29/04/2026 marketing

Crescita dei marketplace orientali: come il prezzo guida l'eCommerce globale

Rigamonti (Trovaprezzi.it): il mercato digitale si espande con l'Asia al centro. I dati sono chiari: Amazon +18% e Temu +133%

Il mercato digitale si sta ampliando rapidamente, spinto dalla capacità dei marketplace orientali di ridurre i costi lungo l'intera filiera e di offrire una gamma di prodotti estremamente ampia. Il prezzo, tornato al centro delle decisioni d'acquisto, è ora sinonimo di accesso a piattaforme globali che comprimono i costi e aumentano la varietà.

Nel 2025 l'eCommerce globale ha superato i 6,5 trilioni di dollari, con una crescita annuale compresa tra il 10% e il 12%. Quasi il 45% di questo valore proviene dalla Cina, segnalando che una fetta crescente dell'innovazione nei modelli di vendita nasce in Asia e si diffonde poi al resto del mondo. "Nei prossimi anni la crescita continuerà, seppur a ritmi leggermente più contenuti, trainata soprattutto da aree come l'Asia meridionale e il Medio Oriente, confermando uno spostamento progressivo del baricentro del commercio digitale", afferma Dario Rigamonti, CEO di Trovaprezzi.it".



In Italia il panorama mostra segnali analoghi. Accanto a Amazon, che registra un incremento del +18% rispetto al 2024, emergono piattaforme come Temu (+133% di traffico) e AliExpress, che rimane tra i siti più visitati insieme a eBay e Zalando.

Il cambiamento si riflette anche nei comportamenti di ricerca. I click verso le offerte di AliExpress su Trovaprezzi.it sono diminuiti di circa 500 mila in un anno, ma il loro volume è cresciuto del 670% a marzo 2026 rispetto all'inizio della collaborazione, evidenziando una domanda in rapido spostamento verso la convenienza.



"Questa evoluzione sta creando un mercato più articolato. Da una parte ci sono piattaforme globali che fanno leva su ampiezza dell'offerta e competitività dei prezzi; dall'altra operatori che si concentrano su servizio, velocità e riconoscibilità dei brand, rispondendo a esigenze diverse ma sempre più complementari. In mezzo cresce il bisogno di strumenti che aiutino a mettere ordine, perché, di fronte a un'offerta così ampia, la vera difficoltà non è trovare un prodotto, ma scegliere quello giusto" commenta Rigamonti".

La sfida principale per il settore è rendere confrontabili offerte sempre più eterogenee. "È qui che emerge una delle sfide principali per l'intero settore: rendere confrontabile un'offerta sempre più vasta e disomogenea. Non tutti i prodotti disponibili hanno lo stesso valore per l'utente, e la differenza sta nella capacità di selezionare ciò che è davvero rilevante, chiaro e comparabile, continua Rigamonti".







I coupon e le promozioni, dove il prezzo è immediato e diretto, si stanno affermando come strumenti chiave per attrarre consumatori.

Il futuro dello shopping online si delinea su due pilastri: prezzo come leva decisiva e capacità di orientarsi tra un numero sempre maggiore di alternative.

In questo scenario, la direzione è chiara: il mercato si sta ampliando, le alternative aumentano e i consumatori diventano più attenti e selettivi. La sfida per tutti gli operatori è trovare un equilibrio tra apertura all'innovazione e attenzione alla qualità, perché è su questo equilibrio che si costruisce la fiducia.

"Perché, se è vero che il prezzo è tornato a essere una leva decisiva, è altrettanto vero che, in un contesto sempre più globale, la capacità di orientarsi tra le alternative diventa il nuovo valore. Ed è lì che si sta ridefinendo, in modo forse meno visibile ma più profondo, il futuro dello shopping online", conclude Rigamonti.