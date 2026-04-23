29/04/2026 economia

Lo shock del Golfo Persico si ripercuote sull'economia reale

Kaplan (Robeco): la tesi di puntare sull'AI resta valida ma l'offerta energetica, l'inflazione e la Fed cambiano il gioco, con impatti sui titoli e sui settori

Audrey Kaplan, Senior Portfolio Manager del Global Equity Team di Robeco, ha sottolineato che la prospettiva positiva legata all'intelligenza artificiale e alla crescita degli utili resta valida per i prossimi 12-18 mesi, ma la sequenza degli eventi a breve termine è peggiorata rispetto alle previsioni iniziali. "La tesi positiva che avevamo delineato all'inizio dell'anno - diffusione dell'intelligenza artificiale, espansione degli utili - rimane valida in un orizzonte temporale di 12-18 mesi. Tuttavia, la sequenza degli eventi nel breve termine è peggiorata rispetto all'analisi precedente", afferma Kaplan.



Il principale shock strutturale proviene dalla chiusura fisica del collo di bottiglia energetico più critico al mondo, mentre la Fed appare paralizzata tra i suoi due mandati e si trova a metà di una transizione di leadership. Da inizio anno, il petrolio ha registrato un rialzo superiore al 70% e i titoli energetici sono cresciuti di circa il 30%; la catena di approvvigionamento resta vulnerabile, con scorte di fertilizzanti, alluminio, prodotti petrolchimici, materie prime per plastica, farmaci e capi d'abbigliamento asiatici sufficienti solo per poche settimane. Questo amplia lo shock inflazionistico oltre la benzina, complicando la capacità della Fed di considerarlo un evento "una tantum".



Nel meeting del 18marzo, la Fed ha mantenuto i tassi invariati nel range 3,5-3,75%; il dot plot prevede ora un solo taglio entro quest'anno e un altro nel 2027, con sette membri che indicano tassi stabili nel 2026, un voto in più rispetto a dicembre. Le previsioni di inflazione PCE per il 2026 sono state riviste al rialzo al 2,7% sia per l'inflazione headline che per quella core. Il presidente Powell ha dichiarato che la banca centrale non ha ancora raggiunto gli obiettivi inflazionistici e che i tagli dei tassi dipenderanno da progressi concreti: "Se non vedremo quei progressi, non ci sarà alcun taglio dei tassi", ha detto Jerome Powell, Presidente della Fed.







Il segnale più rilevante è l'ammissione da parte di Powell di dover valutare contemporaneamente i rischi al ribasso sul mercato del lavoro e al rialzo sull'inflazione, collocando la politica monetaria su un "confine più alto tra una politica restrittiva e una non restrittiva". Kaplan ha osservato che la guerra in Iran "ritarda, non esclude" i futuri tagli dei tassi.

I principali indici azionari hanno subito una forte correzione: l'S&P500 è sceso del 7% da inizio anno, con il VIX a 31,05 e il rendimento dei Treasury a 10 anni al 4,39%; l'indice ha registrato cinque ribassi settimanali consecutivi e una perdita complessiva dell'8,7% dal massimo annuale. Il Nasdaq è in calo del 12,2% dal picco, mentre il Dow ha perso oltre il 10%. La probabilità di recessione implicita dal mercato è salita al 35% (da 10% a marzo), mentre la probabilità di stagflazione è rimasta stabile all'8%.

Nonostante le turbolenze, Kaplan ritiene che la tesi di fondo rimanga intatta grazie alla diffusione dell'intelligenza artificiale, all'espansione degli utili e a condizioni monetarie ancora favorevoli, ma la sequenza degli eventi è cambiata: lo shock geopolitico introdurrà un periodo di 60-90 giorni di elevata incertezza, con rivalutazione simultanea dei premi di rischio legati a energia, inflazione e tassi. I modelli storici indicano che l'impatto di conflitti geopolitici che coinvolgono gli Stati Uniti tende a essere di breve durata, con inversione dei premi di rischio nel tempo.

Per affrontare il contesto, Kaplan consiglia di sfruttare la dislocazione di mercato mantenendo una selezione attenta: il tema dell'intelligenza artificiale ha ancora ampio margine di crescita, soprattutto nei semiconduttori e nelle apparecchiature correlate. Tra i settori consigliati troviamo:



- Tecnologia (semiconduttori e apparecchiature per semiconduttori).

- Sanitario, includendo farmaci e fornitori di servizi life science.

- Finanziari, con particolare attenzione a fornitori di servizi finanziari.

- Utility.

- Compagnie assicurative, molto esposte all'automazione tramite AI.

"Il nostro consiglio è di concentrarsi sulla ripresa degli utili sottostanti, avvalendosi della rotazione settoriale e distinguendo tra i veri beneficiari dell'intelligenza artificiale e le vittime dei suoi effetti dirompenti, in modo da trovarsi in una posizione vantaggiosa quando il premio geopolitico si attenuerà, come quasi sempre accade", conclude Kaplan.

