29/04/2026 idee

Chief of Staff: il ruolo chiave che cresce in Europa con l'AI

Pizzuto (Deloitte): una figura che si sta rilevando sempre più importante. Il CoS può assumere il ruolo di "Chief Orchestrator of Agility"

The Chief of Staff Revolution across Europe in the AI Era è il nuovo studio di I.C.E. - Innovation and Corporate Entrepreneurship SDA Bocconi in partnership con Deloitte. Analizza 563 società quotate in 19 paesi europei, identificando 753 chief of staff (CoS) operanti in 168 imprese.

"I chief of staff operano all'intersezione tra le decisioni organizzative e le forze che ridisegnano il mondo. SDA Bocconi studia quell'intersezione da decenni: nelle istituzioni europee, nei sistemi normativi, nella strategia d'impresa globale. Siamo orgogliosi di contribuire, insieme a Deloitte, allo sviluppo di questo ruolo in Italia e in Europa", commenta Gimede Gigante, Direttore SDA Bocconi Campus Roma



"Il report evidenzia la crescente rilevanza del CoS come ruolo organizzativo cardine, già ben consolidato negli Stati Uniti e in fase di progressiva, seppur disomogenea, diffusione in Europa. Un ruolo che si sta rilevando sempre più importante nell'era dell'intelligenza artificiale, in cui il CoS può assumere il ruolo di "chief orchestrator of agility" potenziato dall'AI", dichiara Stefania Pizzuto, Partner e Chief of Staff Programme Leader di Deloitte.



Il ruolo si concentra in cinque grandi economie: Francia (78% delle aziende del CAC-40 con almeno un CoS, media sette per impresa), Germania (55%), Regno Unito (42%), Italia (40%) e Svezia (30%). Questi cinque Paesi rappresentano il 64% della capitalizzazione di mercato europea, dimostrando che la presenza del CoS è legata a dimensioni organizzative, complessità strutturale e internazionalizzazione.

- Francia: 78% delle aziende con CoS, media 7 per organizzazione.

- Germania: 55% delle aziende con CoS.

- Regno Unito: 42% delle aziende con CoS.

- Italia: 40% delle aziende con CoS.

- Svezia: 30% delle aziende con CoS.



L'adozione è più marcata nei Financial Services, che ospita il 51% dei CoS rilevati nei cinque Paesi principali (316 su 624). Il settore Industrials segue con il 12% del totale. Nei Financial Services i CoS hanno seniority più elevata e provengono meno da consulenza (21%) rispetto ai settori non finanziari, dove la quota di ex-consulenti supera il 39%.

- Financial Services: 51% dei CoS nei Paesi top.

- Industrials: 12% dei CoS nei Paesi top.

Il rapporto indica che il CoS è spesso una tappa transitoria verso ruoli C-suite. La tenure media è breve, segnalando un percorso di sviluppo per talenti ad alto potenziale.

Nel contesto dell'AI, il CoS si evolve da coordinatore operativo a partner strategico. Può liberare fino al 40% del tempo di CEO e CxO, permettendo loro di focalizzarsi su obiettivi a lungo termine, relazioni esterne e iniziative ad alto impatto. Grazie all'intelligenza artificiale, il CoS diventa un "Chief Orchestrator of Agility", capace di allineare persone, processi e tecnologie per trasformare incertezza in vantaggio competitivo.





