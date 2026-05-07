13/05/2026 marketing

L'AI trasforma il retail: crescita della produttività e nuove fonti di ricavo

Khaki (Marks & Spencer): la fase di sperimentazione è ormai alle spalle. E' il momento di ciò che funziona davvero

L'AI è ormai una componente operativa per il commercio al dettaglio. Il 77% dei retailer dedica ancora al massimo il 5% del budget tecnologico all'AI, ma il 39% prevede di superare il 10% entro tre anni, secondo la National Retail Federation. Il report dell'Advisory Board del NRF Retail's Big Show Europe evidenzia che l'intelligenza artificiale non si limita più all'ottimizzazione dei processi, ma ridefinisce il modello economico del retail, aprendo nuove fonti di valore e di ricavo.

Nel panorama europeo, la fase di sperimentazione è alle spalle; le aziende più avanzate stanno implementando l'AI su larga scala. Un'indagine del Centre for Economic Policy Research su oltre 12.000 imprese europee indica un aumento medio della produttività del lavoro del 4% grazie all'adozione di tecnologie intelligenti. Il Barometro globale PwC sull'occupazione e l'AI 2025 rileva che la produttività nei settori esposti all'AI è quadruplicata dal 2022.



Zalando e H&M hanno già consolidato piattaforme dati clienti unificate, consentendo strategie di personalizzazione su vasta scala e coordinando tutti i punti di contatto. «In Europa, il settore del retail è notevolmente maturato nel suo rapporto con l'AI. La fase di sperimentazione è ormai alle spalle: è il momento di ciò che funziona davvero», dichiara Aliyah Khaki, membro dell'Advisory Board e Technology Innovation Manager presso Marks & Spencer.

Il passaggio da riduzione dei costi a generazione di ricavi è evidente nel retail media. La maggior parte degli acquisti di alimentari e di prossimità avviene ancora nei negozi fisici, creando un'opportunità enorme per monetizzare il traffico in-store. Schermi digitali connessi, etichette elettroniche, ambienti audio gestiti e carrelli connessi trasformano i punti vendita in canali media programmabili e misurabili, offrendo ai brand partner accesso diretto al consumatore al momento dell'acquisto.



Negli Stati Uniti, retailer come Walmart e Kroger registrano già centinaia di milioni di dollari annui grazie al retail media. In Europa, Tesco si distingue con l'infrastruttura Dunnhumby e la piattaforma Tesco Media and Insight, mentre Carrefour, Ahold Delhaize e Lidl stanno investendo massicciamente in soluzioni analoghe, puntando a margini più alti rispetto al retail tradizionale.

"«L'AI non cambia solo ciò che sviluppiamo, ma anche con chi e come lo facciamo. Le aziende che costruiranno un vantaggio duraturo sono quelle che combinano progresso tecnologico e trasformazione profonda della propria organizzazione», sottolinea Anika Vooes, membro dell'Advisory Board e Chief Acceleration Manager presso Rewe Digital.







La vera linea di frattura non è più tra chi utilizza l'AI e chi non lo fa, ma tra chi adotta strumenti isolati e chi ha realizzato un sistema integrato. Le realtà che hanno creato un'infrastruttura AI unificata, capace di collegare previsione della domanda, personalizzazione, gestione degli stock e esperienza cliente, misurano le performance in tempo reale e adattano la strategia al volo. Questo approccio permette all'intero ecosistema di evolversi continuamente, trasformando la promessa dell'AI in risultati concreti e misurabili.

Il prossimo NRF Retail's Big Show Europe, che si terrà a Parigi dal 15 al 17 settembre, riunirà oltre 12.000 partecipanti, 4.200 brand innovativi, 525 espositori e 200 relatori provenienti da più di 60 Paesi. L'evento offrirà sessioni tematiche per approfondire le trasformazioni che stanno ridisegnando il settore e per mostrare come fare dell'AI una leva di crescita sostenibile e responsabile.

Per maggiori informazioni: https://www.nrfbigshoweurope.com



