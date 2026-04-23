29/04/2026 economia

La pace in Medio Oriente spinge i mercati verso valutazioni preconflitto

Iggo (AXA IM Core, BNPP AM): i rendimenti obbligazionari restano moderati, il credito investment grade offre +70-100bp, l'high yield aggiunge +250-300bp

Il possibile cessate il fuoco in Medio Oriente potrebbe cambiare il panorama macroeconomico globale senza provocare un crollo permanente. Se la tregua si consolidasse, gli spread creditizi si comprimerebbero e i multipli azionari tornerebbero ai livelli pre-febbraio. Gli investitori hanno già espresso una logica di "comprare sulla pace" - ma la vera sfida è capire se le valutazioni pre-27 febbraio saranno nuovamente realistiche. Chris Iggo, Chief Investment Officer di AXA IM Core e BNPP AM, ha individuato cinque temi chiave: l'impatto macro degli ultimi seisettimane, le reazioni delle banche centrali alle nuove probabilità di inflazione, il ciclo dell'AI in un contesto di costi energetici in aumento, lo scetticismo verso gli investimenti in capitale legati all'AI, e il ruolo futuro del credito privato per le imprese di medie dimensioni, soprattutto nel settore tecnologico.



"I temi destinati a tornare centrali sono numerosi - ha affermato Iggo - l'impatto macroeconomico degli eventi delle ultime sei settimane, la risposta delle banche centrali al cambiamento delle probabilità di raggiungere i target di inflazione, il punto del ciclo dell'intelligenza artificiale in un contesto di aumento dei costi energetici, e lo scetticismo crescente sugli investimenti in capitale legati all'IA".

Se la tregua dovesse fallire, i mercati continuerebbero a scendere; se reggesse, il ritorno ai massimi recenti sarebbe rapido. L'S&P500 è a solo il 3% dal suo picco storico, mentre l'EuroStoxx è a 4% dal record. L'indice total-return dell'high yield statunitense ha già recuperato i livelli precedenti, mentre gli indici investment-grade restano circa l'1% sotto i loro massimi assoluti.



Un scenario intermedio, con tregue temporanee e fasi di logoramento, comporterebbe prezzi del petrolio più alti, timori di stagflazione, volatilità accentuata e prospettive globali peggiori. "Il clima di avversione al rischio finirebbe per prevalere finché le parti coinvolte non decidessero di fermarsi davvero - continua Iggo - altra volatilità e nuove perdite di trading eroderebbero capitale, mentre il sentiment degli investitori si deteriorerebbe ulteriormente".

Guardando al medio termine, la previsione è di rendimenti obbligazionari moderati. I Treasury USA dovrebbero offrire tra il 3,5% e il 4,5%, i titoli di Stato europei tra il 2,5% e il 3,5%, e i Gilt britannici tra il 4,5% e il 5,0%. Un ulteriore aumento dei rendimenti sarebbe possibile solo se le banche centrali tornassero a un regime di tassi più bassi o se gli investitori richiedessero premi più alti per il rischio di inflazione strutturale legata al conflitto.







Per gli investitori prudenti, l'integrazione del credito in un portafoglio di titoli di Stato "risk-free" può migliorare il rendimento atteso. I mercati obbligazionari societari hanno mostrato buona liquidità, nonostante pressioni su rating di settori energetici, aerei, materiali da costruzione e chimica. Dopo un iniziale allargamento, gli spread creditizi hanno recuperato circa la metà del sell-off iniziale. Storicamente, una quota fino al 50% di investment-grade in un portafoglio di titoli di Stato ha aumentato i rendimenti composti su più anni di 70-100bps, senza aumentare la volatilità complessiva. "Dal punto di vista tattico, il credito appare oggi più interessante - ha osservato Iggo - c'è una certa asimmetria nello scenario, ma i fondamentali restano solidi e la domanda di credito continua a sostenere il mercato".

Con i rendimenti attuali, è ragionevole attendersi un ritorno medio-termine del 4,5-5,0% per l'investment-grade statunitense. L'high yield, più rischioso, ha storicamente aggiunto 250-300bps rispetto a un'allocazione del 50% affiancata a un benchmark governativo. La correlazione negativa tra tassi e high yield rende la combinazione particolarmente attraente. "Gli investitori possono usare l'high yield per migliorare i rendimenti di un portafoglio difensivo - continua Iggo - con un rendimento del 7,0% sull'indice high yield globale e un mercato resiliente, le prospettive post-conflitto per questa asset class appaiono incoraggianti".

Per le azioni, il nodo centrale è la valutazione ancora elevata rispetto alle medie storiche, nonostante un leggero ridimensionamento dei multipli P/E. La relazione inversa tra rendimenti a 10anni e P/E iniziale rimane valida. "Resta il rischio che la crescita degli utili nel medio termine non sia all'altezza delle aspettative incorporate nei multipli attuali - spiega Iggo - con il risultato di rendimenti più bassi a livello di indice". La diversificazione è cruciale: i mercati non-USA sono meno costosi e i gestori attivi possono limitare l'esposizione ai titoli più cari. "Il punto di ingresso appare migliore rispetto a fine febbraio - ha detto Iggo - il sentiment suggerisce che gli investitori siano pronti a tornare a comprare azioni".

Le prospettive globali sono state offuscate dagli eventi recenti, ma i principali protagonisti della crisi sembrano aver evitato un crollo definitivo. Se la pace si mantenesse, i massimi storici dei mercati azionari, del settore tecnologico e dei titoli software tornerebbero a essere considerati obiettivi plausibili. In questo contesto, due temi rimangono saldi: la forza complessiva del mercato azionario statunitense e l'attrattiva persistente dei mercati non-USA. La diversificazione tra asset class - da titoli di Stato a basso rischio, passando per investment-grade, high yield, credito emergente, fino a mercati azionari più volatili ma potenzialmente più redditizi - resta la strategia consigliata.

"Non si possono certo biasimare gli investitori che restano alla finestra. L'incertezza è elevata, nonostante l'apparente volontà di Stati Uniti e Iran di arrivare a una soluzione pacifica. Il problema è che le due parti sembrano avere idee molto diverse su come dovrebbe essere questa pace, e questo continuerà a mantenere i mercati nervosi. Eppure, la crescita globale finirà per riaffermarsi. E nel lungo periodo, le opportunità di rendimento non mancheranno", conclude Iggo.

