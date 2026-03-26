01/04/2026 fare

Nel 2025 cresce il venture capital, tiene il private equity, calano le infrastrutture

Giordano (PwC): nel secondo semestre una riduzione dell'ammontare investito pari al 42%, specialmente i segmenti delle infrastrutture e dei buyout

Nel 2025 la raccolta di private equity e venture capital in Italia è scesa a 3,570 miliardi di euro, un calo del 46% rispetto all'anno precedente. Di questi, 2,856 miliardi sono stati raccolti sul mercato, mentre il restante proviene da altre fonti. Sono stati 44 gli operatori che hanno svolto attività di fundraising, contro 42 nel 2024. La quota domestica è rimasta dominante, con l'83% della raccolta proveniente da investitori italiani e il 17% da fonti estere. Tra le fonti, il settore pubblico ha fornito il 22% (524 milioni), gli investitori individuali e i family office il 21% (490 milioni) e i fondi pensione il 19% (442 milioni).



Gli investimenti totali nel 2025 hanno raggiunto 11,610 miliardi di euro, in calo del 22% rispetto al 2024, principalmente per la riduzione delle operazioni infrastrutturali. Escludendo le infrastrutture, l'ammontare investito è stato di 8,570 miliardi, quasi invariato rispetto all'anno precedente (-2%). Sono stati conclusi 5 large deal e 8 mega deal, che insieme hanno rappresentato il 44% del totale investito (5,154 miliardi). Le operazioni di dimensione inferiore a 150 milioni di euro (small e medium deal) hanno attratto 6,456miliardi, in crescita del 6% rispetto al 2024 e costituendo il valore più alto di sempre. Il numero complessivo di operazioni è stato 887, con un incremento del 21% rispetto alle 732 del 2023.



Il segmento venture capital ha mostrato segnali di ripresa: le operazioni sono passate da 437 a 568 (+30%) e l'importo investito è salito da 927 milioni a 1,349 miliardi (+46%). I buy-out hanno confermato il primato in termini di valore, con 210 operazioni per 6,246 miliardi, pari al 54% del totale, nonostante una riduzione del 4% dell'importo medio. Le operazioni infrastrutturali sono state 30, in calo del 23% rispetto alle 39 del 2024, con un valore totale di 3,040 miliardi contro i 6,162 miliardi dell'anno precedente. Il segmento expansion ha registrato 68 operazioni (+21%) e 792 milioni di euro investiti (+14%).

"Nel corso del 2025 abbiamo assistito a un crescita della finanza per le pmi che ha realizzato il miglior risultato di sempre con 6,5 miliardi di investimenti; si vede un incremento dell'ammontare destinato al venture capital con 1,3 miliardi e nell'expansion che ha attratto 792 milioni di euro", afferma Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI. "Resta sempre debole la raccolta che nel 2025 è calata del 46% determinando così un limite per l'attività degli operatori che hanno a disposizione meno capitali al supporto della crescita aziendale".







"Dopo un primo semestre del 2025 molto positivo abbiamo assistito a una significativa contrazione nel secondo semestre una riduzione dell'ammontare investito pari al 42%", dichiara Francesco Giordano, Partner di PwC Italia e Private Equity Leader. "In particolare, ne hanno risentito i segmenti delle infrastrutture e dei buyout, che hanno sofferto l'assenza delle grandi operazioni che avevano invece caratterizzato i periodi precedenti".

Dal punto di vista settoriale, per numero di investimenti il comparto ICT ha guidato con il 32% delle operazioni, seguito da beni e servizi industriali (15%) e medicale (13%). In termini di valore, l'energia e ambiente ha assorbito il 30% del capitale investito, con ICT al 18% e beni e servizi industriali al 15%. Geograficamente, la Lombardia ha concentrato il 47% delle operazioni, seguita dal Lazio (10%) e dal Piemonte (7%).

Il valore delle dismissioni nel 2025 è stato di 4,661 miliardi di euro, in diminuzione del 19% rispetto al 2024. Il numero di exit è salito a 184 (+17%). La via più comune per le uscite è stata la vendita a soggetti industriali, con 69 operazioni (37% del totale). Tuttavia, in termini di valore, la cessione a altri operatori di private equity ha predominato, totalizzando 2,049 miliardi (44% del valore complessivo delle dismissioni).

