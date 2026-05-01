06/05/2026 sport

Il Mondiale 2026: l'economia dei calciatori supera gli sponsor tradizionali

EMW Global: il torneo diventa una piattaforma di attenzione digitale per brand e investitori

La FIFA World Cup 2026, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada, segna l'espansione più significativa mai vista nella storia del calcio: 104 partite, 48 squadre e oltre 6,5milioni di spettatori previsti. La spesa correlata supera i 13,9miliardi di dollari e il contributo al PIL globale è stimato in 40,9miliardi di dollari. Questi numeri indicano che il valore commerciale dell'evento non dipende più solo da sponsor istituzionali e diritti TV, ma è sempre più concentrato sui singoli atleti, trasformati in vere piattaforme mediatiche.

L'attenzione si è spostata dai canali tradizionali verso i giocatori. Un esempio emblematico è LionelMessi, il cui post Instagram sulla Coppa del Mondo ha superato i 74milioni di like, diventando il più apprezzato nella storia della piattaforma e attirando 25milioni di nuovi follower durante il torneo. Secondo Nielsen Sports Fan Insights 2023, i tifosi della GenerazioneZ seguono gli atleti con un'intensità superiore rispetto a leghe o federazioni, creando un legame più personale e umano.



I top player gestiscono team dedicati alla creazione di contenuti, contratti di endorsement e brand-building avanzato. KylianMbappé ha lanciato Zebra Valley, una venture per la produzione di contenuti che espande il suo storytelling oltre il campo. Allo stesso modo, il ventunenne ColePalmer ha già depositato marchi commerciali sul proprio nome e sui gesti distintivi, dimostrando che la costruzione del brand avviene fin dalle prime stagioni di carriera.

Per quantificare questo nuovo asset digitale, EMW e x+y Market Intelligence hanno introdotto due metriche proprietarie: il VIE Score e il Media Equivalency Value (EQV). Il VIE Score valuta la presenza, l'influenza e l'engagement di un atleta su più piattaforme, restituendo un indice giornaliero comparabile. L'EQV traduce la performance digitale in un valore pubblicitario equivalente, fornendo ai brand una base per confrontare il costo di un investimento organico rispetto al tradizionale spazio mediatico.



Cristiano Ronaldo è in testa con un margine significativo - un punteggio VIE di 3595,4 contro i 2564,5 di Lionel Messi, secondo in classifica - grazie a due fattori distinti. Su Instagram, i dati della piattaforma mostrano che ha aggiunto circa 12 milioni di follower da agosto 2025, una cifra a cui nessun altro atleta del gruppo si avvicina minimamente. Su YouTube, il suo numero di visualizzazioni è di gran lunga superiore a quello di Erling Haaland, unico nome ad aver registrato una crescita paragonabile. L'attività è ciò che fa la differenza. Cristiano pubblica con una frequenza e una regolarità che soddisfano la domanda generata dal suo pubblico, anziché lasciarla disperdere.







Ancora una volta, l'EQV di Cristiano Ronaldo, pari a 124 milioni di dollari, è quasi il doppio di quello di Messi, che ammonta a 77 milioni di dollari, e il suo dominio in cima a entrambe le classifiche non è casuale. Il divario di EQV tra lui e tutti gli altri è, in gran parte, dovuto alla sua disciplina e alla sua capacità di mantenere un rendimento costante.

Il cambiamento più eclatante tra le due classifiche è quello di Lamine Yamal. Pur essendo al nono posto nella classifica VIE, è salito al quarto posto nella EQV, raggiungendo un valore di 29 milioni di dollari che supera di gran lunga i suoi dati di audience. Il suo pubblico su YouTube è il terzo più numeroso dell'intera coorte, dopo Cristiano Ronaldo e Haaland. A soli 18 anni, i profitti generati dalle sue partnership commerciali e dall'attività sulla piattaforma lo rendono il giocatore più efficiente in termini di conversioni nella top 10.

Il sell-out dei pacchetti di sponsorizzazione FIFA per il 2026 ha limitato l'accesso ai canali istituzionali, spostando il punto di ingresso verso gli atleti stessi. Le partnership non sono più semplici endorsement, ma accordi con entità che possiedono audience autonome, pronte a capitalizzare su momenti di svolta generati da un maggior numero di partite e storie imprevedibili.

