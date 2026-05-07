Il bilancio è un inganno - Punto e a capo - @gigibeltrame

13/05/2026 leisure

Il bilancio è un inganno

Fermarsi a considerare solo i numeri non ha più senso nell'epoca moderna. Eppure...

Svegliatevi: se pensate ancora che il valore della vostra impresa sia racchiuso in quel faldone di numeri che chiamate Bilancio d'Esercizio, siete fuori strada. Siete rimasti bloccati in un'epoca analogica che non esiste più, mentre il mondo fuori corre a una velocità esponenziale. Ma chiedetevi onestamente: può un foglio Excel dirvi se siete davvero orgogliosi di quello che fate ogni mattina quando entrate in ufficio? La verità è che stiamo vivendo una trasformazione digitale che non riguarda solo i software o l'intelligenza artificiale, ma il senso profondo del fare impresa.

Il paradosso è servito: il profitto economico e l'accumulo di risultati finanziari non saranno mai il fine ultimo, né potranno mai regalarvi una reale soddisfazione personale. Se misurate il successo solo guardando l'andamento in borsa, state guardando uno specchio deformante.



In quel bilancio, infatti, ci finisce di tutto: l'inquinamento che i vostri impianti riversano nel mondo, i budget di marketing per piazzare prodotti magari dannosi, le spese legali per chi calpesta le norme e persino i costi per la sicurezza privata necessari a controllare i vostri stessi dipendenti. È un calderone che cresce con investimenti in tecnologie obsolete e inquinanti, o con brevetti pensati solo per massimizzare il profitto a discapito del bene comune. Ma fatemi capire: è davvero questo il progresso che avevamo in mente? .

In questa nostra network society, dove tutto è connesso e trasparente, quello che il bilancio ignora è esattamente ciò che tiene in piedi l'azienda. Parlo del benessere dei collaboratori, della qualità della loro formazione, della serenità di un equilibrio tra vita e lavoro che non sia solo uno slogan da brochure aziendale. Il vostro bilancio è cieco davanti alla creatività delle idee, alla solidità della cultura aziendale, all'integrità dei manager, all'empatia, alla visione strategica, al coraggio imprenditoriale. Non misura la correttezza dei rapporti tra colleghi né l'equità delle retribuzioni. In breve, quella colonna di numeri cattura ogni singolo centesimo, ma si perde per strada l'unica cosa che rende un'azienda veramente degna di esistere.



Provate a prendere in mano lo smartphone che avete in tasca: quel dispositivo ha dematerializzato interi settori, ha rotto gerarchie millenarie e ha democratizzato l'accesso all'informazione. La stessa cosa sta accadendo al concetto di valore aziendale. Se non capite che l'innovazione e la responsabilità sociale sono oggi i veri motori della resilienza, farete la fine dei giganti del passato che hanno ignorato il cambiamento fino a scomparire. Volete davvero continuare a gestire un'azienda che è una macchina perfetta nei calcoli ma un guscio vuoto nell'anima? La sfida non è solo far quadrare i conti, ma costruire una struttura che sia capace di generare orgoglio, competenza e integrità. Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di guardare oltre i numeri, perché è lì che si nasconde la vera opportunità di trasformazione.







Se non lo fate voi, qualcun altro lo farà, e lo farà più velocemente di quanto possiate immaginare.



PS: ho preso in prestito e liberamente adattato il discorso di Robert Kennedy sul PIL degli Stati Uniti.

