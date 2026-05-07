13/05/2026 digital

A Cube raccoglie 4 milioni di euro per espandere la compliance fiscale digitale

Caccamo (A-Cube): la startup chiude un round guidato da P101 per accelerare l'espansione europea e integrare AI nella piattaforma

A-Cube, società tecnologica specializzata nella gestione automatizzata della compliance fiscale internazionale, ha concluso un finanziamento da 4milioni di euro. Il round è stato guidato da P101 SGR, principale gestore di fondi venture capital in Italia, e ha coinvolto Sella Direct Ventures. I nuovi capitali serviranno a potenziare la piattaforma con intelligenza artificiale e a estendere l'offerta a segmenti adiacenti al digital tax reporting.

L'operazione consolida la presenza di A-Cube in oltre 10 paesi, dove la startup ha già gestito più di 70milioni di fatture dal 2019. Attualmente servono più di 450 clienti e la rete collega oltre 120000 entità, dimostrando la capacità di operare in contesti normativi complessi.



"Siamo in una fase di profonda trasformazione della fiscalità globale - commenta Antonino Caccamo, Co-founder & CTO di A-Cube - l'Italia ha fatto da apripista e continua a evolvere rapidamente, come mostrano i recenti sviluppi sui corrispettivi elettronici".

"Con l'investimento in A-Cube raddoppiamo l'esposizione nel regtech - ha sottolineato Giuseppe Donvito, Partner di P101 - supporteremo lo sviluppo verso nuovi ambiti applicativi, integrando l'Intelligenza Artificiale per maggiore automazione e qualità del dato".

La piattaforma, sviluppata con un'architettura API-first, consente la gestione end-to-end di flussi fiscali, dalla fatturazione elettronica al reporting in tempo reale, integrandosi con sistemi aziendali, istituzioni finanziarie e pubbliche amministrazioni.



L'intervento di P101 SGR è la seconda operazione regtech dopo l'investimento in Aptus AI del 2023 e la quindicesima realizzata attraverso il Programma103, sostenuto dall'Unione Europea e da CDP Venture Capital SGR. Deloitte Advisory ha assistito la due diligence.

A-Cube mira a trasformare la compliance in un'infrastruttura strategica, in linea con la direttiva VIDA (VAT in the Digital Age) prevista per il 2028, che renderà il reporting fiscale in tempo reale uno standard europeo.

- Il round da 4milioni di euro è guidato da P101 SGR.

- Sella Direct Ventures partecipa all'investimento, offrendo il proprio network internazionale.







- La startup è operativa in più di 10 paesi e ha gestito oltre 70milioni di fatture.

- La piattaforma integrerà modelli di intelligenza artificiale per migliorare automazione e qualità dei dati.

- L'obiettivo è espandere l'offerta verso nuovi segmenti di digital tax reporting, in risposta all'evoluzione normativa europea.





