13/05/2026 economia

Sentiment economico italiano in lieve ripresa

CFA Society Italy: il sondaggio di aprile mostra una lieve crescita di fiducia nonostante il clima di incertezza

CFA Society Italy ha pubblicato i risultati di un sondaggio tra i soci svolto dal 20 al 30 aprile 2026, che evidenzia un quadro congiunturale ancora fragile ma con segnali di fiducia crescente per i prossimi mesi.

Nel periodo analizzato, il 64% degli intervistati giudica la situazione attuale dell'economia italiana negativa, mentre il 32% la considera stabile; percezioni analoghe emergono per l'Area euro e gli Stati Uniti, dove prevale la sensazione di debolezza del ciclo economico, alimentata da tensioni geopolitiche.

Nonostante le valutazioni pessimistiche sul presente, le previsioni a medio termine migliorano: il Radiocor Sentiment Index di maggio segna -32 punti, un rialzo di 47 punti rispetto al minimo storico di -79,2 punti registrato nella rilevazione precedente.



Nel dettaglio, il 12% degli analisti prevede un miglioramento delle condizioni macroeconomiche italiane (+7,8 punti percentuali), il 44% attende uno scenario stabile e un altro 44% prevede un peggioramento, con una netta riduzione rispetto al mese precedente; dinamiche simili si registrano per l'Area euro e gli Stati Uniti.

Sul fronte dei prezzi, dal 70% al 75% degli intervistati ritiene probabile un rialzo dell'inflazione in tutte le aree considerate, sebbene le probabilità siano diminuite di 10-15 punti rispetto ad aprile; parallelamente, persiste l'aspettativa di aumenti dei tassi di interesse, sia a breve sia a lungo termine, ma con un'intensità percepita più contenuta.



Il sentiment sui mercati azionari si è spostato da negativo a positivo in tutte le regioni analizzate, segnalando un graduale ritorno dell'appetito per il rischio.

Per quanto riguarda il petrolio, circa la metà degli intervistati prevede una discesa dei prezzi rispetto ai livelli attuali, scenario che potrebbe limitare l'impatto stagflazionistico a una fase temporanea.

Infine, le aspettative sul fronte valutario indicano stabilità dello yen rispetto all'euro, mentre cresce l'ipotesi di un deprezzamento del dollaro USA, dopo il recente periodo di marcato "risk off".

