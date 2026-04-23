29/04/2026 digital

GravityZone Email Security: difesa integrata per phishing e ransomware

Florescu (Bitdefender): nuova soluzione unisce protezione email ed endpoint, blocca minacce prima e dopo la consegna

Bitdefender, leader globale nella sicurezza informatica, ha annunciato il debutto di GravityZone Extended Email Security, una piattaforma che combina la tutela della posta elettronica e degli endpoint in un unico ambiente. La proposta è rivolta a imprese, fornitori di servizi gestiti (MSP) e ai loro clienti, sfruttando il modello ICES (Integrated Cloud Email Security) per garantire una difesa continua contro le minacce più recenti veicolate via email, come phishing, BEC, ransomware, furto d'identità e attacchi interni.

Secondo Gartner, nel 2024 i risarcimenti legati alle violazioni delle email aziendali hanno superato i 6 miliardi di dollari. Un'indagine globale su 1.200 professionisti IT ha rilevato che il 42% considera gli attacchi BEC la minaccia più grave, con il 66% che segnala un incremento di tali incidenti.



Le soluzioni tradizionali si concentrano sul filtraggio pre-consegna, lasciando scoperti i rischi una volta che le email raggiungono le caselle degli utenti. Inoltre, la gestione separata di sicurezza email e endpoint crea punti ciechi sfruttabili dagli hacker, prolungando il tempo di permanenza delle minacce.

GravityZone Extended Email Security risolve queste criticità integrando un Secure Email Gateway (SEG) con una protezione post-consegna basata su API. Il doppio livello di difesa consente di bloccare le minacce prima dell'arrivo e di identificarle e neutralizzarle in tempo reale anche dopo che hanno raggiunto la posta, assicurando una copertura completa lungo l'intero ciclo di vita dell'attacco. La tecnologia Mesh Security, acquisita da Bitdefender, potenzia ulteriormente le capacità di difesa.



La soluzione è nativa della piattaforma aziendale GravityZone, che gestisce sicurezza, rischio e conformità. L'integrazione permette un'implementazione rapida e un ritorno sull'investimento veloce, estendendo la protezione dagli endpoint alle caselle email senza richiedere modifiche infrastrutturali significative.

I principali vantaggi di GravityZone Extended Email Security sono:



- Protezione unificata per email ed endpoint: utilizza AI e feed di minacce in tempo reale per bloccare phishing, BEC, furti d'identità, ransomware e altre minacce avanzate; le email vengono analizzate sia pre-chegada che post-consegna, consentendo quarantena e risoluzione automatizzate.







- Consolidamento degli strumenti e riduzione del carico di lavoro: la piattaforma centralizza la gestione della sicurezza, automatizza il rilevamento e la risposta lungo l'intera catena di attacco, diminuendo le attività manuali e migliorando i tempi di risposta.

- Miglioramento dell'efficienza e scalabilità operativa: progettata per ambienti moderni e modelli di servizio, garantisce una difesa efficiente e scalabile per imprese e MSP; la gestione centralizzata, le policy continue e i flussi di lavoro ottimizzati supportano architetture multi-tenant.

- Implementazione rapida e flessibile: può essere dispiegata come SEG in ambienti Microsoft 365, ibridi o on-premise, con opzioni basate su API e configurazioni combinate per Microsoft 365.

"I criminali informatici continuano a privilegiare l'email come vettore di attacco, spingendo le aziende a rafforzare le difese senza aumentare la complessità", afferma Andrei Florescu, presidente e general manager di Bitdefender Business Solutions Group. "GravityZone Extended Email Security colma le lacune di visibilità e rilevamento lungo l'intera catena di attacco email, garantendo una protezione efficace sia prima che dopo la consegna, per aiutare imprese e MSP a tenere il passo con l'evoluzione delle minacce".

