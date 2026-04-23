29/04/2026 sport

XTB e FIBA siglano una partnership globale fino al 2027

Arnaout (XTB): l'accordo porta l'app di investimento al centro dei tornei mondiali di basket, con iniziative per i fan

FIBA ha lanciato una nuova partnership globale con XTB, una delle principali app di investimento a livello mondiale. L'accordo, valido fino a dicembre 2027, rafforza l'ecosistema commerciale di FIBA in vista della Coppa del Mondo di pallacanestro femminile 2026 e della Coppa del Mondo di pallacanestro 2027.

Come parte dell'accordo, XTB diventa sponsor principale delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo 2027, a partire dalla terza finestra che si svolgerà dal 29 giugno al 7 luglio 2026, primo traguardo della collaborazione. L'app offrirà inoltre esperienze esclusive alla propria community, tra cui accesso al backstage e la possibilità di scendere in campo sui campi ufficiali di Berlino e Doha, collegando i tifosi ai più importanti palcoscenici del basket internazionale.



Nel ruolo di partner globale, XTB sfrutterà gli eventi di punta di FIBA per aumentare il coinvolgimento dei fan e promuovere l'educazione finanziaria attraverso iniziative digitali.

Omar Arnaout, CEO di XTB, ha commentato: "La partnership con la FIBA ci permette di unire l'emancipazione finanziaria a uno degli sport più amati al mondo. Insieme, forniremo ai tifosi gli strumenti per investire i propri soldi, celebrando al contempo lo sport che amano".

Frank Leenders, Direttore Generale dei Servizi Media e Marketing della FIBA, ha aggiunto: "Siamo lieti di dare il benvenuto a XTB come Partner Globale. La loro presenza a questi importanti eventi FIBA, che riuniscono tifosi da tutto il mondo, contribuirà a creare un forte legame con il loro marchio globale. XTB ha riconosciuto che il basket ispira passione, strategia e resilienza, le stesse qualità che hanno identificato come elementi chiave per un investimento intelligente".



XTB è quotata alla Borsa di Varsavia, regolamentata da numerose autorità finanziarie, e serve oltre 2,1 milioni di clienti in tutto il mondo. L'app consente di operare su azioni, ETF, CFD, opzioni e prodotti di investimento a lungo termine. La presenza di XTB nello sport internazionale è rafforzata dall'ambasciatore Zlatan Ibrahimovic e da partnership con le principali leghe di MMA europee e con tennisti di alto livello.





