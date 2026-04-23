29/04/2026 idee

Credito privato: un mercato globale da 2.000 miliardi di dollari che mostra tensioni

Rodrigues (Scope Ratings): le esposizioni dirette delle banche UE sembrano contenute, ma i rischi sistemici potrebbero essere amplificati dalla leva finanziaria, dall'interconnessione e dalla scarsa trasparenza

Il credito privato è diventato una classe di asset globale da 2.000 miliardi di dollari, di cui quasi 400 miliardi si trovano in Europa. Rolando Rodrigues, analyst di Financial Institutions presso Scope Ratings, spiega che la crescita è stata alimentata da investitori in cerca di rendimenti, dalla disintermediazione bancaria dovuta alle normative sul capitale post-crisi e da un prolungato periodo di tassi d'interesse bassi.

I recenti prelievi di capitale da parte di fondi di punta gestiti da BlackRock, KKR e Apollo hanno aumentato le preoccupazioni sulla esposizione bancaria, sia diretta sia indiretta, al settore. Banche come Deutsche Bank e Barclays hanno risposto con cautela ma rassicurando gli stakeholder; tuttavia il disagio resta alto perché il monitoraggio delle ingenti esposizioni al credito privato si sta intensificando.



Le pressioni sulla liquidità rappresentano il sintomo più evidente della vulnerabilità del mercato. I gestori di fondi sono costretti a limitare i prelievi a causa di una discrepanza tra le condizioni di rimborso offerte agli investitori e la natura illiquida dei portafogli di prestiti sottostanti. Il problema è aggravato da una crescente base di investitori al dettaglio che hanno sottovalutato i vincoli di liquidità accettati.

Il deterioramento delle condizioni del credito sta rivelando debolezze strutturali accumulate durante una fase di rapida crescita e scarsa supervisione. Casi isolati di frode, come Tricolor e First Brands negli Stati Uniti o MFS nel Regno Unito, rischiano di nascondere una più ampia erosione della qualità del credito nel settore.



Negli Stati Uniti i tassi di default rimangono gestibili, ma i dati mostrano una crescente dipendenza da procedure di gestione delle passività e accantonamenti PIK (Personal Income Kind), che posticipano il riconoscimento formale delle svalutazioni. Inoltre, gli indicatori di copertura degli interessi si sono indeboliti a seguito degli aumenti dei tassi post-pandemia.

"La concentrazione settoriale amplifica questi rischi di credito. I portafogli di credito privato presentano una significativa esposizione al settore tecnologico, in particolare ai mutuatari di software aziendale e SaaS, gran parte dei quali sottoscritti sulla base di ipotesi ottimistiche sulla crescita e sui margini, che ora vengono messe in discussione dalla rapida trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale. Sebbene l'esposizione a questi settori sia leggermente inferiore in Europa, rimane comunque significativa e ugualmente vulnerabile alle svalutazioni del credito", prosegue Rodrigues.



La mancanza di trasparenza rimane il problema più preoccupante dal punto di vista del rischio sistemico. Le valutazioni basate su perizie, aggiornate con ritardo e difficili da verificare, distorcono i coefficienti di leva finanziaria, ostacolano una gestione tempestiva del rischio da parte delle banche e possono ritardare l'intervento delle autorità di vigilanza.







Le autorità di vigilanza stanno intensificando il monitoraggio. La BCE ha introdotto misure per rafforzare la supervisione sui rischi indiretti, richiedendo dati più dettagliati sull'esposizione creditizia privata delle banche dell'UE.

Le caratteristiche strutturali del credito privato mostrano analogie con il periodo pre-2008, sollevando timori di possibili ricadute sistemiche:



- Condizioni finanziarie accomodanti prolungate e allentamento delle procedure di concessione del credito.

- Arbitraggio normativo e rischi di migrazione verso istituti non bancari, con scarsa regolamentazione e rendicontazione incoerente.

- Complessità e sensibilità nascoste nelle valutazioni, evidenziate solo con il deterioramento del sentiment degli investitori.

- Collegamenti bancari opachi, derivanti da linee di credito a richiesta di capitale, prestiti basati sul NAV, linee a breve termine, sindacazioni, pronti contro termine e strumenti di copertura/derivati. Nonostante le banche europee siano più solide rispetto al periodo precedente al 2008, con livelli di capitale più elevati e esposizioni bancarie garantite su scadenze brevi e medie, rimangono vulnerabili a canali di trasmissione indiretti. Una riduzione della liquidità dei fondi, valutazioni di garanzie inferiori e un peggioramento delle performance dei mutuatari potrebbero influenzare i bilanci bancari e, in scenari avversi, l'intero sistema finanziario.

"Se le esposizioni al credito privato si rivelassero più rischiose del previsto, potrebbero incidere negativamente sulla qualità del credito, sugli utili e sulla capitalizzazione delle banche". ha proseguito Rodrigues. "In scenari più gravi, ciò potrebbe anche tradursi in costi di finanziamento più elevati e un accesso ridotto al credito".

Le informazioni fornite finora dalle banche europee sulle partecipazioni nel credito privato sono limitate, riducendo la visibilità sul potenziale impatto di tensioni di mercato su asset, utili o costi di finanziamento. Attualmente non emergono esposizioni che giustifichino downgrade, ma la scarsità di dati suggerisce che i rischi possano essere superiori alle previsioni. Si prevede un miglioramento della qualità informativa con la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2026.

Deutsche Bank ha dichiarato un'esposizione di circa 26 miliardi di euro a fine 2025, pari all'1,8% del totale degli asset, con circa il 90% del portafoglio classificato investment grade e supportato da clausole di loan-to-value.

Barclays ha riportato un'esposizione stimata in 20 miliardi di sterline, pari all'1,3% del totale degli asset, evidenziando un profilo di rischio basso grazie alla prevalenza di titoli senior guaranteed e a un loan-to-value medio inferiore al 60%.

Sebbene una ripetizione della crisi sistemica del 2008 appaia improbabile, i rischi inerenti al credito privato richiedono un attento monitoraggio. Se i tassi di insolvenza aumentano parallelamente alla stretta di liquidità, i ritardi nella valutazione potrebbero sia ritardare che amplificare il riconoscimento delle perdite, aggravando la recessione creditizia e rendendo la progressione del ciclo più grave e meno prevedibile di quanto suggeriscano gli attuali indicatori di credito.

"Per le banche europee, queste dinamiche aumentano il rischio che le pressioni al ribasso possano concretizzarsi più bruscamente del previsto, soprattutto se la trasparenza rimane limitata e le condizioni di mercato continuano a deteriorarsi", conclude Rodrigues.





