10/06/2026 fare

L'AI punta alle interfacce: perché le imprese hanno bisogno di contesto operativo

Klein (SAP): l'AI deve integrarsi ai sistemi enterprise per generare decisioni concrete e ridurre la frammentazione

La competizione nell'ambito dell'intelligenza artificiale (AI) si sta spostando progressivamente dalle capacità di generazione di testo alle interfacce operative. Copiloti, agenti e strumenti di orchestrazione compaiono ogni settimana, promettendo di automatizzare attività aziendali. Tuttavia, molte soluzioni non nascono dal reale funzionamento di un'organizzazione. "Le imprese non operano tramite prompt, funzionano con azioni concrete", afferma Christian Klein, CEO di SAP.

Un caso tipico riguarda un'azienda manifatturiera presente in più paesi che deve fronteggiare un'interruzione della supply chain. Il responsabile deve valutare fornitori alternativi, disponibilità di magazzino, impegni verso i clienti e impatti finanziari simultaneamente. Un CFO che analizza l'esposizione alla liquidità in una crisi profonda necessita di strumenti ben più sofisticati di un semplice chatbot. "In azienda, le decisioni sono interconnesse e influenzate da vincoli, autorizzazioni, policy e conseguenze economiche", prosegue Klein.



Il limite attuale dell'AI: assenza di contesto operativo



Nelle conversazioni con i clienti è ricorrente la domanda: l'AI comprende davvero il contesto in cui viene impiegata? L'idea diffusa è che modelli più avanzati producano risultati migliori in automatico. In realtà, un'intelligenza scollegata da processi, dati, regole e governance rischia di generare attività prive di valore e, a volte, di aumentare la frammentazione e il rischio. "La vera sfida per le imprese non è produrre più output AI, ma avere sistemi capaci di comprenderne le conseguenze operative. Ed è proprio il contesto a fare la differenza", continua Klein.

Il ruolo strategico dei sistemi enterprise



Il software enterprise costituisce la spina dorsale operativa dell'economia globale. Sistemi finanziari, di supply chain, di procurement o di pianificazione della forza lavoro non si limitano a gestire dati: incorporano la logica stessa con cui le organizzazioni operano. Governance, autorizzazioni, policy, processi e relazioni economiche sono così memorizzati in una vera memoria istituzionale. "Nell'era dell'intelligenza artificiale, questo contesto assume un ruolo centrale. Senza di esso, l'AI offre ipotesi sofisticate, analisi articolate, ma non decisioni affidabili", afferma Klein.



Quando l'AI è inserita direttamente nei processi operativi, può individuare rischi, coordinare azioni tra funzioni aziendali, suggerire interventi in tempo reale e automatizzare attività nel rispetto di limiti definiti. Non si tratta più di agenti isolati, ma di un'intelligenza profondamente integrata nel tessuto operativo ed economico dell'impresa. "Autonomia non significa eliminare le persone dal processo decisionale. Significa ridurre attriti, frammentazione e complessità amministrativa. Le persone continuano a definire priorità e responsabilità, mentre l'AI supporta il coordinamento e l'esecuzione", precisa Klein.

Nel caso di un'interruzione di un componente critico, molti sistemi AI possono solo riassumere il problema o prevedere ritardi. Un'AI realmente integrata, invece, valuta gli impatti sulla produzione, verifica la disponibilità di stock, analizza fornitori alternativi, stima l'esposizione finanziaria e propone azioni coordinate tra procurement, logistica, finanza e servizio clienti. Non è mera automazione dei flussi, ma un nuovo paradigma di collaborazione uomo-macchina.







La nuova fase dell'AI enterprise



La prima fase dell'AI enterprise è stata dominata da sperimentazioni, copiloti, progetti pilota e automazione di attività isolate, con guadagni di produttività limitati. La fase successiva vedrà le aziende leader collegare l'intelligenza direttamente ai sistemi operativi dove le decisioni generano risultati economici concreti. Diventerà evidente che un'AI efficace dipende non solo dalla governance, ma anche dal contesto, dalla qualità dei dati e dall'integrità dei processi. "Soprattutto, emergerà con chiarezza che l'adozione dell'AI non è esclusivamente una trasformazione tecnologica, ma una sfida di change management. Il valore si realizza quando AI, processi e persone riescono ad operare in modo integrato", conclude Klein.





