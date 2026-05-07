A4 Capital lancia il primo search fund italiano per trasformare PMI del Nord | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

13/05/2026

fare

A4 Capital lancia il primo search fund italiano per trasformare PMI del Nord

Croff Turri (A4 Capital): il nuovo veicolo mobilita oltre 13 investitori per acquisire PMI profittevoli nel Nord

A4 Capital nasce con l'obiettivo di creare una piattaforma industriale nazionale capace di acquisire piccole e medie imprese (PMI) del Nord Italia, farle crescere organicamente e mediante ulteriori acquisizioni, e infine renderle leader di settore. Il veicolo è guidato da Guglielmo Croff Turri, MBA Harvard, ed è sostenuto da più di 13 investitori italiani e internazionali, tra cui GDA Search, JB46, Legate Partners, Cerralvo Capital, Lineage Partners. Altri sostenitori includono Heritage Holding, The Nashton Company, Cenciarini & Co., i family office Valmaris e Ruiz, nonché investitori individuali come Alfonso Blohm, Guglielmo Fiocchi e Selim Giray.

L'iniziativa si inserisce nel contesto di una crescente diffusione in Italia dei modelli di investimento detti entrepreneurship through acquisition (ETA), ispirati ai search fund statunitensi e britannici. Questi veicoli consentono a manager esperti di individuare, acquisire e gestire aziende con potenziale di crescita, rispondendo alla necessità di capitale e competenze manageriali del tessuto imprenditoriale italiano, spesso frammentato e prossimo al passaggio generazionale.
Il focus operativo di A4 Capital è l'acquisizione di quote di maggioranza o della totalità del capitale di imprese target situate lungo l'asse autostradale A4, con ricavi compresi tra 5 milioni e 20 milioni, margini positivi, flussi di cassa stabili e un posizionamento competitivo consolidato. I settori privilegiati sono i servizi di manutenzione impianti e i comparti manifatturieri orientati all'export; sono considerati anche settori caratterizzati da bassa ciclicità, clientela diversificata e chiare opportunità di espansione.

"Il progetto nasce da un lavoro di ricerca sviluppato ad Harvard, con l'obiettivo di analizzare i settori in cui i search fund hanno avuto maggiore successo nei Paesi dove si è diffuso maggiormente, sotto il profilo delle operazioni di M&A, e valutarne l'applicabilità al contesto italiano", afferma Guglielmo Croff Turri, AD di A4 Capital.
Secondo Croff Turri, il panorama produttivo italiano offre un ampio bacino di aziende di qualità, spesso leader di nicchia, ma con margini di crescita ancora inespressi. "Attraverso un approccio imprenditoriale e una strategia di aggregazione, intendiamo accompagnare queste realtà in un percorso di sviluppo che ne rafforzi il posizionamento competitivo e ne valorizzi il potenziale nel tempo", prosegue.


L'interesse degli investitori è stato tre volte superiore rispetto alle aspettative iniziali, con una composizione dell'85% di capitali internazionali dotati di track record consolidato. Questo ha permesso una selezione qualitativa dei partner coinvolti.
"Croff Turri rappresenta una nuova generazione di imprenditori con formazione internazionale e una visione operativa orientata alla crescita delle PMI; profili come il suo sono essenziali per rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano", aggiunge Massimiliano D'Amico, GDA Search, investitore istituzionale della Fondazione Social Venture.

Nel Paese, oltre il 36% degli imprenditori supera i 60 anni; gli ETA costituiscono così una risposta pratica al passaggio generazionale e alla dispersione dei talenti, trasformando competenze maturate all'estero in valore economico e occupazionale per i territori. In questa ottica, iniziative come A4 Capital contribuiscono a costruire un'infrastruttura imprenditoriale capace di generare impatto sistemico sia economico sia sociale.

Il modello operativo prevede un partnership industriale e operativa: A4 Capital affianca l'imprenditore nella gestione quotidiana, rispettando la storia, i valori e le relazioni dell'azienda. Dopo una fase di transizione, l'amministratore delegato del veicolo entra nell'impresa come amministratore delegato, mettendo a disposizione competenze in ambito commerciale, strategico e M&A. L'obiettivo finale è creare, per aggregazione, un campione capace di competere a livello nazionale e di attrarre capitali, garantendo ritorni agli investitori su un orizzonte medio-lungo.

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Sovranità by design: la nuova frontiera della rete aziendale

Shock energetico: la crisi apre a nuove opportunità nel settore energetico

Trasparenza salariale: come trasformare l'obbligo in vantaggio competitivo

Guida autonoma in Italia: 6,1 miliardi di benefici entro il 2050

Ana Mazzeo (WOBI): l'intelligenza artificiale sta già facendo la differenza nei business

Fare Business

Cosa chiedono davvero al lavoro Gen Z, Millennials, Gen X e Baby Boomer

Dazi USA sui metalli: impatto immediato per le esportazioni italiane

Record di mega deal nel Q1 2026 spinge il valore di Mergers and Acquisitions a 438 miliardi

IA generativa domanda di talenti in crescita esponenziale

Aggregati riciclati: il volano di costi più bassi e competitività nel settore edilizio

A4 Capital lancia il primo search fund italiano per trasformare PMI del Nord

Marketing

eCommerce: crescita selettiva, con 21.717 nuovi ingressi e 23.211 uscite

L'AI trasforma il retail: crescita della produttività e nuove fonti di ricavo

Digital Business

A Cube raccoglie 4 milioni di euro per espandere la compliance fiscale digitale

Ufficio sereno: come la tecnologia ripristina la calma post smartworking

Kiro: la piattaforma spec-driven che rivoluziona lo sviluppo software in modo agnostico

Finanza e investimenti

Sentiment economico italiano in lieve ripresa

Investimenti in Italia: l'AI non basta, serve la fiducia del consulente

Mercati stabili nonostante la guerra in Iran: il ruolo dell'AI e del rischio energetico

Sport Business

Oura diventa sponsor ufficiale degli US Open

Leisure

Storia di Venissa e del vino Dorona - Vinicitor Sapiens

Il futuro dei giovani passa dalla comprensione dei problemi - ''Rapporto Giovani 2026''

Il bilancio è un inganno - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <