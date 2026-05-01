Italia e ricerca e sviluppo, abbiamo un problema - Punto e a capo - @gigibeltrame

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06/05/2026

leisure

Gigi Beltrame

Italia e ricerca e sviluppo, abbiamo un problema

Però poche aziende superano la media europea, ma questo spinge crescita e premi per dipendenti

Italia registra un impegno limitato in ricerca e sviluppo (R&D), pari all'1,38% del PIL nel 2024, quasi un punto percentuale al di sotto della media della Unione Europea. Questo dato ridotto indebolisce la competitività del Paese, ma due grandi realtà industriali stanno invertendo la tendenza.
Ferrari ha destinato ??919milioni alla R&D nel 2025, segnando un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. L'investimento alimenta l'espansione del portafoglio prodotto, culminando nel lancio imminente della prima auto elettrica Luce, già al centro di un forte clamore mediatico.

EssilorLuxottica ha incrementato la spesa in R&D a ??413milioni, con una crescita dell'11% rispetto al 2024. L'azienda ha capitalizzato su questa spinta tecnologica lanciando gli smart glasses "Ray-BanMeta" e "OakleyMeta", con vendite che hanno superato i 7milioni di unità.
Gli sforzi di innovazione hanno un impatto diretto sui dipendenti. EssilorLuxottica prevede premi fino a ??4095 per il personale, mentre Ferrari ha già annunciato incentivi che possono arrivare a ??14000 per i dipendenti italiani.
Questi esempi dimostrano come, nonostante una quota di spesa nazionale contenuta, le eccellenze aziendali possano guidare crescita, sviluppo tecnologico e vantaggi retributivi all'interno del mercato italiano.

Gigi Beltrame

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