25/03/2026 leisure

Lavoro e passione per la terra e il vino - Vinitor Sapiens

Gallo (LaTribuleira): produzione di vino artigianale in Italia e all'estero

Il lavoro da buoni frutti. Semplice a dirsi, più complesso, e per questo soddisfacente, farlo. Potrebbe essere questa la sintesi della storia dell'Azienda Agricola laTribuleira, sita in Santo Stefano Belbo (Cn), dei fratelli Mauro, Daniele ed Elisa Gallo. Un nome che dice già tutto: viene da tribilè che in dialetto significa faticare e affrontare sfide difficili. Un verbo che descrive molto bene l'impegno e il duro lavoro che hanno profuso per creare questa azienda.

La Tribuleira è una piccola azienda a conduzione familiare, fondata nel 2000 sulle colline delle Langhe; un territorio caratterizzato da colline pendenti e storiche vigne, che non consentono una elevata meccanizzazione, in questo modo si mantiene viva la tradizione del lavoro manuale nel vigneto.



"Noi tre fratelli abbiamo sempre condiviso l'amore per la terra e la passione per il vino. Il nostro obbiettivo è di produrre l'uva nel massimo rispetto per l'ambiente. Per questo non utilizziamo diserbanti ed insetticidi. La stessa filosofia viene usata nella vinificazione, trovando il giusto equilibrio tra tecnologia e tradizione. Ovviamente per garantire la qualità del prodotto tutte le fasi di produzione (vigneto, vinificazione, imbottigliamento) vengono seguite dalla famiglia" spiega Elisa Gallo.

Nel 1999 Mauro Gallo, dopo essersi diplomato presso l'Istituto Tecnico Agrario, Specializzato in Viticoltura ed Enologia, assieme ai suoi fratelli minori Daniele ed Elisa, decide di seguire le orme del nonno Eugenio, cantiniere storico in una nota cantina della zona.



Il vero motore dell'azienda, dopo la prematura scomparsa di Mauro, è Elisa che ama definirsi un'artigiana del vino. "Complessivamente coltiviamo 5 ettari da cui produciamo 20 mila bottiglie l'anno". Il 65% delle vendite è realizzato in Italia, con una grossa quota venduta direttamente in cantine e attraverso il canale horeca in tutta Italia. Il rimanente 35% all'estero, soprattutto in nord Europa e Svizzera.

Sono 10 le etichette prodotte, tra cui meritano una menzione speciale Nascetta Lunica, un Langhe Doc, prodotto con Nascetta 100%, lo storico vitigno, autoctono del Piemonte. I primi cenni storici risalgono nel 1800 ma solo riscoperto alla fine degli anni 90. "Un vino oggi molto ricercato per il suo potenziale aromatico e per la sua longevità" ricorda Elisa. Altra etichetta di rilievo è Cariò Piemonte Doc Albarossa 100%, vitigno autoctono Piemontese, ottenuto nel 1938 dal Professore Dal Masso da un incrocio "Nebbilo x Barbera" e il Moscato Passito Seduzione, 100% moscato, uva aromatica atta a produrre vini dolci e frizzanti, ma con l'appassimento delle uve si ottiene un vero e proprio nettare del vino.







Guardando al futuro, la vendemmia 2025 è stata positiva, con rese inferiori ma di qualità molto elevata. Il futuro dell'Azienda passa attraverso l'evoluzione e sviluppo di possibili nuove etichette, sempre nel rispetto dell'artigianalità della coltivazione e produzione del vino. "Siamo concentrati nello sviluppo di nuove e diverse vinificazioni, cercando soluzioni biologiche che portino nuovi vini. Un elemento intorno al quale sviluppare un maggior indotto con visite e degustazioni in cantina" conclude Elisa.

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione







