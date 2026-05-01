06/05/2026 fare

Intelligenza artificiale, resilienza e cultura: le tre sfide dei CHRO europei

Vasino (Chaberton Partners): la ricerca evidenzia il divario tra ambizioni AI e realtà, la pressione geopolitica e l'integrazione multigenerazionale

Lo studio CHRO - The Orchestrator of the Adaptive Organisation di Chaberton Partners analizza più di cento interviste a responsabili HR di aziende medio-grandi in Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svizzera, con il 93% degli headquarter situati in Europa. La ricerca individua tre direttive che stanno ridefinendo ruolo e responsabilità della funzione HR: il gap tra ambizione e adozione dell'AI, la necessità di costruire organizzazioni resilienti di fronte a shock continui, e il potenziamento della cultura aziendale come leva strategica in un contesto multigenerazionale.



Intelligenza artificiale: ambizioni elevate, misurazione limitata. Solo il 29% delle aziende si dichiara pronta alla transizione verso modelli di lavoro abilitati dall'AI, mentre appena l'8% ha definito KPI affidabili per valutare il ritorno economico. Nei dipartimenti HR con budget dedicato, la quota media è intorno al 15% delle risorse complessive, segno che la tecnologia rimane più un progetto pilota che una leva trasformativa strutturale. La principale barriera non è finanziaria, ma la frammentazione delle responsabilità tra HR e IT e la carenza di competenze interne. I processi più investiti sono recruiting e selezione, pianificazione e analisi predittiva della forza lavoro, e formazione personalizzata; gli ostacoli principali restano la qualità eterogenea dei dati, la dipendenza da sistemi legacy e la resistenza culturale al cambiamento.



«È un paradosso che si ripete in molte organizzazioni: l'AI viene stabilita come priorità, i costi dell'investimento sono visibili da subito mentre è difficile misurare i benefici in casi d'uso concreti. A questo spesso si aggiunge l'assenza di una regia chiara tra HR, IT e business», osserva Christian Vasino, Fondatore e CEO di Chaberton Partners. «Il vero cambio di passo avverrà quando le aziende passeranno da una logica di sperimentazione a una di investimento orientato agli outcome».

Geopolitica e resilienza: la discontinuità diventa la norma. Il 67% dei responsabili HR intervistati riferisce impatti diretti da fattori geopolitici - dazi, barriere commerciali, tensioni nei mercati asiatici, pressioni sulle catene di fornitura e perdita di ricavi in aree strategiche - indipendentemente da dimensioni o settore. Questa realtà spinge i CHRO a sviluppare competenze tradizionalmente associate ad altre funzioni: lettura degli scenari geopolitici, cultura economico-finanziaria solida e padronanza dei dati per decisioni rapide e fondate.







Cultura e generazioni: fino a cinque coorti - Baby Boomer, Generazione X, Millennials, Generazione Z e Alpha - condivideranno lo stesso ambiente lavorativo entro il prossimo decennio. La gestione di questa diversità non è più un semplice tema di clima interno, ma un elemento competitivo. Le imprese che progettano ambienti in cui ogni generazione si sente riconosciuta, mantenendo al contempo uno scopo comune e modalità operative condivise, creano un vantaggio difficile da replicare.

Nuove competenze per nuovi scenari. I CHRO indicano una doppia spinta negli investimenti formativi: da un lato, potenziare competenze tecniche come alfabetizzazione AI, cybersecurity e data analytics per tutta la popolazione aziendale; dall'altro, rafforzare competenze umane quali pensiero critico, intelligenza emotiva e capacità di operare in contesti ad alta incertezza. In un panorama dove il know-how tecnico si deprezza rapidamente, la capacità di apprendere, adattarsi e collaborare emerge come la skill più difficile da sostituire.





