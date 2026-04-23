29/04/2026 economia

Il rally dello S&P500 alimentato da aspettative fragili

De Michelis (FRAME AM): il mercato ha scommesso su un accordo Iran-USA inesistente, la crescita è incerta e la Fed resta sotto pressione

Michele De Michelis, CIO di FRAME Asset Management, osserva che il mercato azionario americano ha toccato nuovi massimi nonostante le tensioni geopolitiche. "Personalmente, se mi fossi affidato alle sensazioni di pancia, non avremmo scommesso nulla". Secondo l'esperto, la prudenza resta la strategia vincente: portafogli ben diversificati e interventi solo di fronte a cambiamenti oggettivi.

De Michelis ricorda che chi negli ultimi trenta giorni ha reagito al panico o all'euforia, comprando o vendendo per anticipare il mercato, ha ottenuto risultati peggiori rispetto a chi ha mantenuto la posizione. Il fenomeno si è verificato anche su titoli tradizionalmente stabili, come quelli dei metalli preziosi o delle blue-chip.



Il rally del S&P500 si è sviluppato su una narrativa ottimistica, definita "Goldilocks", basata su tre elementi: riapertura stabile dello Stretto di Hormuz, possibile accordo USA-Iran, calo dei prezzi dell'energia e riduzione dei tassi. Nessuno di questi fattori è stato confermato da fonti ufficiali.

Venerdì, alcuni esponenti statunitensi, tra cui il presidente Trump, hanno suggerito una cooperazione con l'Iran e una fine alla chiusura dello Stretto di Hormuz. L'Iran ha smentito tali affermazioni, ha chiuso nuovamente lo stretto e ha attaccato petroliere, invertendo la percezione di stabilità.



Il risultato è stato un prezzo di mercato basato su un accordo inesistente. De Michelis sottolinea che quando le aspettative non trovano riscontro nella realtà, il ricalcolo dei valori può essere rapido e violento: "Il consiglio è di non farsi guidare dall'intuito, ma di restare razionali e coerenti".

Il tech americano, più costoso tre mesi fa, è ora oggetto di dubbio. Se per un investitore il tech americano era interessante tre mesi fa, quando i multipli erano più alti, perché venderlo oggi?", prosegue De Michelis. "Oppure perché eliminare l'oro dalla propria asset asset allocation ora che quota circa 4.800 dollari l'oncia, quando a inizio anno veniva acquistato con entusiasmo a 5.300?".



De Michelis avverte inoltre che la ripresa a "V" è fragile e richiede cautela.







Il prossimo periodo sarà decisivo, non solo per le negoziazioni sullo Stretto di Hormuz, ma anche per le decisioni della Fed. Un sondaggio di Polymarket indica che la probabilità che Jerome Powell resti in carica fino al 30maggio è del 31%, mentre quella di un successore entro il 15maggio è scesa al 40%, il minimo storico. "Il vero market mover potrebbe essere il Comitato bancario del Senato USA, più che i tweet o la politica estera", conclude De Michelis.

