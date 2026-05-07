Sentiment economico italiano in lieve ripresa | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

13/05/2026

economia

Sentiment economico italiano in lieve ripresa

CFA Society Italy: il sondaggio di aprile mostra una lieve crescita di fiducia nonostante il clima di incertezza

CFA Society Italy ha pubblicato i risultati di un sondaggio tra i soci svolto dal 20 al 30 aprile 2026, che evidenzia un quadro congiunturale ancora fragile ma con segnali di fiducia crescente per i prossimi mesi.
Nel periodo analizzato, il 64% degli intervistati giudica la situazione attuale dell'economia italiana negativa, mentre il 32% la considera stabile; percezioni analoghe emergono per l'Area euro e gli Stati Uniti, dove prevale la sensazione di debolezza del ciclo economico, alimentata da tensioni geopolitiche.
Nonostante le valutazioni pessimistiche sul presente, le previsioni a medio termine migliorano: il Radiocor Sentiment Index di maggio segna -32 punti, un rialzo di 47 punti rispetto al minimo storico di -79,2 punti registrato nella rilevazione precedente.

Nel dettaglio, il 12% degli analisti prevede un miglioramento delle condizioni macroeconomiche italiane (+7,8 punti percentuali), il 44% attende uno scenario stabile e un altro 44% prevede un peggioramento, con una netta riduzione rispetto al mese precedente; dinamiche simili si registrano per l'Area euro e gli Stati Uniti.
Sul fronte dei prezzi, dal 70% al 75% degli intervistati ritiene probabile un rialzo dell'inflazione in tutte le aree considerate, sebbene le probabilità siano diminuite di 10-15 punti rispetto ad aprile; parallelamente, persiste l'aspettativa di aumenti dei tassi di interesse, sia a breve sia a lungo termine, ma con un'intensità percepita più contenuta.

Il sentiment sui mercati azionari si è spostato da negativo a positivo in tutte le regioni analizzate, segnalando un graduale ritorno dell'appetito per il rischio.
Per quanto riguarda il petrolio, circa la metà degli intervistati prevede una discesa dei prezzi rispetto ai livelli attuali, scenario che potrebbe limitare l'impatto stagflazionistico a una fase temporanea.
Infine, le aspettative sul fronte valutario indicano stabilità dello yen rispetto all'euro, mentre cresce l'ipotesi di un deprezzamento del dollaro USA, dopo il recente periodo di marcato "risk off".

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Sovranità by design: la nuova frontiera della rete aziendale

Shock energetico: la crisi apre a nuove opportunità nel settore energetico

Trasparenza salariale: come trasformare l'obbligo in vantaggio competitivo

Guida autonoma in Italia: 6,1 miliardi di benefici entro il 2050

Ana Mazzeo (WOBI): l'intelligenza artificiale sta già facendo la differenza nei business

Fare Business

Cosa chiedono davvero al lavoro Gen Z, Millennials, Gen X e Baby Boomer

Dazi USA sui metalli: impatto immediato per le esportazioni italiane

Record di mega deal nel Q1 2026 spinge il valore di Mergers and Acquisitions a 438 miliardi

IA generativa domanda di talenti in crescita esponenziale

Aggregati riciclati: il volano di costi più bassi e competitività nel settore edilizio

A4 Capital lancia il primo search fund italiano per trasformare PMI del Nord

Marketing

eCommerce: crescita selettiva, con 21.717 nuovi ingressi e 23.211 uscite

L'AI trasforma il retail: crescita della produttività e nuove fonti di ricavo

Digital Business

A Cube raccoglie 4 milioni di euro per espandere la compliance fiscale digitale

Ufficio sereno: come la tecnologia ripristina la calma post smartworking

Kiro: la piattaforma spec-driven che rivoluziona lo sviluppo software in modo agnostico

Finanza e investimenti

Sentiment economico italiano in lieve ripresa

Investimenti in Italia: l'AI non basta, serve la fiducia del consulente

Mercati stabili nonostante la guerra in Iran: il ruolo dell'AI e del rischio energetico

Sport Business

Oura diventa sponsor ufficiale degli US Open

Leisure

Storia di Venissa e del vino Dorona - Vinicitor Sapiens

Il futuro dei giovani passa dalla comprensione dei problemi - ''Rapporto Giovani 2026''

Il bilancio è un inganno - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <