Mercato immobiliare italiano Q1 2026: +12% a 2,8 miliardi, retail in testa | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

29/04/2026

economia

Mercato immobiliare italiano Q1 2026: +12% a 2,8 miliardi, retail in testa

Martignetti (Gabetti): crescita sostenuta, asset class in evoluzione, capitale estero dominante. Investitori sempre più selettivi

Il mercato immobiliare italiano ha realizzato nel primo trimestre2026 investimenti per circa 2,8 miliardi di euro, segnando un aumento del +12% rispetto allo stesso periodo del 2025. La retail rimane la prima asset class per volume, seguita da hospitality, living, office, industrial & logistics, healthcare/RSA e dalle emergenti data center, fotovoltaico e self storage. Gli investitori stranieri hanno rappresentato circa il 60% dei flussi, confermando l'attrattiva globale del settore.

Retail ha raccolto 767 milioni di euro, +33% rispetto al Q1 2025, trainato da outlet, shopping centre e high-street prime. Le operazioni GDO sono numerose ma di dimensioni contenute.
Hospitality ha registrato 557 milioni di euro, +15% YoY, con forte interesse per asset di fascia alta e progetti di riqualificazione, supportati dall'ingresso di brand internazionali.
Living è cresciuto più rapidamente, toccando 304 milioni di euro su 12 operazioni, +90% rispetto al Q12025. Il segmento è dominato dal build-to-sell (66% del totale) e dallo student housing (33%). L'80% degli investimenti si è concentrato su Milano e area metropolitana, con Padova e Firenze in crescita.

Office ha registrato 397 milioni di euro, -30% rispetto al Q12025, riflettendo una crescente selettività verso asset prime. Milano ha mantenuto il ruolo di hub, contribuendo al 25% del totale diretto, ma il peso è diminuito rispetto al 2025 a causa della minore rilevanza della grande operazione siciliana.
Industrial & logistics è sceso a 360milioni di euro, -47% YoY, dopo i picchi dei trimestri precedenti. Il Nord, in particolare l'asse Milano-Bologna, resta il fulcro delle attività, grazie a reti autostradali e hub distributivi.
Healthcare/RSA ha superato i 200milioni di euro con due operazioni, segnale di crescente istituzionalizzazione guidata da dinamiche demografiche e interesse di operatori internazionali.


Le asset class emergenti hanno totalizzato 160milioni di euro, +558% rispetto al Q12025. Il data center ha beneficiato della domanda di infrastrutture digitali, il self storage ha visto l'acquisizione della maggioranza di Casaforte Self-Storage da parte di un investitore istituzionale, e il fotovoltaico ha registrato numerose operazioni di piccola-media dimensione da parte di investitori istituzionali e privati.
Nel contesto macroeconomico, l'IMF prevede per l'Italia una crescita del PIL dello 0,5% nel 2025, in linea con la tendenza positiva dal 2020, ma con rallentamento. L'inflazione nell'Eurozona ha toccato il 2,5% a marzo2026, mentre negli USA è al 3,3%. Italia e Germania mostrano inflazione rispettivamente al 1,7% e 2,7%, alimentata da tensioni geopolitiche, aumento dei prezzi delle materie prime e petrolio vicino ai 100 dollari al barile. Lo spread BTP-Bund, sotto i 100bps per gran parte del 2025, è tornato a salire con l'acuirsi delle tensioni internazionali. Le principali banche centrali, BCE e FED, hanno mantenuto i tassi invariati, ma la BCE ha rivisto al rialzo le previsioni di inflazione e crescita.

"Il primo trimestre del 2026 conferma il consolidamento del mercato immobiliare italiano, con una crescita sostenuta e una progressiva ricomposizione delle asset class. In un contesto macroeconomico ancora complesso, gli investitori mostrano un approccio sempre più selettivo, premiando strategie orientate alla valorizzazione. Il rinnovato dinamismo di retail e hospitality, insieme alla forte accelerazione del living e allo sviluppo delle asset class alternative, evidenzia una trasformazione strutturale del settore. In questo scenario, l'Italia si conferma attrattiva per i capitali internazionali, che continuano a rappresentare una componente dominante dei flussi, riconoscendo nel nostro Paese - e più in generale nel Sud Europa - un contesto capace di offrire opportunità interessanti grazie all'ampio stock immobiliare da riqualificare. La crescente attenzione verso asset class alternative, come data center e infrastrutture energetiche, completa un quadro di mercato in evoluzione, sempre più diversificato e orientato al lungo periodo", commenta Daniele Martignetti, CEO GREAT - Real Estate Advisory & Transactions di di Patrigest - Gabetti Group.

 



.

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Credito privato: un mercato globale da 2.000 miliardi di dollari che mostra tensioni

Chief of Staff: il ruolo chiave che cresce in Europa con l'AI

Euronext Growth Milan: nel 2025 21 nuove IPO, capitalizzazione +26% e spinta ESG

Neyrand (CCI France Italie): le imprese chiedono più collaborazione e sinergie

Fare Business

PMI: solo il 22% ha un CFO interno. Per 3 aziende su 10 decide ancora l'imprenditore

Carenza ingegneristica in Italia: oltre 7mila vacancy e difficoltà al 70%

Payroll in outsourcing: l'Italia supera la media europea con un ritmo accelerato

Turismo 2026: sicurezza, USA in calo e opportunità per affitti brevi in Italia

Crescita a doppia cifra del mercato IoT italiano nel 2025 spinto dall'AI

Retail: forza lavoro stabile ma sotto pressione

Wine industry digitale: con margini sotto pressione, emergono competenze chiave

Marketing

AI trasforma il marketing: il nuovo studio di NetApp e Callan Consulting

Brand safety 2.0: perché i brand devono puntare su open internet

Crescita dei marketplace orientali: come il prezzo guida l'eCommerce globale

Digital Business

AI e turismo: la rivoluzione è già iniziata

GravityZone Email Security: difesa integrata per phishing e ransomware

Finanza e investimenti

Il rally dello S&P500 alimentato da aspettative fragili

La pace in Medio Oriente spinge i mercati verso valutazioni preconflitto

Lo shock del Golfo Persico si ripercuote sull'economia reale

Mercato immobiliare italiano Q1 2026: +12% a 2,8 miliardi, retail in testa

Sport Business

XTB e FIBA siglano una partnership globale fino al 2027

Leisure

Tenute Botticella: qualità, innovazione e sostenibilità - Vinicitor sapiens

Vittime delle nostre paure - Libro ''L'Economia della paura. Perchè conservando si arretra''

Il costo nascosto della leadership sotto pressione - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <