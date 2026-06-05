10/06/2026 economia

Crollo del petrolio, crescita debole e segnali di bolla sui mercati USA

Ozkardeskaya (Swissquote): la grande sfida al momento è che la diversificazione tradizionale sta diventando meno efficace

Le borse europee hanno chiuso in perdita a causa di notizie geopolitiche e dati economici che non hanno creato ottimismo. La fiducia dei consumatori a maggio è rimasta bassa e le aspettative di inflazione, sebbene in calo rispetto al picco del mese scorso, sono ancora alte rispetto al periodo pre-guerra con l'Iran.

Negli Stati Uniti gli indici principali hanno chiuso in rialzo grazie alle notizie su un possibile cessate-il-fuoco tra Stati Uniti e Iran e su un avvicinamento a un accordo di pace.

"Nonostante l'incertezza e i punti critici nei negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran - i due principali problemi sono il programma nucleare iraniano e il controllo dello Stretto di Hormuz - i prezzi del petrolio sono perlopiù diminuiti questa settimana. La settimana era iniziata con un calo di oltre il 7% e ora ci troviamo a più del 10% al di sotto della chiusura di venerdì scorso", afferma Ipek Ozkardeskaya, analista senior Swissquote.



Il ribasso del petrolio indica che i mercati si stanno abituando alla volatilità e stanno valutando la possibilità di un cessate-il-fuoco che mantenga i flussi nello Stretto di Hormuz. La zona di consolidamento ribassista per il petrolio greggio statunitense è compresa tra 97e 99 dollari al barile, corrispondente al ritracciamento di Fibonacci del 38,2% dal picco di guerra e alla media mobile a 50 giorni. In assenza di nuovi fattori negativi, il prezzo potrebbe stabilizzarsi tra 85 e 90 dollari; notizie più positive potrebbero far scendere il valore verso gli 80 dollari.

Negli USA il PIL del primo trimestre è cresciuto dell'1,6% anziché del 2,0% previsto, mentre le pressioni sui prezzi sono leggermente inferiori alle attese, ma rimangono superiori al periodo pre-conflitto iraniano. La spesa personale di aprile è aumentata modestamente, ma i redditi sono rimasti stagnanti, segno che i consumatori continuano a spendere nonostante la crescita dei guadagni ferma.



Le catene a basso prezzo stanno beneficiando: Dollar Tree ha registrato un balzo del 18% sui risultati, mentre Best Buy è salito del 15%. Tuttavia, gli utili aggregati delle aziende statunitensi sono calati dello 0,4% rispetto alle attese di un incremento del 5,7%.

"Questa è stata la sorpresa maggiore dei dati di giovedì scorso, a mio avviso, poiché sembra scollegata dall'incredibile performance dell'S&P 500 nell'ultimo trimestre e dalla crescita degli utili di oltre il 28% registrata dall'indice nel primo trimestre. Evidenzia ancora una volta il divario crescente tra le mega-cap ad alta intensità tecnologica, che beneficiano dell'ottimismo alimentato dall'intelligenza artificiale e di ingenti afflussi di liquidità, e il resto delle aziende americane", continua Ozkardeskaya.







Le aziende non tecnologiche, le piccole imprese e ampie fasce del panorama aziendale stanno lottando contro costi di finanziamento più alti, domanda rallentata, pressione sul rifinanziamento e incertezza geopolitica. Al contempo, le notizie su Snowflake (+36%) e Dell (+39% after-hours) dimostrano come l'AI continui a spingere i risultati di alcune società.

Il mercato sta mostrando segni di estrema leva finanziaria:



- Leva finanziaria delle Big Tech: le grandi aziende tecnologiche finanziano gli investimenti in IA con debito crescente.

- Leva finanziaria degli investitori: il debito netto a margine negli USA ha superato l'1,25% della capitalizzazione di mercato, il più alto livello dal 1997.

- Ultima volta con debito simile: il picco era poco prima dello scoppio della bolla delle dot-com.

- Domanda di bolla: gli analisti si chiedono se i mercati siano in una fase speculativa.

- Indicatore di ampiezza: le versioni equal-weight degli indici tecnologici sono in ritardo rispetto a quelle a capitalizzazione, a causa di costi energetici più alti, aspettative inflazionistiche e rendimenti globali in aumento.

Altri segnali di potenziale sovrapprezzo includono: il rapporto P/E del Nasdaq a livelli storicamente preoccupanti, il CAPE che si avvicina a 40 (ultimo valore simile durante la bolla dot-com) e l'indicatore Buffett oltre il 230% (rispetto al 130% della bolla precedente). Questi indicatori non provano l'esistenza di una bolla, ma mostrano che gli investitori pagano molto più per ogni dollaro di produzione economica rispetto a qualsiasi altra epoca moderna.

Per proteggersi, è consigliata una diversificazione più sofisticata, l'uso di asset difensivi e strategie con opzioni, puntando su aziende con bilanci solidi e utili stabili, e distribuendo gli investimenti su diverse regioni e settori.

"La grande sfida al momento è che la diversificazione tradizionale sta diventando meno efficace", conclude Ozkardeskaya.









