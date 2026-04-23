GravityZone Email Security: difesa integrata per phishing e ransomware | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

29/04/2026

digital

GravityZone Email Security: difesa integrata per phishing e ransomware

Florescu (Bitdefender): nuova soluzione unisce protezione email ed endpoint, blocca minacce prima e dopo la consegna

Bitdefender, leader globale nella sicurezza informatica, ha annunciato il debutto di GravityZone Extended Email Security, una piattaforma che combina la tutela della posta elettronica e degli endpoint in un unico ambiente. La proposta è rivolta a imprese, fornitori di servizi gestiti (MSP) e ai loro clienti, sfruttando il modello ICES (Integrated Cloud Email Security) per garantire una difesa continua contro le minacce più recenti veicolate via email, come phishing, BEC, ransomware, furto d'identità e attacchi interni.
Secondo Gartner, nel 2024 i risarcimenti legati alle violazioni delle email aziendali hanno superato i 6 miliardi di dollari. Un'indagine globale su 1.200 professionisti IT ha rilevato che il 42% considera gli attacchi BEC la minaccia più grave, con il 66% che segnala un incremento di tali incidenti.

Le soluzioni tradizionali si concentrano sul filtraggio pre-consegna, lasciando scoperti i rischi una volta che le email raggiungono le caselle degli utenti. Inoltre, la gestione separata di sicurezza email e endpoint crea punti ciechi sfruttabili dagli hacker, prolungando il tempo di permanenza delle minacce.
GravityZone Extended Email Security risolve queste criticità integrando un Secure Email Gateway (SEG) con una protezione post-consegna basata su API. Il doppio livello di difesa consente di bloccare le minacce prima dell'arrivo e di identificarle e neutralizzarle in tempo reale anche dopo che hanno raggiunto la posta, assicurando una copertura completa lungo l'intero ciclo di vita dell'attacco. La tecnologia Mesh Security, acquisita da Bitdefender, potenzia ulteriormente le capacità di difesa.

La soluzione è nativa della piattaforma aziendale GravityZone, che gestisce sicurezza, rischio e conformità. L'integrazione permette un'implementazione rapida e un ritorno sull'investimento veloce, estendendo la protezione dagli endpoint alle caselle email senza richiedere modifiche infrastrutturali significative.
I principali vantaggi di GravityZone Extended Email Security sono:

- Protezione unificata per email ed endpoint: utilizza AI e feed di minacce in tempo reale per bloccare phishing, BEC, furti d'identità, ransomware e altre minacce avanzate; le email vengono analizzate sia pre-chegada che post-consegna, consentendo quarantena e risoluzione automatizzate.


- Consolidamento degli strumenti e riduzione del carico di lavoro: la piattaforma centralizza la gestione della sicurezza, automatizza il rilevamento e la risposta lungo l'intera catena di attacco, diminuendo le attività manuali e migliorando i tempi di risposta.
- Miglioramento dell'efficienza e scalabilità operativa: progettata per ambienti moderni e modelli di servizio, garantisce una difesa efficiente e scalabile per imprese e MSP; la gestione centralizzata, le policy continue e i flussi di lavoro ottimizzati supportano architetture multi-tenant.
- Implementazione rapida e flessibile: può essere dispiegata come SEG in ambienti Microsoft 365, ibridi o on-premise, con opzioni basate su API e configurazioni combinate per Microsoft 365.

"I criminali informatici continuano a privilegiare l'email come vettore di attacco, spingendo le aziende a rafforzare le difese senza aumentare la complessità", afferma Andrei Florescu, presidente e general manager di Bitdefender Business Solutions Group. "GravityZone Extended Email Security colma le lacune di visibilità e rilevamento lungo l'intera catena di attacco email, garantendo una protezione efficace sia prima che dopo la consegna, per aiutare imprese e MSP a tenere il passo con l'evoluzione delle minacce".

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

Credito privato: un mercato globale da 2.000 miliardi di dollari che mostra tensioni

Chief of Staff: il ruolo chiave che cresce in Europa con l'AI

Euronext Growth Milan: nel 2025 21 nuove IPO, capitalizzazione +26% e spinta ESG

Neyrand (CCI France Italie): le imprese chiedono più collaborazione e sinergie

Fare Business

PMI: solo il 22% ha un CFO interno. Per 3 aziende su 10 decide ancora l'imprenditore

Carenza ingegneristica in Italia: oltre 7mila vacancy e difficoltà al 70%

Payroll in outsourcing: l'Italia supera la media europea con un ritmo accelerato

Turismo 2026: sicurezza, USA in calo e opportunità per affitti brevi in Italia

Crescita a doppia cifra del mercato IoT italiano nel 2025 spinto dall'AI

Retail: forza lavoro stabile ma sotto pressione

Wine industry digitale: con margini sotto pressione, emergono competenze chiave

Marketing

AI trasforma il marketing: il nuovo studio di NetApp e Callan Consulting

Brand safety 2.0: perché i brand devono puntare su open internet

Crescita dei marketplace orientali: come il prezzo guida l'eCommerce globale

Digital Business

AI e turismo: la rivoluzione è già iniziata

GravityZone Email Security: difesa integrata per phishing e ransomware

Finanza e investimenti

Il rally dello S&P500 alimentato da aspettative fragili

La pace in Medio Oriente spinge i mercati verso valutazioni preconflitto

Lo shock del Golfo Persico si ripercuote sull'economia reale

Mercato immobiliare italiano Q1 2026: +12% a 2,8 miliardi, retail in testa

Sport Business

XTB e FIBA siglano una partnership globale fino al 2027

Leisure

Tenute Botticella: qualità, innovazione e sostenibilità - Vinicitor sapiens

Vittime delle nostre paure - Libro ''L'Economia della paura. Perchè conservando si arretra''

Il costo nascosto della leadership sotto pressione - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <