10/06/2026 idee

Italia: le PMI faticano nella digitalizzazione, l'IA resta un miraggio

Weiß (IONOS): costi e burocrazia rallentano l'adozione. Ma le aziende senza un sito web curato e ricco di contenuti non esisteranno nelle ricerche guidate dall'IA

Italia registra il più alto livello di difficoltà nella digitalizzazione delle PMI in Europa, ma l'azione rimane limitata - lo evidenzia lo studio congiunto di IONOS, leader europeo nel cloud, e YouGov. L'indagine ha coinvolto circa 4.000 manager di piccole e medie imprese (PMI) con meno di 250 dipendenti in diversi paesi europei.

I dati principali mostrano che solo il 53% delle imprese italiane possiede un sito web proprio, contro l'81% del Regno Unito e il 60% della Germania. L'utilizzo di applicazioni di IA si attesta al 30%, il valore più basso del continente. Per le soluzioni di ufficio online, l'Italia occupa l'ultimo posto con il 41% di adozione.



Le principali barriere emergono chiaramente:



- costi (57%);



- burocrazia (55%);



- mancanza di competenze dei dipendenti (50%);



- paura di perdere il contatto umano con i clienti (50%);



- scarsa affidabilità dei risultati (48%).

"Il sito web rimane la risorsa digitale più importante di un'azienda: il suo canale, il suo marchio, la sua interfaccia con il cliente", afferma Achim Weiß, CEO di IONOS. "Con l'avanzata dell'IA, questo aspetto diventerà ancora più centrale. I modelli linguistici estraggono informazioni da Internet: le aziende senza un sito web curato e ricco di contenuti non esisteranno nelle ricerche guidate dall'IA. Il sito web non è più solo uno strumento di marketing, è un'infrastruttura fondamentale".



Consapevolezza ma poca attuazione dell'IA - il 50% delle PMI italiane ritiene che la carenza di competenze dei dipendenti sia il principale ostacolo, il valore più alto d'Europa. Il timore di perdere il rapporto personale con i clienti è condiviso dal 50% delle imprese, mentre il 48% dubita dell'affidabilità dei risultati generati dall'IA.

Nonostante le difficoltà, l'atteggiamento verso l'IA resta positivo: il 39% degli intervistati si definisce ottimista e il 26% curioso. Quando valutano una soluzione di IA, il 54% considera l'affidabilità dei risultati il criterio decisivo, seguito dal rispetto dei requisiti legali (37%) e dalla facilità d'uso (33%).







L'urgenza percepita è alta: solo il 46% delle PMI italiane crede di restare competitiva tra due anni senza adottare l'IA, valore più basso rispetto a Regno Unito (63%), Francia (62%), Germania (59%) e Spagna (57%).

In sintesi, l'Italia mostra il più forte divario digitale tra le nazioni europee, ostacolato da costi, burocrazia e carenza di competenze, mentre la consapevolezza dell'importanza dell'IA cresce ma l'implementazione resta limitata.









