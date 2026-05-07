13/05/2026 digital

Kiro: la piattaforma spec-driven che rivoluziona lo sviluppo software in modo agnostico

AWS: la nuova gestione del vibe coding, ma anche degli agenti AI per lo sviluppo rapido

AWS ha lanciato Kiro, un assistente AI pensato per l'intero ciclo di vita del software, non solo per il completamento in-line del codice. Il sistema si propone come un "compagno di sviluppo" capace di gestire requisiti, design, piani di implementazione e generazione di codice, mantenendo una trasparenza totale sul ragionamento interno.

Il punto di partenza di Kiro è il vibe coding: a partire da un semplice prompt l'utente ottiene una risposta immediata che può essere raffinata o trasformata in una specifica più strutturata. Quando la descrizione è più dettagliata, la modalità spec-driven development prende il sopravvento. In questa fase, Kiro formalizza i requisiti, genera un documento di high-level design (architettura, database, infrastruttura) e produce un piano di task sequenziali per l'implementazione. Ogni step è revisionabile: gli sviluppatori possono accettare, modificare o rifiutare le proposte prima di passare alla generazione del codice.



Il motore di Kiro si basa su large language model disponibili su Amazon Bedrock ma è progettato per restare "open": non è necessario possedere un'infrastruttura AWS per usarlo. L'utente può scegliere di affidarsi alla modalità auto, in cui il sistema seleziona il modello più efficiente in termini di qualità-prezzo, oppure optare per una pick-list di modelli specifici, inclusi quelli statunitensi e cinesi.

Il pricing si articola in quattro livelli:



- Free tier: include un numero limitato di crediti gratuito.

- Piano da $20: 1.000 crediti al mese.



- Piano da $40: 2.500 crediti al mese.

- Piano da $200: 15.000 crediti al mese.

Quando i crediti del piano attivo si esauriscono, si attiva il meccanismo overage, che addebita un costo a consumo per i crediti aggiuntivi. L'utente può valutare se mantenere il piano corrente pagando gli overage o passare a quello superiore per ridurre il costo unitario dei crediti.

Kiro è integrato con gli strumenti più diffusi: Github, repository Git, Salesforce interno e altri servizi aziendali. La piattaforma permette anche attività non legate al coding, come la generazione di presentazioni PowerPoint o l'analisi di PDF, grazie al suo motore di chatbot basato su AI.







Il team interno di Amazon utilizza già Kiro per una varietà di task, dalla programmazione alla produzione di documenti. La strategia di evangelizzazione prevede la promozione dello strumento nelle community di sviluppatori attraverso eventi e workshop, con l'obiettivo di diffondere la metodologia spec-driven.

L'esperienza più significativa riguarda la creazione di sistemi agentici complessi. Partendo da prompt semplici, Kiro ha generato agenti autonomi, gerarchici e dotati di memoria, capaci di eseguire task, monitorare le scelte e produrre output pronto per la produzione, senza vincoli a specifici framework o orchestratori.

In sintesi, Kiro offre una soluzione completa per lo sviluppo spec-driven, combinando pianificazione, documentazione e generazione di codice in un unico ambiente AI-assistito, con un modello di pricing flessibile basato su crediti.

