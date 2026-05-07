13/05/2026 sport

Oura diventa sponsor ufficiale degli US Open

Corio (USTA): porterà benefici immediati e duraturi a sulla salute e il recupero per tifosi, giocatori e allenatori

Oura e la US Tennis Association (USTA) hanno siglato un accordo di cinque anni che la nomina Sponsor Ufficiale e Partner per i Dispositivi Indossabili per il Fitness di US Open, della USTA e di USTA Coaching. Si tratta della prima collaborazione di questo tipo nel settore dei wearable per la USTA e consente a Oura di apparire sul palcoscenico globale degli US Open, rafforzando l'impegno dell'organizzazione a promuovere il tennis.

Grazie al Oura Ring e all'abbonamento Oura Membership, i giocatori, gli allenatori e i membri del team di supporto ottengono dati utili per allenarsi più intelligentemente, recuperare più rapidamente e ottimizzare le prestazioni in gara. La condivisione di contenuti formativi mira a rendere il monitoraggio avanzato della salute una pratica comune nel circuito professionistico, presentandolo al pubblico più ampio possibile.



La partnership unisce due realtà che perseguono lo stesso obiettivo: promuovere salute e benessere a livello globale. Oura intende rendere la salute una pratica quotidiana per milioni di persone, mentre la USTA punta a coinvolgere 35 milioni di giocatori negli Stati Uniti entro il 2035.

"Oura e la USTA condividono una visione incentrata sulla salute e sul benessere, e questa partnership la amplificherà in molti modi", ha dichiarato Kirsten Corio, Chief Commercial Officer della USTA. "La presenza di Oura agli US Open porterà benefici immediati e duraturi a tifosi, giocatori e allenatori, e l'impegno di Oura a livello di base - mettendo a frutto la sua scienza e i suoi dati all'avanguardia nel recupero a vantaggio di giocatori e allenatori - rende questa partnership in grado di avere un impatto tangibile sulla crescita e la vitalità del nostro sport per le generazioni a venire".



"Il tennis richiede il massimo impegno da parte del corpo e della mente, e ciò che distingue i grandi giocatori dai campioni è spesso ciò che accade fuori dal campo", ha affermato Tom Hale, Amministratore Delegato di Oura. "Il sonno e il recupero sono il vantaggio invisibile. Ecco perché questa partnership si sposa così bene con Oura: porta la nostra convinzione che la salute debba essere una pratica quotidiana su uno dei palcoscenici più importanti dello sport, aiutando al contempo milioni di fan in tutto il mondo a comprendere il legame tra il recupero e le prestazioni".

Oura sarà integrata a tutti i livelli del gioco:



- Oura Ring disponibile per tutti i giocatori del tabellone principale degli USOpen tramite una suite di regali, con prove in loco e consulenza sul recupero nelle aree riservate.







- Oura si inserirà nelle piattaforme della USTA, inclusi USTA Coaching, USTA League National Championships e i membri della USTA; a partire da quest'anno, la società sponsorizzerà gli USTA League National Championships e offrirà vantaggi ai membri.

- USTA Coaching e Oura collaboreranno su studi di salute e benessere, includendo un modulo Oura Recovery & Readiness nel percorso di certificazione di USTA Coaching.

- Offerte annuali esclusive per gli abbonati al servizio di coaching e dispositivi omaggio in occasione di eventi selezionati.

- Oura diventerà partner fondatore del nuovo Player Performance Center, un polo dedicato a salute, preparazione e scienza delle prestazioni degli atleti durante gli USOpen, con diritti di denominazione di un'area benessere e recupero inaugurata nel 2027.

Nel 2025 gli US Open hanno registrato un pubblico record di 1,14 milioni di spettatori in presenza e una trasmissione a oltre 200 milioni di telespettatori in più di 200 Paesi, confermandosi come evento sportivo di portata globale. La presenza di Oura sarà evidente sul logo dei campi dell'Arthur Ashe Stadium e del Louis Armstrong Stadium, sulla segnaletica del complesso e sui messaggi LED virtuali. Inoltre, il marchio proporrà attività per i fan, tra cui omaggi di prodotti, informazioni sul sonno e consigli personalizzati sulla salute, rendendo la scienza del recupero accessibile e tangibile a un pubblico internazionale.





