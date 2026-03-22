25/03/2026 leisure

Libro "Viaggiatori d'impresa. GEA, 60 anni di consulenza di direzione raccontati dai protagonisti"

Riccardo Bruno e Biagio D'Angelo (per Hoepli): l'industria che cambia con gli esperti di GEA

L'industria che cambia, soprattutto le imprese familiari, raccontate da chi l'ha vissuta in prima persona. Un esempio lungimirante di libro celebrativo che guarda più al futuro che al passato. E' tutto questo Viaggiatori d'impresa. GEA, 60 anni di consulenza di direzione raccontati dai protagonisti, di Riccardo Bruno e Biagio D'Angelo, pubblicato da Editore Ulrico Hoepli Milano. Realizzato in occasione del 60° anniversario dalla fondazione di GEA, società di consulenza di direzione, il volume illustra parte della recente storia industriale ed economica del nostro Paese, mettendo in luce il ruolo fondamentale, spesso dietro le quinte, di questi professionisti il cui contributo sarà determinante anche nel prossimo futuro.



Fondata nel 1965 a Milano da un gruppo di giovani appassionati che in quegli anni scoprivano e mettevano in pratica, tra i primi in Italia, quella scienza che arrivava dagli USA chiamata management consulting, GEA ha sempre mantenuto la sua natura di boutique, di «bottega» nel senso rinascimentale del termine: un luogo in cui si fondono saperi e tecnica, attenzione al cliente e cura dei dettagli, innovazione e formazione dei giovani.

La storia di GEA è caratterizzata da un lungo e articolato impegno al fianco di importanti figure dell'imprenditoria italiana, tra cui Pietro Barilla, Leonardo Del Vecchio e Vittorio Merloni, e da importanti esperienze in settori strategici del made in Italy come la moda, il food e l'industria meccanica. Il libro ne ricostruisce l'identità, così diversa da quella di altre società attive nell'ambito della consulenza, indagando anche sul suo modo di operare (si parla, per esempio, di maratone, traversate in mare e orchestre filarmoniche).



Il volume è arricchito da sei interviste a protagonisti dell'impresa italiana attuale che hanno collaborato con GEA (Francesco Avanzini, Marco Bagnoli, Francesco Caio, Andrea Guerra, Nicola Riello, Fabio Rubeo) e da sei saggi-contributi (a cura degli stessi professionisti GEA) sui fattori chiave per coniugare efficienza e sviluppo anche nel prossimo futuro quali una nuova organizzazione, ripensare la macchina operativa, l'apertura del capitale, una nuova governance, la rivoluzione digitale e le sfide di domani.

Come scrive Ferruccio de Bortoli nella prefazione al volume: "Non è raro (?) che tra l'industriale, il manager e il proprio consulente si instauri un rapporto, intellettuale e umano, così profondo da travalicare la dimensione professionale senza rischiare però di travolgerla. Un'amicizia nella quale, qualche volta non si sa più chi sia Seneca e chi Lucilio".



Un testo prezioso per chi ha fatto la storia della consulenza nel nostro Paese e, soprattutto, ha tutta l'intenzione di incidere anche sui prossimi anni.







Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione



