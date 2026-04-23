29/04/2026 idee

Euronext Growth Milan: nel 2025 21 nuove IPO, capitalizzazione +26% e spinta ESG

Coppola (BDO Italia): il 2026 potrebbe aprire nuove finestre per il mercato EGM qualora si delineassero condizioni più chiare sul fronte monetario e geopolitico

Euronext Growth Milan (EGM) ha chiuso il 2025 con 21 nuove quotazioni, pari al risultato di 2024. Il listino registra 212 società, con una capitalizzazione totale di 10,2 miliardi di euro, crescita del 26% rispetto agli 8,1 miliardi di dicembre 2024. Durante l'anno sono stati registrati 19 delisting, di cui 11 conseguenti a offerte pubbliche di acquisto o operazioni di M&A.

Il capitale raccolto dalle nuove matricole in sede di IPO ammonta a 126,5 milioni di euro, comprensivi di 5,3 milioni di greenshoe, rispetto ai 170 milioni dell'anno precedente. La media per società è di circa 6 milioni di euro, mentre la capitalizzazione media è salita del 25% passando da 38,7 milioni a 48,3 milioni.



A livello regionale, la Lombardia guida il ranking con 11 quotazioni e una raccolta complessiva di 71,5 milioni. Le Marche, la Campania e la Puglia hanno ciascuna presentato 2 nuove società quotate.

Nel panorama settoriale, gli Industrials rappresentano il 36,8% della capitalizzazione totale di mercato, consolidando la loro crescita. Il comparto Consumer Discretionary registra una lieve contrazione, scendendo al 16,5% del totale, rispetto al 19,4% di fine 2024. In termini di numero di nuove quotazioni, gli Industrials dominano con 7 matricole (33,3% del totale), seguiti da Consumer Discretionary (5) e Technology (3). Per quota di capitalizzazione delle nuove IPO, il segmento Consumer Discretionary guida con il 27,1%, seguito da Industrials (23,3%) e, inaspettatamente, da Utilities (14,7%).



L'analisi di BDO evidenzia un crescente interesse per le valutazioni ESG: un terzo delle società quotate su EGM pubblica un'informativa di sostenibilità, concentrandosi soprattutto nei settori Industrials e Technology. Tali report vengono utilizzati dal mercato e dal settore finanziario per valutazioni di credito, preferenze commerciali, indici e rating ESG, diventando un riferimento affidabile per competitività e reputazione.

"Il 2025 si è concluso in un contesto stazionario, in cui anche l'Italia ha mostrato un andamento economico prudente e un accesso al credito che rimane selettivo per molte PMI. La BCE ha mantenuto un approccio cauto, contribuendo a un quadro di mercato frammentato che ha spinto molte piccole e medie aziende ad adottare un atteggiamento attendista nella pianificazione delle IPO," commenta Manuel Coppola, Partner Audit & Capital Markets di BDO Italia. "Parallelamente, il quadro macroeconomico globale ha mostrato un miglioramento verso fine anno, con una maggiore fiducia nelle prospettive economiche per il 2026, pur in un contesto ancora sensibile ai rischi geopolitici. In Italia, restano attivi gli strumenti di supporto all'accesso al mercato dei capitali, tra cui il credito d'imposta del 50% sui costi di quotazione fino al 2027, che continuano a rappresentare un incentivo per le PMI orientate al mercato EGM. In questo quadro, il 2026 potrebbe aprire nuove finestre per il mercato EGM qualora si delineassero condizioni più chiare sul fronte monetario e geopolitico".





