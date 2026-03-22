25/03/2026 sport

Jordan Brand e CBF: il Jumpman sbarca sulla divisa brasiliana

Xaud (CBF): questo lancio simboleggia l'unione tra due punti di riferimento globali che condividono audacia, innovazione e passione per lo sport

Jordan Brand (di proprietà Nike) e la Federazione calcistica brasiliana (CBF) hanno annunciato una collaborazione senza precedenti: per la prima volta il celebre logo Jumpman (ispirato a Michael Jordan) appare sulla maglia di una nazionale di calcio. La novità è accompagnata da una linea streetwear che rielabora i colori tradizionali del Brasile con lo stile distintivo di Jordan Brand. La divisa da trasferta, realizzata con la tecnologia di raffreddamento Aero-FIT, promette prestazioni elevate e un impatto visivo forte.

La partnership nasce da valori condivisi. Jordan Brand si posiziona all'incrocio tra sport e cultura, mentre il calcio è la manifestazione culturale più diffusa al mondo. Il Brasile, simbolo di passione e orgoglio, è il partner ideale per portare la grinta e la ricerca dell'eccellenza di Jordan Brand sul palcoscenico più spettacolare.



"Oggi, Jordan dà vita a qualcosa di veramente straordinario. La partnership con la Federazione calcistica brasiliana è più di una semplice collaborazione; è una celebrazione della grandezza, della creatività e dell'energia elettrizzante del calcio mondiale, con il Brasile al suo centro pulsante", afferma Sarah Mensah, Presidente di Jordan Brand. "Insieme, stiamo ridefinendo cosa significa essere radicati nell'eccellenza competitiva, ascoltando attentamente gli atleti e la cultura, e lasciando che il loro spirito alimenti il nostro percorso. Il mondo ci sta guardando, e siamo solo all'inizio".

La divisa da trasferta combina il giallo e il blu tradizionali con la stampa a elefante di Jordan Brand, creando un look unico che fonde due culture di grandezza. Il design, ispirato ai predatori più veloci del Brasile, punta a intimidire gli avversari fin dal primo sguardo.



"Per ogni bambino in Brasile che sogna di giocare a calcio, questa partnership significa moltissimo. L'unione tra Jordan Brand e la nostra Seleção è più che calcio: è cultura, gioia e grandezza unite. Quando il logo Jumpman si affianca ai nostri colori, mostra al mondo la creatività, la passione e l'energia che rendono il Brasile speciale", puntualizza Vini Jr., calciatore della Nazionale.

Il tessuto Aero-FIT, interamente realizzato con scarti tessili, incorpora zone in mesh ellittiche per migliorare il flusso d'aria e mantenere i giocatori asciutti anche nelle fasi più intense della partita.

Il "Jordan Brand×Brasil Pro Pack" comprende anche abbigliamento da allenamento con la stessa tecnologia e le scarpe da calcio Tiempo Maestro, caratterizzate dal logo Jumpman e dalla stampa a elefante che riprende la nuova divisa.







"La firma del contratto con la CBF, la prima superpotenza calcistica di Nike, nel 1996, è stata un momento cruciale per la nostra azienda, a testimonianza dell'ingresso ufficiale di Nike nel mondo del calcio. Per molti aspetti, il loro stile di gioco gioioso, audace e brillante ha definito lo spirito di Nike Football, uno spirito che perdura ancora oggi", afferma Elliott Hill, Presidente e CEO di NIKE Inc. "Questa nuova collaborazione rappresenta un momento entusiasmante per NIKE, Inc., poiché mette in mostra la potenza del nostro attacco sportivo in azione. Unendo i punti di forza di due dei nostri marchi iconici, superiamo i limiti in termini di performance e stile, aggiungendo una nuova dimensione alla nostra presenza nel calcio".

Oltre al campo, la partnership invita i tifosi a sfoggiare i colori della Seleção e il logo Jumpman su 35 capi di abbigliamento streetwear. La collezione, pensata per i sostenitori in trasferta e per gli appassionati di street football, include felpe bicolore, pantaloncini in mesh a rombi, tute oversize e accessori che richiamano i toni brasiliani.

Sono disponibili anche quattro modelli classici di scarpe rivisitati per i fan: Air Jordan 1 Low, Jordan Brand Ultra, Jordan Brand Trunner e una versione esclusiva della Nike Tiempo Gato da futsal.

"Questo lancio simboleggia l'unione tra due punti di riferimento globali che condividono audacia, innovazione e passione per lo sport", afferma Samir Xaud, Presidente della CBF. "Vedere il Jumpman sulla nostra divisa rafforza la forza culturale del calcio brasiliano e la capacità del Brasile di ispirare il mondo. Siamo orgogliosi di questo momento e fiduciosi che questo simbolo rappresenterà l'energia e la grandezza della nostra Nazionale, sia in campo che fuori".





