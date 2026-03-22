L'AI è il terzo sistema di pensiero umano - Punto e a capo - @gigibeltrame

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25/03/2026

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Gigi Beltrame

L'AI è il terzo sistema di pensiero umano

The Wharton School ha fornito uno studio che unisce il pensiero con l'intelligenza artificiale a quello razionale e irrazionale

La Wharton School ha finalmente messo un nome, Tri-System Theory, a quella che non è più solo un'ipotesi futuristica, ma la realtà che state vivendo ogni giorno: l'AI non è un semplice strumento, un "assistente" da invocare come un genio dalla lampada, ma un terzo sistema cognitivo, esterno e algoritmico, che si affianca all'intuizione veloce (System 1, quel lampo istintivo alla Kahneman) e alla razionalità lenta e deliberativa (System 2).
Pensateci: provate a risolvere un problema complesso senza ChatGPT, Claude, Perplexity, Grok o Copilot, vi affidate all'istinto, ci ragionate su con carta e penna, ma ora? L'AI entra in gioco come System 3, dematerializzando il ragionamento, democratizzandolo attraverso dati esponenziali, e voi, senza quasi accorgervene, delegate parti del vostro cervello a un flusso di bit che non dorme, non sbadiglia, non ha bias emotivi ma ne crea di nuovi, artificiali.

E qui sta il paradosso provocatorio: questa cognitive surrender vi fa accettare output AI all'80% delle volte, pure quando sono sbagliati, gonfiando la vostra confidenza come un palloncino gonfiato a elio, mentre la vostra accuratezza inizia a specchiarsi in quella della macchina, corretta o no.
Vi suona familiare?

È come passare dal Nokia a connettore fisico allo smartphone touch: all'inizio resistevate, pensavate "non ne ho bisogno", poi vi siete adattati, e ora senza non uscite di casa, ma quante decisioni oggi nascono davvero da voi, e quante da un prompt ben piazzato? La Wharton lo dimostra con esperimenti: sotto pressione temporale, la dipendenza esplode; incentivi e feedback la mitigano, ma non la cancellano, perché l'IA non solo pensa per noi, ma cambia come usiamo intuizione e deliberazione, trasformando la cognition in un ecosistema tripartito: veloce, lento, artificiale.

Noi imprenditori, manager, innovatori, in pratica voi che leggete, siete al bivio: rischio di immobilismo cognitivo, di diventare estensioni di un algoritmo che sbaglia silenziose (pensate a Kodak che ignora il digitale, Nokia che sottovaluta l'app economy tanto per fare esempi veramente stupidi), o opportunità esponenziale di upleveling, usando i tre sistemi per decisioni ibride, resilienti, disruptive?

L'AI ridisegna policy making aziendale, network society, persino i contratti sociali del lavoro, dematerializza il "pensare" come ha fatto con i cd e i negozi fisici. Adattatiamoci ora, o saremo i prossimi Blockbuster: la tecnologia non aspetta, scardina, trasforma; scegliere se cavalcarla o farsi travolgere.


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