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06/05/2026

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Trasformazione industriale: Mergers and Acquisitions, AI e resilienza al centro

Chimenti (PwC Italia): il trend a cui stiamo assistendo nell'Industrials & Services in Italia riflette un equilibrio tra cautela e fiducia. Le aziende procedono selettivamente

Il rapporto PwC Global & Italian M&A Trends in Industrials & Services e Outlook 2026 evidenzia che nel 2025 il segmento Industrials & Services sta vivendo una profonda trasformazione grazie a automazione, digitalizzazione avanzata, transizione energetica e rapida diffusione dell'AI. Queste tecnologie stanno diventando la spina dorsale delle strategie aziendali, con le operazioni di M&A che assumono un ruolo cruciale per riconfigurare i portafogli e consolidare la posizione competitiva.
In un contesto segnato da tensioni geopolitiche, carenze di manodopera e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, le imprese hanno orientato le proprie acquisizioni verso capacità di automazione, digitalizzazione avanzata e incremento della produttività, al fine di rafforzare la resilienza e la competitività internazionale. A livello globale, le M&A hanno registrato nel 2025 un valore 20% superiore a quello del 2024, raggiungendo circa 454miliardi di dollari, confermando la loro importanza strategica.

Le aziende stanno riallocando capitali verso attività abilitate dall'AI, riducendo gli asset legacy e non core, e accelerando strategie di consolidamento mirato. Il private equity si pone come catalizzatore fondamentale, puntando su mercati frammentati come i servizi professionali, l'outsourcing tecnologico e le soluzioni industriali mission-critical, attraverso modelli buy-and-build per creare piattaforme scalabili e generare valore operativo.
Anche in Italia, le dinamiche globali si riflettono nella ridefinizione dei portafogli, nella modernizzazione industriale e nell'integrazione tecnologica. Le M&A sono spinte dalla necessità di migliorare l'efficienza operativa, rafforzare la competitività internazionale e potenziare la capacità produttiva, con particolare attenzione a infrastrutture, AI, energia e supply chain resilienti.

Nel 2025 il numero di operazioni M&A nel settore Industrials & Services italiano è stato 518, con un incremento dell'8% rispetto al 2024. Il valore "disclosed" dei principali deal ha superato i 7,8 miliardi di dollari. I settori più attivi mostrano una convergenza tra tecnologie avanzate, consolidamento industriale e riposizionamento strategico.
Prime cinque posizioni per settore (2025):

- Aerospace & Defence: 24 operazioni - +9 rispetto al 2024.
- Automotive: 53 operazioni - +9 rispetto al 2024.
- Business Services: 157 operazioni - stabile rispetto al 2024.
- Engineering & Construction: 106 operazioni - +9 rispetto al 2024.


- Manufacturing: 178 operazioni - +9 rispetto al 2024.
"Il trend a cui stiamo assistendo nell'Industrials & Services in Italia riflette un equilibrio tra cautela e fiducia: le aziende procedono selettivamente, dando priorità a operazioni che rafforzano resilienza, assicurano capacità critiche e accelerano il riposizionamento strategico. Digitalizzazione, transizione energetica e infrastrutture per l'AI stanno trasformando in profondità le scelte di portafoglio delle imprese, sempre più determinate a rafforzare competitività e resilienza attraverso operazioni mirate, investendo in tecnologie, automazione e nuovi modelli di business" afferma Gianpaolo Chimenti, Partner PwC Italia.

"Guardando al 2026, il contesto resta complesso ma ricco di opportunità: la combinazione di disruption tecnologica, riconfigurazione delle supply chain e crescente domanda infrastrutturale, in un contesto geopolitico caratterizzato da tensioni, rafforza il ruolo dell'M&A quale leva per costruire posizionamenti competitivi solidi, acquisire capacità critiche e accelerare la trasformazione industriale. È una fase di rinnovamento strategico nell'I&S, in cui l'M&A diventa un acceleratore fondamentale di crescita e valore ed il focus dei dealmaker sarà su scelte di portafoglio più incisive e investimenti mirati in innovazione e automazione", conclude Chimenti.

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