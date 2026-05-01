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06/05/2026

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Qonto diventa una fintech AI-native per automatizzare la finanza delle PMI

Anavi (Qonto): le nuove funzioni AI eliminano fino a 8 ore settimanali di lavoro manuale per le piccole imprese

Qonto, la piattaforma europea di gestione finanziaria per più di 600000 imprese e liberi professionisti, ha presentato The Operator e The Analyst, due assistenti intelligenti basati su intelligenza artificiale. Gli agenti sono già attivi per tutti i clienti e consentono di svolgere operazioni bancarie ordinarie - pagamenti, emissione di carte e analisi delle transazioni - usando semplici richieste in linguaggio naturale. Secondo il report Qonto Forrester Total Economic Impact, le PMI impiegano in media otto ore a settimana in attività amministrative; gli agenti mirano a recuperare questo tempo.
The Operator è integrato nell'app di Qonto e permette di eseguire compiti che prima richiedevano più schermate e inserimenti manuali. Le principali funzioni disponibili sono:

- Creazione di carte virtuali o fisiche con limiti di spesa personalizzati.

- Pagamento simultaneo di fino a 50 fatture, con estrazione automatica dei dati e bozza di bonifico pronta per l'approvazione.
- Programmazione di pagamenti indicando la data direttamente nella conversazione con The Operator.
- Generazione e invio di fatture su richiesta.
- Richiesta di report di spesa o di riepiloghi, sempre con conferma dell'utente tramite autenticazione a due fattori. Tutte le operazioni critiche restano sotto il controllo dell'utente: la conferma finale è obbligatoria e avviene tramite autenticazione a due fattori.
The Analyst trasforma i dati del conto corrente in insight immediati e azionabili. L'assistente risponde a domande come "quanto abbiamo speso in pubblicità lo scorso trimestre?" senza che il manager debba costruire manualmente fogli di calcolo. Altre capacità includono:

- Sintesi delle spese per esercente e per categoria in periodi selezionati.

- Visualizzazione dell'andamento temporale delle spese tra diversi intervalli.
- Esportazione di transazioni filtrate per importo minimo e data.
- Confronto di metriche chiave tra periodi diversi per identificare trend.
- Creazione di report personalizzati pronti per la condivisione con il team.
Il lancio risponde a un divario critico: le piccole e medie imprese europee, che rappresentano il 99% delle aziende e impiegano circa 90milioni di persone, non hanno risorse dedicate per implementare soluzioni AI su misura. Con The Operator e The Analyst, Qonto offre un'infrastruttura finanziaria intelligente che consente alle PMI di delegare le attività di routine a un agente autonomo, liberando tempo per iniziative a maggior valore.


Le 26 milioni di PMI europee non hanno team dedicati all'intelligenza artificiale, ma meritano comunque un'infrastruttura finanziaria intelligente - Steve Anavi, co-founder e presidente di Qonto -. Presto passare ore nella riconciliazione manuale o inseguire fatture mancanti sembrerà antiquato quanto telefonare in banca per controllare il saldo - aggiunge.
Il progetto è parte di una trasformazione interna più ampia. Oggi l'86% dei dipendenti di Qonto utilizza quotidianamente strumenti AI in tutti i reparti. Nel 2024 è stato introdotto Moshi, un bot di supporto disponibile 24ore su 24 in otto lingue, che gestisce il 60% delle richieste più comuni. Nel 2025 è stato lanciato Germi, agente AI per la gestione del rischio e della compliance, mentre sul fronte tecnico gli agenti autonomi hanno gestito 800 modifiche al codice nel solo marzo2026. Per la localizzazione, Tolki ha ridotto i tempi di adattamento linguistico del 70%.

Non puoi vendere una trasformazione AI se non la stai vivendo in prima persona - conclude Steve Anavi -. In Qonto ogni team è un team di intelligenza artificiale, non solo come slogan ma nella pratica -.

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