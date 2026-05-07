Il futuro dei giovani passa dalla comprensione dei problemi - "Rapporto Giovani 2026" | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

13/05/2026

leisure

Il futuro dei giovani passa dalla comprensione dei problemi - "Rapporto Giovani 2026"

Istituto Giuseppe Toniolo (Il Mulino): analisi sfide giovani italiani

Statisticamente molti dei lettori di questa rubrica hanno figli o nipoti dell'età compresa tra i 18 e 34 anni di vita. Un periodo molto importante (ci ricordiamo?) ma oggi anche molto problematico. Ecco perché merita di essere letto e studiato attentamente il "Rapporto Giovani 2026. Prospettive e sfide per il futuro delle nuove generazioni", realizzato dall'Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione con l'Università Cattolica, Ipsos e con il sostegno di Fondazione Cariplo ed edito da Il Mulino.
Non è una singola crisi a caratterizzare i giovani di oggi, ma una sequenza continua di eventi destabilizzanti, che ha reso l'incertezza la loro condizione di partenza. Dall'11 settembre alla pandemia, dalla Grande Recessione al ritorno della guerra in Europa, la crisi del lavoro e le emergenze ambientali, diventare adulti nel XXI secolo significa fare i conti con un mondo strutturalmente instabile, dalle forti contraddizioni e incertezze. Lavoro fragile, autonomia che si allontana, relazioni condizionate dalla precarietà. Eppure, i giovani non stanno fermi: chiedono spazio, voce e un ruolo nelle scelte collettive. La partecipazione al recente Referendum lo ha confermato. Segno evidente del valore che in essi è racchiuso e che la società, in primis politica e impresa, devono aiutare ad esprimersi.

Il volume fotografa la condizione dei giovani (18-34 anni) in un mondo segnato da instabilità, esplorando le loro strategie per costruire il futuro e superare le disuguaglianze. L'edizione analizza come i giovani affrontano le incertezze dell'attuale contesto socio-economico, approfondendo diverse tematiche. In primis lavoro e autonomia: le difficoltà e le trasformazioni nel raggiungere l'indipendenza economica e abitativa in un mercato del lavoro frammentato. Mobilità e cittadinanza: le nuove forme di cittadinanza globale e le dinamiche legate alla mobilità internazionale. Disuguaglianze e salute: l'impatto delle disparità economiche, territoriali e di salute sul benessere delle nuove generazioni. Relazioni e digitale: come i giovani costruiscono legami di fiducia e come i nuovi media e le fake news influenzano la loro formazione e percezione della realtà.

Il rapporto mette in luce come i giovani non rimangano passivi. Al contrario, esprimono un forte desiderio di avere voce in capitolo e un ruolo attivo nelle scelte collettive e sociali. Le nuove generazioni appaiono così come una "generazione in bilico", che affronta l'incertezza non come una crisi passeggera, ma come una condizione strutturale. Le sfide principali evidenziate dal report dell'Istituto Giuseppe Toniolo riguardano sia la sfera materiale che quella psicologica e sociale. Le sfide strutturali e materiali come nel lavoro fragile e precarietà. La sfida principale resta la difficoltà di inserimento in un mercato occupazionale frammentato, che impedisce una reale stabilità economica. Autonomia abitativa: L'accesso alla casa è diventato un nodo critico a causa dell'aumento dei costi (come il caro affitti) e della carenza di politiche di welfare adeguate, spingendo l'indipendenza sempre più avanti nel tempo. Mobilità e "fuga" all'estero: una sfida per il sistema-paese è la mobilità in uscita: molti giovani considerano l'estero (soprattutto la Germania) come l'unica via per ottenere migliori diritti e soddisfazione professionale. Benessere e Relazioni, la salute mentale e benessere multidimensionale.


Insomma, questioni molto complesse, in Italia più che altrove. Nessuno può chiamarsi fuori, tutti, ed alcuni più di altri, debbono assumersi le proprie responsabilità. Verrebbe da dire, innanzi alla Storia e all'Italia che verrà.
Federico Unnia
Aures Strategie e politiche di comunicazione



Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Sovranità by design: la nuova frontiera della rete aziendale

Shock energetico: la crisi apre a nuove opportunità nel settore energetico

Trasparenza salariale: come trasformare l'obbligo in vantaggio competitivo

Guida autonoma in Italia: 6,1 miliardi di benefici entro il 2050

Ana Mazzeo (WOBI): l'intelligenza artificiale sta già facendo la differenza nei business

Fare Business

Cosa chiedono davvero al lavoro Gen Z, Millennials, Gen X e Baby Boomer

Dazi USA sui metalli: impatto immediato per le esportazioni italiane

Record di mega deal nel Q1 2026 spinge il valore di Mergers and Acquisitions a 438 miliardi

IA generativa domanda di talenti in crescita esponenziale

Aggregati riciclati: il volano di costi più bassi e competitività nel settore edilizio

A4 Capital lancia il primo search fund italiano per trasformare PMI del Nord

Marketing

eCommerce: crescita selettiva, con 21.717 nuovi ingressi e 23.211 uscite

L'AI trasforma il retail: crescita della produttività e nuove fonti di ricavo

Digital Business

A Cube raccoglie 4 milioni di euro per espandere la compliance fiscale digitale

Ufficio sereno: come la tecnologia ripristina la calma post smartworking

Kiro: la piattaforma spec-driven che rivoluziona lo sviluppo software in modo agnostico

Finanza e investimenti

Sentiment economico italiano in lieve ripresa

Investimenti in Italia: l'AI non basta, serve la fiducia del consulente

Mercati stabili nonostante la guerra in Iran: il ruolo dell'AI e del rischio energetico

Sport Business

Oura diventa sponsor ufficiale degli US Open

Leisure

Storia di Venissa e del vino Dorona - Vinicitor Sapiens

Il futuro dei giovani passa dalla comprensione dei problemi - ''Rapporto Giovani 2026''

Il bilancio è un inganno - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <