13/05/2026 fare

A4 Capital lancia il primo search fund italiano per trasformare PMI del Nord

Croff Turri (A4 Capital): il nuovo veicolo mobilita oltre 13 investitori per acquisire PMI profittevoli nel Nord

A4 Capital nasce con l'obiettivo di creare una piattaforma industriale nazionale capace di acquisire piccole e medie imprese (PMI) del Nord Italia, farle crescere organicamente e mediante ulteriori acquisizioni, e infine renderle leader di settore. Il veicolo è guidato da Guglielmo Croff Turri, MBA Harvard, ed è sostenuto da più di 13 investitori italiani e internazionali, tra cui GDA Search, JB46, Legate Partners, Cerralvo Capital, Lineage Partners. Altri sostenitori includono Heritage Holding, The Nashton Company, Cenciarini & Co., i family office Valmaris e Ruiz, nonché investitori individuali come Alfonso Blohm, Guglielmo Fiocchi e Selim Giray.



L'iniziativa si inserisce nel contesto di una crescente diffusione in Italia dei modelli di investimento detti entrepreneurship through acquisition (ETA), ispirati ai search fund statunitensi e britannici. Questi veicoli consentono a manager esperti di individuare, acquisire e gestire aziende con potenziale di crescita, rispondendo alla necessità di capitale e competenze manageriali del tessuto imprenditoriale italiano, spesso frammentato e prossimo al passaggio generazionale.

Il focus operativo di A4 Capital è l'acquisizione di quote di maggioranza o della totalità del capitale di imprese target situate lungo l'asse autostradale A4, con ricavi compresi tra 5 milioni e 20 milioni, margini positivi, flussi di cassa stabili e un posizionamento competitivo consolidato. I settori privilegiati sono i servizi di manutenzione impianti e i comparti manifatturieri orientati all'export; sono considerati anche settori caratterizzati da bassa ciclicità, clientela diversificata e chiare opportunità di espansione.



"Il progetto nasce da un lavoro di ricerca sviluppato ad Harvard, con l'obiettivo di analizzare i settori in cui i search fund hanno avuto maggiore successo nei Paesi dove si è diffuso maggiormente, sotto il profilo delle operazioni di M&A, e valutarne l'applicabilità al contesto italiano", afferma Guglielmo Croff Turri, AD di A4 Capital.

Secondo Croff Turri, il panorama produttivo italiano offre un ampio bacino di aziende di qualità, spesso leader di nicchia, ma con margini di crescita ancora inespressi. "Attraverso un approccio imprenditoriale e una strategia di aggregazione, intendiamo accompagnare queste realtà in un percorso di sviluppo che ne rafforzi il posizionamento competitivo e ne valorizzi il potenziale nel tempo", prosegue.







L'interesse degli investitori è stato tre volte superiore rispetto alle aspettative iniziali, con una composizione dell'85% di capitali internazionali dotati di track record consolidato. Questo ha permesso una selezione qualitativa dei partner coinvolti.

"Croff Turri rappresenta una nuova generazione di imprenditori con formazione internazionale e una visione operativa orientata alla crescita delle PMI; profili come il suo sono essenziali per rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano", aggiunge Massimiliano D'Amico, GDA Search, investitore istituzionale della Fondazione Social Venture.



Nel Paese, oltre il 36% degli imprenditori supera i 60 anni; gli ETA costituiscono così una risposta pratica al passaggio generazionale e alla dispersione dei talenti, trasformando competenze maturate all'estero in valore economico e occupazionale per i territori. In questa ottica, iniziative come A4 Capital contribuiscono a costruire un'infrastruttura imprenditoriale capace di generare impatto sistemico sia economico sia sociale.

Il modello operativo prevede un partnership industriale e operativa: A4 Capital affianca l'imprenditore nella gestione quotidiana, rispettando la storia, i valori e le relazioni dell'azienda. Dopo una fase di transizione, l'amministratore delegato del veicolo entra nell'impresa come amministratore delegato, mettendo a disposizione competenze in ambito commerciale, strategico e M&A. L'obiettivo finale è creare, per aggregazione, un campione capace di competere a livello nazionale e di attrarre capitali, garantendo ritorni agli investitori su un orizzonte medio-lungo.

