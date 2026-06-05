10/06/2026 fare

Nell'era dell'AI il bene più raro non è il cliente: è la fiducia

Acampora (blackship): non si genera comunicando di più, ma comunicando meglio, con metodo, ascolto e capacità di leggere questa dinamica

Tra automazione, AI, LinkedIn, newsletter e CRM, le aziende hanno oggi più strumenti che mai per entrare in contatto con clienti e potenziali clienti. Ma l'aumento delle possibilità di comunicazione non coincide necessariamente con un miglioramento della qualità delle relazioni. In un contesto segnato da notifiche continue, contenuti automatizzati e comunicazioni sempre più scalabili, l'attenzione prima e la fiducia poi diventano una risorsa sempre più difficile da ottenere.

Secondo il Microsoft Work Trend Index, persone e organizzazioni lavorano oggi in un ecosistema frammentato e saturo di stimoli, tra riunioni, messaggi, notifiche e flussi informativi continui. Il report evidenzia come questa frammentazione renda più complesso mantenere concentrazione, distinguere le priorità e trasformare le informazioni in decisioni.



Per chi vende, questo significa confrontarsi con interlocutori più esposti, sollecitati e meno disponibili a concedere tempo a comunicazioni percepite come generiche o poco utili. Il risultato è un overload comunicativo che rende difficile distinguersi e ancora più difficile costruire fiducia. Il problema non è più raggiungere il cliente, ma riuscire a ottenere attenzione reale e creare connessioni percepite come autentiche e rilevanti.

In questo scenario cambia anche il ruolo della vendita. Sempre meno pressione commerciale e sempre più capacità di comprendere l'interlocutore e costruire credibilità nel tempo. Un cambiamento che riguarda non solo i venditori, ma più in generale il modo in cui aziende e professionisti costruiscono relazioni in mercati sempre più competitivi e saturi di stimoli.



Più strumenti, meno connessione: il nuovo paradosso della vendita



L'intelligenza artificiale sta modificando rapidamente il lavoro commerciale, soprattutto nelle attività legate alla ricerca di nuovi clienti, analisi, contenuti e follow-up. Il report State of Sales di Salesforce evidenzia come l'AI stia entrando sempre più nei processi commerciali, con l'obiettivo di aumentare produttività e la capacità di gestione delle relazioni con i clienti. Ma proprio mentre aumenta l'efficienza operativa, cresce il rischio di interazioni più standardizzate, ripetitive e meno distintive.







Molte aziende oggi riescono a comunicare di più, ma non necessariamente a generare maggiore rilevanza. Email automatizzate, contenuti prodotti su larga scala e attività commerciali sempre più scalabili rischiano infatti di appiattire la qualità dell'interazione e di ridurre il valore percepito della relazione.

Per questo il tema non è soltanto adottare nuovi strumenti, ma comprendere come integrarli senza impoverire il rapporto con il cliente. In un contesto in cui tecnologie e canali tendono progressivamente a uniformarsi, la differenza non la fanno più gli strumenti in sé, ma la qualità delle interazioni e la capacità di creare relazioni ad alto valore percepito.

"Le aziende oggi hanno molte più possibilità di entrare in contatto con clienti e potenziali clienti, ma questo non significa che riescano davvero a costruire relazioni. Il rischio è confondere la quantità delle interazioni con la loro qualità. Nell'era dell'AI, la fiducia diventa una risorsa sempre più rara: non si genera comunicando di più, ma comunicando meglio, con metodo, ascolto e capacità di leggere questa dinamica", commenta Pasquale Acampora, CEO di blackship.

Vendita B2B: tecnologia, relazione e qualità delle interazioni



È in questo scenario che si inserisce la nuova edizione di Vendita B2B, l'evento organizzato da blackship dedicato a imprenditori, manager e professionisti che vogliono comprendere come sta cambiando il ruolo della vendita nell'era dell'intelligenza artificiale e della saturazione comunicativa.

Durante le tre giornate verranno approfonditi i principali cambiamenti che stanno trasformando il mondo commerciale, con particolare attenzione all'equilibrio tra tecnologia, relazione e qualità delle interazioni. Il percorso alternerà momenti di formazione, casi concreti, strumenti operativi e riflessioni sul nuovo ruolo della vendita in un panorama dominato dal sovraccarico comunicativo e dalla crescente difficoltà di ottenere attenzione autentica da parte dei clienti.

Tra i temi affrontati: costruzione della fiducia, personalizzazione delle interazioni, comunicazione ad alto valore percepito, gestione della relazione nel lungo periodo, utilizzo dell'intelligenza artificiale nei processi commerciali e ruolo delle soft skill in mercati sempre più automatizzati.

L'obiettivo non è contrapporre tecnologia e fattore umano, ma comprendere come integrarli in modo efficace, evitando che l'automazione impoverisca la qualità della relazione.

"L'AI rappresenta un'accelerazione inevitabile anche nel mondo delle vendite, ma il vero tema è come governare questo cambiamento senza perdere autenticità e capacità relazionale. Oggi il vantaggio competitivo non è soltanto avere più strumenti, ma saper creare connessioni credibili e rilevanti in una fase dove l'attenzione e la fiducia stanno diventando le risorse più scarse", conclude Acampora.





