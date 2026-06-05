10/06/2026 marketing

BizzyNow rivoluziona il networking: dall'attesa in hotel all'incontro business

Failli (BizzyNow): l'app trasforma i momenti di attesa in opportunità di networking reale

BizzyNow è un'app pensata per trasformare i momenti di inattività, come cene solitarie in hotel o attese in aeroporti, in occasioni di business concrete. La piattaforma utilizza geolocalizzazione e AI per mettere in contatto professionisti con competenze e interessi affini, creando un matchmaking immediato in contesti fisici quali coworking, grandi eventi e spazi pubblici.

"L'idea è nata durante una trasferta, mentre cenavo da solo in un business hotel", afferma Andrea Failli, Co-Founder & CTO di BizzyNow, sottolineando come l'osservazione di tavoli pieni di professionisti isolati abbia ispirato la soluzione. L'obiettivo è rendere quel tempo "perso" un'opportunità di connessione professionale.



Il motore dell'app è l'Intelligenza Artificiale, che analizza l'intento dell'utente e propone profili rilevanti in tempo reale. Failli ha precisato che l'AI è integrata anche nei processi di marketing e sviluppo, consentendo un time-to-market ridotto e aggiornamenti rapidi in risposta ai partner.

I primi test in eventi tech italiani, tra cui Codemotion e DevFest, hanno prodotto risultati misurabili:



- Centinaia di attivazioni nelle prime 48 ore.

- Oltre il 60% di match significativi tra i partecipanti.

- Maggiore interazione nelle aree comuni, fornendo agli organizzatori insight utili sulle dinamiche della community.



- Test di fattibilità completati con successo in contesti internazionali limitati, come lounge aeroportuali.

- Adozione del modello Freemium per utenti individuali e Corporate per aziende, associazioni e organizzatori di fiere.

Il modello di business combina l'offerta gratuita per i professionisti con soluzioni a pagamento per realtà aziendali, puntando a espandersi verso aeroporti e mercati internazionali.

Alla guida della startup c'è Tommaso Fè, CEO esperto di strategie go-to-market, e Francesco Biliotti, CRO specializzato in cloud transformation e cybersecurity. Con Andrea Failli, che porta oltre dieci anni di esperienza come cloud architect, il team costruisce un'infrastruttura scalabile capace di supportare il networking in tempo reale su scala globale.







"Il nostro obiettivo è trasformare il networking da una dimensione digitale astratta a un'esperienza tangibile e immediata", conclude Failli.

Il percorso di BizzyNow è ora concentrato sulla crescita internazionale, con l'intento di rendere il networking spontaneo una pratica standard in ogni ambiente professionale.

