06/05/2026 leisure

Azienda Agricola Barraco: il fascino dei vini nati in riva al mare - Vinicitor sapiens

Complessivamente sono 10 le etichette prodotte, i cui nomi si richiamano al territorio, ai vitigni e al mare

Per chi conosca e ami la Sicilia, i panorami della costa che guarda dritta l'Africa, con sullo sfondo le isole Egadi, sono sinonimo di pace, estasi e buon vino. Una delle espressioni più originali nel settore enologico è l'Azienda Agricola Barraco, sita in Contrada Bausa, Marsala (TP).

Fondatori dell'azienda sono Nino e Angela, capaci di trasformare la loro passione per il vino in un progetto di vita. La filosofia è chiara: valorizzare le uve autoctone della Sicilia occidentale attraverso una viticoltura senza compromessi. "Ogni scelta, dalla vigna alla cantina, è guidata dal rispetto per l'identità del vino e del territorio di Marsala" ci spiega Nino. Laureatosi in Scienze politiche decide di seguire il suo sogno e, come ama definirsi, si dedica alla coltivazione della vite e alla vinificazione con spirito artigiano.



Accanto a Nino e Angela, opera un gruppo di persone con la stessa dedizione e lo stesso amore: dalla cura delle vigne alla vinificazione, ogni fase del processo è seguita con attenzione artigianale, nel rispetto della natura e del tempo. "Senza di loro, ogni bottiglia non sarebbe la stessa.



Ogni giorno lavoriamo per portare nel bicchiere non solo un vino, ma una storia".



Una storia che risale nel tempo e che vede quali protagonisti assoluti alcuni vini autoctoni e, soprattutto, il Marsala. Come gli intenditori sanno, nel 1773 il mercante inglese John Woodhouse attracca a Marsala e assaggia questo vino ossidativo tradizionale, che gli ricorda alcuni dei grandi vini di allora, già presenti in patria, come il Porto, il Madeira e lo Sherry. Intuendone subito le potenzialità, decide di spedirne un piccolo quantitativo nel Regno Unito, non prima di averlo addizionato con un po' di acquavite. Nasce così il Marsala.



Tornando a Barraco sono circa 20 gli ettari vitati, in areali di particolare bellezza, più 8 di seminativi e 2 ad uliveto. Alcune vigne distano meno di 30 metri dal mare, fatto questo che le rende uniche e capaci di sprigionare profumi che poi ritroviamo in bottiglia. Complessivamente la produzione varia in base alle annate tra 50 e 60 mila bottiglie, di cui il 65% venduto in Italia attraverso ristoranti ed enoteche molto qualificate. Il rimanente è venduto all'estero, prevalentemente in UK, Usa e Canada e in Australia.

Complessivamente sono 10 le etichette prodotte, i cui nomi si richiamano al territorio, ai vitigni e al mare. Le grafiche delle etichette sono opera di autori conosciuti in Sicilia, come Toti Folisi e Irina Futivic, nelle quali il colore dominante è spesso l'oro mentre, il bianco e il nero che rappresentano l'alternarsi tra la luce e la positività e le ombre.







Passando alle etichette da segnalare certamente merita menzionare Alto Grado, Marsala pre-british, un vino ossidativo che nasce sulle coste della Sicilia occidentale, Biancammare, un bianco prodotto con coraggio sulle rive del mare e Zibibbo, Igp terre siciliane, un vino capace di stupire chi lo assaggi e lo Spumante Rosé pas dosé, la bolla del Mediterraneo. Tra i rossi si segnalano Perricone e Nero d'Avola.

Vista la particolare posizione dei vigneti, lo sviluppo futuro dell'Azienda passa necessariamente attraverso un sapiente equilibri nel rispetto dell'ambiente. "Vorremmo sviluppare, sempre all'insegna del rispetto dell'ambiente e delle tradizioni, l'enoturismo, proponendo esperienze degustative in vigna e nell'orto che guarda al tramonto sul mare, con le Isole Egadi sullo sfondo" conclude Nino. Se i vini sono particolari e il set unico, è una sfida destinata ad avere successo.

