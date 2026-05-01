06/05/2026 marketing

Amazon lancia Made in Italy Days per portare 5.500 PMI in 11 Paesi

Zoppas (ICE): la quinta edizione dell'accordo ICE-Amazon prevede una serie di iniziative a supporto per le aziende italiane venditrici

Amazon ha annunciato la quinta edizione dei Made in Italy Days, che si svolgerà dal 13 al 19maggio. Durante la settimana, la piattaforma online riserverà una sezione promozionale dedicata a migliaia di piccole e medie imprese italiane e ai marchi più noti del Paese, in collaborazione con Agenzia ICE.

Sono più di 5.500 le eccellenze incluse nella vetrina, che sarà accessibile nei negozi online di Amazon in 11 Paesi: Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Belgio, Svezia, Polonia e Paesi Bassi.

La selezione comprende oltre 3milioni di prodotti, che potranno essere acquistati da clienti di tutto il mondo. L'obiettivo dichiarato è quello di far crescere le vendite all'estero delle imprese italiane a 3,5miliardi di euro entro il 2025.



"Nell'ambito del Patto per l'Export del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che individua nell'e-commerce uno dei principali strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese, Agenzia ICE conferma il proprio impegno a supportare le PMI tricolori rinnovando la collaborazione con Amazon per la vendita dei prodotti sulle vetrine Made in Italy dei marketplace 11 Paesi. La quinta edizione dell'accordo ICE-Amazon prevede il potenziamento delle attività promozionali tramite pacchetti marketing sulle vetrine online, un servizio di supporto per le aziende italiane venditrici e l'attivazione di percorsi di consulenza strategica rivolti sia ai nuovi venditori sia a quelli già presenti sulla piattaforma. In un mondo dove con l'e-commerce più sviluppato è già possibile ricevere un pacco entro 15 minuti dalla richiesta - con un record fissato negli Emirati Arabi di appena 6 minuti - lo sviluppo dell'e-commerce diventerà sempre più centrale nelle abitudini dei consumatori che potranno beneficiare di velocità e varietà di scelta a tutto vantaggio delle imprese che sapranno meglio usare uno strumento che diventa sempre più potente. Oggi anche come soluzione delle aziende che vogliono continuare a raggiungere le zone critiche del Medioriente dove lo snellimento delle fasi commerciali diventa una condizione indispensabile", ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE.



"I Made in Italy Days rappresentano da ormai cinque anni un momento significativo per celebrare e promuovere le eccellenze del nostro Paese sul piano internazionale. Amazon è orgogliosa di essere al fianco delle imprese italiane, sostenendo la promozione e l'internazionalizzazione del Made in Italy attraverso strumenti concreti che permettono alle nostre PMI di raggiungere milioni di clienti in tutto il mondo". Ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia. "La collaborazione con le istituzioni, come quella con Agenzia ICE, è fondamentale per creare un ecosistema favorevole alla crescita: solo lavorando insieme possiamo mettere le piccole e medie imprese nelle condizioni di vendere agevolmente online, superando le barriere burocratiche e tecnologiche che ancora oggi limitano il loro potenziale. Il nostro impegno non si ferma alla promozione: attraverso la formazione e la tutela della proprietà intellettuale, vogliamo garantire che i brand italiani possano competere con successo sui mercati globali, preservando l'autenticità e la qualità che rendono unico il Made in Italy".



Tra le iniziative di tutela, Amazon ha sostenuto il progetto "Intellectual Property Education Plan", che offre alle PMI una panoramica su proprietà industriale, lotta alla contraffazione e accesso sicuro ai mercati esteri. Dal ottobre scorso sono stati realizzati otto webinar mensili dedicati a UE, Regno Unito, USA, Giappone, Emirati Arabi, Turchia, Brasile e India; la sessione finale si svolgerà il 19maggio a Roma.







La collaborazione tra Agenzia ICE e Amazon, avviata nel 2019, ha già coinvolto più di 2.800 PMI e ha reso disponibili oltre 650.000 prodotti Made in Italy sui marketplace internazionali. Il rinnovo dell'accordo prevede un potenziamento delle attività promozionali con pacchetti marketing, supporto dedicato alle imprese italiane e percorsi di consulenza strategica per nuovi e attivi venditori.

Da quando Amazon è entrata in Italia nel 2010, ha investito più di 25miliardi di euro in infrastrutture, logistica e servizi. Solo nel 2024, gli investimenti hanno superato i 4miliardi di euro. L'azienda impiega attualmente 19.000 dipendenti a tempo indeterminato in oltre 60 strutture sul territorio nazionale, tra cui centri logistici, data center e centri assistenza. Secondo Keystone, gli investimenti di Amazon hanno generato più di 40.000 posti di lavoro indiretti e oltre 10.000 posti di lavoro indotti nei settori delle costruzioni, logistica e servizi professionali.

Per favorire la crescita digitale delle imprese, Amazon ha lanciato il programma gratuito "Accelera con Amazon", nato nel 2020 in collaborazione con partner istituzionali. Il progetto fornisce strumenti e competenze per avviare o potenziare attività online, contribuendo a rendere più competitivi i brand italiani nei mercati globali.

