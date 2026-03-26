01/04/2026 fare

L'industria italiana del vetro è la prima produzione europea e supera la Germania

Scozzari (Resolfin): è un settore energivoro, ma anche strategico per decarbonizzazione, edilizia e manifattura avanzata

Nel 2026 l'industria italiana del vetro ha consolidato il proprio primato in Europa, superando la Germania sia in termini di capacità produttiva che di articolazione della filiera. Il risultato è evidente grazie al lavoro di Resolglass, marchio del gruppo Resolfin attivo dal 1964, che realizza progetti di alto profilo sia in ambito privato sia pubblico, trasformando il vetro in elemento strutturale, funzionale ed estetico.

La solidità del comparto si basa su una rete produttiva capillare, su un'integrazione stretta con le filiere strategiche - alimentare, farmaceutica, automotive ed edilizia - e su una capacità di dattamento che ha permesso di assorbire gli shock energetici degli ultimi anni.



Produzione e ocupazione: una filiera da 3,2 miliardi di valore



- 111 siti produttivi attivi.

- oltre 16.500 occupati diretti.

- 3,2 miliardi di euro di valore aggiunto. Nel 2025 il comparto ha registrato un incremento occupazionale stimato intorno al +3%, segnale di un settore che continua a investire in capacità produttiva e innovazione tecnologica.

«Il vetro rappresenta una delle infrastrutture materiali della transizione industriale europea: è un settore energivoro, ma anche strategico per decarbonizzazione, edilizia e manifattura avanzata», sottolinea Enrico Scozzari, CEO del Gruppo Resolfin.



Energia: il nodo competitivo resta aperto



Il costo dell'energia rimane il principale fattore di pressione. Nel 2024 il prezzo medio dell'elettricità per le imprese energivore in Italia era di circa 109 euro/MWh, contro i 58 euro/MWh della Francia e i 63 euro/MWh della Spagna. Nel 2025 si è osservata una leggera riduzione, a 95 euro/MWh, e nel 2026 il mercato mostra segnali di stabilizzazione rispetto alla media europea. L'autorizzazione europea ai meccanismi di energy release apre nuove prospettive per rendere più competitiva la produzione italiana.

Commercio estero: saldo positivo e resilienza



Nel 2024 l'interscambio del vetro ha generato un saldo attivo di circa 75 milioni di euro, in forte crescita rispetto all'anno precedente. Nel 2025 il saldo è rimasto positivo, con esportazioni stabili e una domanda europea ancora solida, soprattutto in Francia, Germania e Spagna. Le previsioni per il 2026 confermano la tenuta dell'export e una progressiva ricomposizione dei flussi commerciali, con una maggiore focalizzazione su prodotti ad alto valore aggiunto.







Produzione: tra flessioni cicliche e capacità di adattamento



- vetro piano, export in crescita (+3%).

- vetro cavo, domanda interna in calo (-3%).

- filati di vetro, flessione produttiva compensata dall'export.

«Si tratta di segnali che riflettono una fase di transizione. Il settore ha dimostrato una forte capacità di reazione, spostando il focus verso prodotti più innovativi e mercati a maggiore marginalità», evidenziano gli analisti di Resolglass.

Edilizia e sostenibilità: il vetro come materiale strategico



Nel medio periodo la crescita sarà trainata dal settore edilizio. Il vetro, riciclabile al 100%, è fondamentale per l'efficienza energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni urbane. Resolglass applica il vetro strutturale all'involucro edilizio, contribuendo alla trasformazione sostenibile del patrimonio immobiliare.

Una leadership industriale da consolidare



Nonostante le criticità legate ai costi energetici, l'industria italiana del vetro si conferma tra le più solide e avanzate d'Europa. La leadership è costruita su integrazione di filiera, capacità manifatturiera, innovazione tecnologica e posizionamento nei settori strategici, fattori che potranno rafforzarsi ulteriormente con le nuove politiche energetiche europee.





