10/06/2026 marketing

eCommerce: le sfide chiave per le imprese italiane

Trattles (Packlink): il successo nel 2026 dipenderà dalla combinazione di crescita, efficienza e tecnologia, con l'aiuto dell'AI

L'ultimo Rapporto sulle Consegne nell'eCommerce di Packlink, basato su oltre 8.000 professionisti e 400 dirigenti con fatturato superiore a 12,5 milioni di dollari, dipinge un quadro ambivalente per il 2026. In Italia solo il 54% delle imprese prevede di aumentare le vendite online, contro il 74% della Spagna, che guida la fiducia europea. A livello globale, gli Stati Uniti (90%) e il Regno Unito (80%) rimangono i mercati più ottimisti, mentre l'Australia (68%), la Francia (66%) e la Germania (66%) mostrano aspettative più contenute.

Il documento evidenzia che il futuro dell'eCommerce non dipenderà soltanto dalla domanda, ma dalla capacità delle aziende di gestire operazioni sempre più articolate. Le principali criticità individuate in Europa includono:



- Adozione dell'intelligenza artificiale e di tecnologie emergenti per restare competitivi (36%).



- Aumento dei costi operativi e logistici (28%).

- Crescente concorrenza online (28%).

- Elevati costi di acquisizione e fidelizzazione dei clienti (24%).

- Minacce informatiche e rischi di frode (24%).

L'intelligenza artificiale emerge come fattore di trasformazione trasversale, ma le difficoltà variano in base alla dimensione dell'impresa. Tra i grandi retailer (fatturato > 625 milioni di dollari), il 53% indica la diffidenza dei clienti come ostacolo principale, seguita dalla carenza di talenti specializzati e dalle preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. Per le realtà più piccole (con un fatturato inferiore a 125 milioni di dollari), la sfida principale è di natura economica: il 53% identifica gli alti costi di sviluppo e integrazione come l'ostacolo principale, oltre a dover affrontare la mancanza di risorse tecniche interne necessarie per competere ad armi pari dal punto di vista tecnologico.



In un contesto di margini in contrazione, la logistica si conferma come leva competitiva imprescindibile. Ridurre le spese di spedizione, semplificare i processi e offrire opzioni di consegna flessibili sono tattiche fondamentali per rispondere alle esigenze dei clienti e mantenere la posizione di mercato.

"Il successo dell'eCommerce nel 2026 dipenderà dalla combinazione di crescita, efficienza e tecnologia. L'intelligenza artificiale consente di ottimizzare ogni fase della logistica, migliora l'esperienza del cliente e offre consegne rapide e flessibili, diventando un vero motore di competitività. Le aziende che integreranno strategicamente queste innovazioni saranno in una posizione migliore per guidare il mercato", ha commentato Matthew Trattles, VP Product di Packlink.











