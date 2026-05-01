06/05/2026 marketing

eCommerce italiano supera i 90 miliardi: l'impatto dell'AI sul futuro del commercio digitale

Casaleggio Associati: i settori trainanti rimangono Viaggi e Turismo, Marketplace, Tempo Libero, Moda, Gambling e Alimentare

eCommerce in Italia ha raggiunto 90,6 miliardi di euro e prevede una crescita del fatturato del 6% nel 2025 (molte aziende chiudono l'anno fiscale a marzo 2026), secondo i dati divulgati nella 20ª edizione dell'evento di Casaleggio Associati sul commercio digitale.

I settori più redditizi rimangono Viaggi e Turismo (oltre 22 miliardi), seguiti da Marketplace (17,1 miliardi), Tempo Libero (13,4 miliardi), Moda e Gambling, con Alimentare in coda.

Il rapporto intitolato "Quando a comprare è l'AI: come cambia il commercio digitale" evidenzia che l'Intelligenza Artificiale sta ridefinendo l'esperienza di acquisto online. Le aziende eCommerce utilizzano l'AI per generare automaticamente i contenuti dei prodotti, gestire la SEO, tradurre testi, analizzare dati, fornire Customer Service automatizzato e personalizzare la Customer Experience.



Il principale ostacolo segnalato è la difficoltà nel scegliere il partner tecnologico più adeguato, seguita dalla complessità nel dimostrare il ritorno sull'investimento delle soluzioni AI.

A breve termine, le imprese italiane puntano per il 14% delle risposte sull'ottimizzazione delle prestazioni del sito, delle tecnologie e dell'esperienza cliente. La sperimentazione o adozione di tecnologie AI e gli investimenti in marketing e promozione si attestano entrambi al 13%.

Il budget destinato al marketing e-commerce mostra una diversificazione delle strategie digitali. Il Search Engine Marketing (SEM) resta la voce principale con il 22%, ma è in calo rispetto al 30% dell'anno precedente a causa dell'aumento dei costi delle keyword. La SEO rimane stabile al 16%.



Tra le piattaforme social, Instagram è considerata molto efficace dal 22% degli intervistati e efficace dal 29%. Seguono YouTube (molto efficace 18%), WhatsApp Business (massima efficacia 15%, efficacia 44%) e Facebook (massima efficacia 10%, valutazioni positive 25%). TikTok risulta molto efficace per il 9% delle aziende, con opinioni più polarizzate.

Le tendenze previste per il 2026 riguardano tutta la filiera digitale:



- Modelli AI predittivi e personalizzati in tempo reale (17%).







- Commercio conversazionale e assistenza clienti automatizzata con chatbot (14%).

- Soluzioni AI per migliorare la customer experience con interazioni contestuali (12%).

- Comunicazioni proattive per prevenire l'abbandono dei clienti (8%).

- Agentic Commerce, gestione autonoma dei clienti tramite agenti AI (7%).

Per quanto riguarda la presenza internazionale, gli eCommerce italiani si concentrano soprattutto nei mercati europei: Germania è il principale sbocco estero (13%), seguita da Francia (12%) e Spagna (10%). Altri mercati rilevanti includono Paesi Bassi (9%) e Svizzera (9%), con Portogallo (8%) e Regno Unito (7%). Al di fuori dell'Europa, gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato con il 5% delle aziende presenti.