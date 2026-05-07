Ufficio sereno: come la tecnologia ripristina la calma post smartworking | BusinessCommunity.it
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13/05/2026

digital

Ufficio sereno: come la tecnologia ripristina la calma post smartworking

Pain (Jabra): il 47% dei dipendenti soffre di rumore, le soluzioni audio AI riducono lo stress e favoriscono la concentrazione

Jean Baptiste Pain, Managing director - Vice President South Europe & North West Africa di Jabra, ha evidenziato che il rumore in ufficio è la principale fonte di stress per quasi la metà dei lavoratori, con effetti negativi sulla concentrazione e sul benessere. L'indagine interna di Jabra mostra che il 47% dei dipendenti si sente stressato a causa del rumore ambientale, un dato che spiega il persistere dello smartworking come modello preferito.
Il lavoro da remoto ha permesso di creare un ambiente più tranquillo, riducendo le interruzioni e offrendo maggiore autonomia. Molti professionisti hanno sperimentato una calma mentale che credevano incompatibile con l'attività in ufficio. Tuttavia, le aziende stanno riportando i team in sede, sollevando la questione di come trasferire quella serenità domestica negli spazi aziendali.

Negli uffici tradizionali, le fonti di disturbo si moltiplicano: suonerie, notifiche, conversazioni ad alta voce e riunioni frequenti. Questo fenomeno genera affaticamento sensoriale e cognitivo, ostacolando la produttività. In risposta, le organizzazioni stanno sperimentando soluzioni fisiche come zone silenziose, postazioni dedicate alla concentrazione e spazi flessibili.
Parallelamente, la tecnologia diventa un elemento cruciale. Le riunioni ibride, ormai la norma, richiedono strumenti digitali di alta qualità. Secondo il barometro Phygital Workplace (2023), gli strumenti tecnologici sono la prima risorsa citata dai dipendenti per adattarsi al nuovo modo di lavorare. Qualità audio scadente o video poco nitido aumentano l'onere cognitivo e riducono l'efficacia delle interazioni.

Dispositivi progettati con riduzione del rumore ambientale, cattura vocale nitida e video ad alta definizione consentono scambi più fluidi e meno faticosi. Inoltre, le innovazioni basate sull'AI offrono funzioni pratiche: trascrizione automatica degli appunti, sintesi delle riunioni e gestione intelligente dell'agenda. Queste soluzioni liberano tempo cognitivo, permettendo ai dipendenti di focalizzarsi sui contenuti più importanti.
Il risultato è un nuovo parametro di qualità della vita sul lavoro: un ufficio che non deve essere assolutamente silenzioso, ma che garantisce a ciascuno la possibilità di operare senza sentirsi sopraffatto dall'ambiente circostante. Quando la tecnologia agisce da infrastruttura invisibile al servizio del comfort mentale, la produttività e l'engagement migliorano in modo sostenibile.


"Lavorare in un ambiente che riduce il rumore aumenta la capacità di concentrazione e diminuisce l'affaticamento cognitivo", afferma JeanBaptistePain, Managing director, Vice President South Europe & North West Africa di Jabra. "Le soluzioni AI per la trascrizione automatica trasformano le riunioni ibride in momenti più efficaci".


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