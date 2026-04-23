29/04/2026 economia

Mercato immobiliare italiano Q1 2026: +12% a 2,8 miliardi, retail in testa

Martignetti (Gabetti): crescita sostenuta, asset class in evoluzione, capitale estero dominante. Investitori sempre più selettivi

Il mercato immobiliare italiano ha realizzato nel primo trimestre2026 investimenti per circa 2,8 miliardi di euro, segnando un aumento del +12% rispetto allo stesso periodo del 2025. La retail rimane la prima asset class per volume, seguita da hospitality, living, office, industrial & logistics, healthcare/RSA e dalle emergenti data center, fotovoltaico e self storage. Gli investitori stranieri hanno rappresentato circa il 60% dei flussi, confermando l'attrattiva globale del settore.



Retail ha raccolto 767 milioni di euro, +33% rispetto al Q1 2025, trainato da outlet, shopping centre e high-street prime. Le operazioni GDO sono numerose ma di dimensioni contenute.

Hospitality ha registrato 557 milioni di euro, +15% YoY, con forte interesse per asset di fascia alta e progetti di riqualificazione, supportati dall'ingresso di brand internazionali.

Living è cresciuto più rapidamente, toccando 304 milioni di euro su 12 operazioni, +90% rispetto al Q12025. Il segmento è dominato dal build-to-sell (66% del totale) e dallo student housing (33%). L'80% degli investimenti si è concentrato su Milano e area metropolitana, con Padova e Firenze in crescita.



Office ha registrato 397 milioni di euro, -30% rispetto al Q12025, riflettendo una crescente selettività verso asset prime. Milano ha mantenuto il ruolo di hub, contribuendo al 25% del totale diretto, ma il peso è diminuito rispetto al 2025 a causa della minore rilevanza della grande operazione siciliana.

Industrial & logistics è sceso a 360milioni di euro, -47% YoY, dopo i picchi dei trimestri precedenti. Il Nord, in particolare l'asse Milano-Bologna, resta il fulcro delle attività, grazie a reti autostradali e hub distributivi.

Healthcare/RSA ha superato i 200milioni di euro con due operazioni, segnale di crescente istituzionalizzazione guidata da dinamiche demografiche e interesse di operatori internazionali.







Le asset class emergenti hanno totalizzato 160milioni di euro, +558% rispetto al Q12025. Il data center ha beneficiato della domanda di infrastrutture digitali, il self storage ha visto l'acquisizione della maggioranza di Casaforte Self-Storage da parte di un investitore istituzionale, e il fotovoltaico ha registrato numerose operazioni di piccola-media dimensione da parte di investitori istituzionali e privati.

Nel contesto macroeconomico, l'IMF prevede per l'Italia una crescita del PIL dello 0,5% nel 2025, in linea con la tendenza positiva dal 2020, ma con rallentamento. L'inflazione nell'Eurozona ha toccato il 2,5% a marzo2026, mentre negli USA è al 3,3%. Italia e Germania mostrano inflazione rispettivamente al 1,7% e 2,7%, alimentata da tensioni geopolitiche, aumento dei prezzi delle materie prime e petrolio vicino ai 100 dollari al barile. Lo spread BTP-Bund, sotto i 100bps per gran parte del 2025, è tornato a salire con l'acuirsi delle tensioni internazionali. Le principali banche centrali, BCE e FED, hanno mantenuto i tassi invariati, ma la BCE ha rivisto al rialzo le previsioni di inflazione e crescita.

"Il primo trimestre del 2026 conferma il consolidamento del mercato immobiliare italiano, con una crescita sostenuta e una progressiva ricomposizione delle asset class. In un contesto macroeconomico ancora complesso, gli investitori mostrano un approccio sempre più selettivo, premiando strategie orientate alla valorizzazione. Il rinnovato dinamismo di retail e hospitality, insieme alla forte accelerazione del living e allo sviluppo delle asset class alternative, evidenzia una trasformazione strutturale del settore. In questo scenario, l'Italia si conferma attrattiva per i capitali internazionali, che continuano a rappresentare una componente dominante dei flussi, riconoscendo nel nostro Paese - e più in generale nel Sud Europa - un contesto capace di offrire opportunità interessanti grazie all'ampio stock immobiliare da riqualificare. La crescente attenzione verso asset class alternative, come data center e infrastrutture energetiche, completa un quadro di mercato in evoluzione, sempre più diversificato e orientato al lungo periodo", commenta Daniele Martignetti, CEO GREAT - Real Estate Advisory & Transactions di di Patrigest - Gabetti Group.











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