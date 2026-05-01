06/05/2026 marketing

TikTok Shop conquista l'Italia: crescita rapida e offerta diversificata

Perruso (NielsenIQ): la piattaforma è già il 14° player eCommerce. Attrae 1 shopper su 5 e spinge la spesa annua a 1.485 euro

TikTok Shop ha registrato in Italia una rapida diffusione, posizionandosi al 14° posto nel panorama nazionale per fatturato. Secondo i dati aggiornati di NielsenIQ (NIQ) tratti dal panel Digital Purchase e-commerce consumer, quasi un e-shopper su cinque utilizza la piattaforma. La frequenza media di acquisto è di 2,7 transazioni annue, nettamente inferiore alle 8,9 del Regno Unito, segno di una maturità di mercato ancora in sviluppo. Lo scontrino medio si attesta a 24,5 euro, in linea con gli altri paesi europei, mentre la quota di portafoglio è del 4,4%, contro il 9,5% britannico.



"Nel contesto di un e-commerce italiano sempre più maturo e in crescita , +9,1% a valore nel Largo Consumo nel 2025, i nostri dati evidenziano il ruolo crescente dei modelli di e-commerce via piattaforma che combinano intrattenimento, ecosistemi di creator e transazioni dirette" ha dichiarato Rossella Perruso, Account Director, Media & Entertainment di NielsenIQ Italia. "Per una quota crescente di consumatori italiani rappresenta già un canale complementare e ricorrente all'interno del proprio mix di acquisto digitale".

Gli acquirenti su TikTok Shop mostrano un comportamento più intenso rispetto alla media dell'e-commerce. In un anno, questi consumatori effettuano 31,9 acquisti online (circa un ordine ogni 11 giorni) contro i 22,5 dell'acquirente medio. Sebbene il valore medio del carrello sia leggermente inferiore (46,6 euro rispetto a 50,5 euro), la maggiore frequenza genera una spesa annua media di 1.485 euro, rispetto ai 1.138 euro dell'e-commerce tradizionale.



L'offerta su TikTok Shop si sta diversificando rispetto alla prima associazione con il beauty. Le categorie più acquistate sono: Fashion (21%), beauty (14%) e home & appliances (13%). I prodotti più performanti per valore includono integratori sportivi, articoli di bellezza, piccoli elettrodomestici e accessori lifestyle, confermando un mix variegato.

L'analisi di NIQ evidenzia anche una diffusione trasversale per età: gli over40 generano 41% del valore su TikTok Shop, contro il 32% dell'intero e-commerce; nella Distribuzione Moderna la quota sale al 69% rispetto al 63% totale. Questo indica che la piattaforma non è più dominio esclusivo della GenZ, ma sta conquistando consumatori adulti con maggiore capacità di spesa e abitudini d'acquisto consolidate.





