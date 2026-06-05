Casa Bianca lancia ordine esecutivo per guidare l'AI verso la supremazia globale - Punto e a capo - @gigibeltrame

10/06/2026 leisure

Casa Bianca lancia ordine esecutivo per guidare l'AI verso la supremazia globale

Trump: nuova strategia riduce vincoli, potenzia difesa cibernetica e regola i modelli di frontiera

La Presidenza degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che punta a consolidare la leadership americana nell'Intelligenza Artificiale. Il documento evita normative troppo restrittive e punta a snellire la burocrazia per accelerare investimenti e sviluppo tecnologico. L'obiettivo dichiarato è mantenere il predominio globale degli Stati Uniti, favorendo un'innovazione responsabile sia nel settore pubblico che in quello privato.

Per la sicurezza nazionale, l'ordine impone un'azione coordinata tra le agenzie governative: entro 30 giorni il Comitato per i Sistemi di Sicurezza Nazionale e il Segretario della Guerra dovranno accelerare la protezione dei sistemi critici; il Dipartimento della Sicurezza Interna (tramite la CISA) rilascerà direttive per difendere le funzioni vitali del governo federale e fornire strumenti di difesa basati su AI a autorità locali e infrastrutture critiche come ospedali rurali e banche comunitarie. Verrà inoltre istituito un centro di coordinamento (clearinghouse) per la sicurezza informatica AI, con collaborazione volontaria dell'industria, per individuare rapidamente vulnerabilità e distribuire patch.



Un'importante novità riguarda i modelli di frontiera (covered frontier models). Entro 60 giorni sarà definito un processo di benchmarking per valutare le capacità cibernetiche di questi modelli avanzati e identificare quelli soggetti a controllo. Il governo intende creare un quadro di collaborazione volontaria con gli sviluppatori: le aziende potranno concedere al governo l'accesso ai nuovi modelli fino a 30 giorni prima del rilascio pubblico, tutelando al contempo la proprietà intellettuale e il segreto industriale. L'ordine specifica che non verranno introdotti requisiti obbligatori di licenza o permessi governativi per lo sviluppo o la distribuzione dei modelli.



Parallelamente al sostegno all'industria, l'ordine esecutivo rafforza la lotta contro il crimine informatico: il Dipartimento di Giustizia dovrà dare priorità assoluta al perseguimento di chi utilizza l'AI per accedere illegalmente o danneggiare sistemi informatici, o per violare database pubblici e privati a scopi criminali. Questa strategia "America First" mira a proteggere l'ingegno americano dal furto da parte di avversari stranieri e a creare una forza lavoro specializzata, ampliando i percorsi di assunzione per esperti di sicurezza informatica.

"Il nostro impegno è garantire che l'AI rimanga un vantaggio competitivo per gli Stati Uniti, senza soffocare l'innovazione", Biden, Presidente degli Stati Uniti -.







- Il Comitato per i Sistemi di Sicurezza Nazionale e il Segretario della Guerra dovranno accelerare la protezione dei sistemi critici.

- La CISA rilascerà direttive per difendere le funzioni vitali del governo federale.

- Sarà creato un centro di coordinamento per la sicurezza informatica AI.

- Un processo di benchmarking definirà i modelli di frontiera sensibili.

- Le aziende potranno concedere al governo l'accesso anticipato ai nuovi modelli, mantenendo la proprietà intellettuale.

