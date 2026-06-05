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10/06/2026

marketing

Il negozio fisico diventa il fulcro digitale del retail

Wikander (Pricer): il punto vendita si trasforma in piattaforma unica per prezzo, prodotto e esperienza in tempo reale

Finn Wikander, Chief Product Officer di Pricer, descrive il punto vendita come l'unico luogo dove prezzo, prodotto, persone ed esperienza si incontrano simultaneamente, diventando il vero cuore del percorso d'acquisto. "In un contesto di crescente pressione sui prezzi e di maggiore consapevolezza digitale da parte dei consumatori, equità, trasparenza e disponibilità dei prodotti sono diventate condizioni imprescindibili dell'esperienza di acquisto", dichiara Wikander.
L'analisi di Pricer individua una nuova forma di loyalty basata su tre pilastri: correttezza dei prezzi, disponibilità dei prodotti e coerenza tra canali fisici e digitali. Le famiglie, più attente alla spesa quotidiana, richiedono che il prezzo sia identico online e in negozio; differenze o promozioni esclusive a un canale provocano reazioni negative. Allo stesso modo, gli scaffali vuoti non sono più considerati solo un inconveniente operativo, ma un segnale di inefficienza capace di allontanare i clienti.

"Il pricing in tempo reale oggi non riguarda più solo la velocità, ma soprattutto accuratezza, fiducia e coerenza nell'esecuzione", ha sottolineato Wikander.
Per rispondere a queste esigenze, i retailer stanno investendo in tecnologie che rendono il negozio più intelligente: etichette elettroniche, sistemi di monitoraggio della disponibilità, strumenti per la gestione operativa. Queste soluzioni consentono di automatizzare i cambi di prezzo, garantire la corrispondenza tra scaffale e piattaforme digitali e individuare rapidamente le rotture di stock per attivare il riassortimento.
"I retailer più avanzati hanno capito che l'eccellenza operativa è solo il punto di partenza: è la base su cui costruire un'esperienza di acquisto più fluida, trasparente e affidabile per il cliente", continua Wikander.

Lo scaffale assume ora la funzione di piattaforma strategica, connettendo mondo fisico e digitale. Grazie all'integrazione di tecnologie, lo scaffale può:

- garantire accuratezza e trasparenza dei prezzi.
- migliorare la disponibilità dei prodotti grazie a dati in tempo reale.
- supportare strategie di pricing dinamico e riduzione degli sprechi.
- arricchire la comunicazione con il cliente tramite informazioni di prodotto e contenuti digitali.
In prospettiva, lo scaffale diventa il "sistema nervoso digitale" del negozio, collegando dati, operazioni e interazione con il cliente in un'unica infrastruttura intelligente.


"I consumatori si comportano già come se fisico e digitale fossero un unico ecosistema", conclude Wikander. "Si aspettano prezzi corretti, prodotti disponibili e informazioni coerenti in ogni punto del percorso di acquisto. I retailer che riusciranno a garantire tutto questo saranno quelli che costruiranno la fiducia e la loyalty nel lungo periodo".


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