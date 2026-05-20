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27/05/2026

idee

Corporate governance: il ruolo strategico dei board per la protezione delle imprese

Michaud (Cineas): i Consigli di Amministrazione devono integrare la prevenzione per difendersi da minacce digitali, climatiche e reputazionali

Massimo Michaud, presidente di Cineas - il consorzio universitario nato dal Politecnico di Milano - sottolinea che la gestione dei rischi di natura esistenziale deve diventare una voce costante nei consigli di amministrazione. «Il vero spartiacque per le imprese italiane non è solo la capacità di assicurarsi trasferendo l'impatto economico del rischio all'assicuratore, ma quella di saper individuare e prevenire i rischi esistenziali. I membri dei CdA devono intervenire, in particolare i non executive directors che si fanno portatori di una particolare sensibilità al contesto esterno all'impresa».
Secondo l'Osservatorio Cineas, il 43% dei board supervisiona direttamente i rischi, rispetto al 35% di qualche anno fa. Questo dato indica una crescente consapevolezza, ma molti amministratori mantengono ancora un atteggiamento fatalista, con il rischio di sottovalutare le minacce più pericolose.

Il 2026 si prospetta un anno cruciale: le imprese dovranno far fronte a coperture per danni climatici e a un ecosistema digitale che accentua i rischi reputazionali, il furto di brevetti e le minacce cyber. Il patrimonio immateriale - conoscenza, competenze, marchi - è sempre più vulnerabile. In questo contesto, la protezione non può più limitarsi a una polizza assicurativa; è necessario un approccio preventivo basato sull'analisi approfondita delle vulnerabilità.
I consiglieri non esecutivi assumono un ruolo chiave. La loro sensibilità verso il contesto esterno consente di individuare segnali di allarme prima che si trasformino in crisi. «"Io credo - continua Michaud - che la vera sfida per i vertici aziendali non risieda soltanto nella gestione di un eventuale danno, ma nel riconoscimento preventivo della gravità e della natura delle principali minacce. Per fare questo, il coinvolgimento dei CdA è fondamentale per comprendere la natura dei rischi e predisporre le difese adeguate. Di fronte a minacce che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'organizzazione. Il Consiglio di Amministrazione non può più limitarsi a una funzione di controllo, ma deve promuovere attivamente la costruzione di un sistema di prevenzione e gestione delle crisi».

Gli assicuratori, con anni di esperienza nella gestione del rischio, possono diventare partner strategici. Collaborando strettamente con le aziende, possono mappare le vulnerabilità, fornire dati precisi e suggerire misure di mitigazione efficaci. La formazione continua del management è essenziale per superare un approccio meramente formale e creare uno strumento di tutela della continuità operativa. 

Cineas ha lanciato percorsi di formazione su Risk Governance e Corporate Governance destinati ai membri dei board. L'obiettivo è fornire competenze tecniche per governare scenari di elevata complessità e rafforzare la protezione dell'operatività aziendale.






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