25/03/2026 marketing

email marketing: crescita dei volumi e nuova sfida sulla qualità

Azzali (TeamSystem): le imprese devono puntare su contenuti personalizzati per trasformare le aperture in clic

Il 2025 ha registrato 19 miliardi di email inviate, superando i 17 miliardi del 2024 con un incremento del12%. I dati provengono dall'Osservatorio Statistico 2025 sull'email marketing, redatto da TeamSystem, azienda italiana leader nello sviluppo di piattaforme digitali per PMI e professionisti. Il report si basa su oltre 9000 clienti della piattaforma MailUp, appartenente al Gruppo TeamSystem, attivi in più di 50 settori.

Luca Azzali, Head of Extended CRM di TeamSystem, ha osservato: "Nel 2025 l'email marketing si è nuovamente confermato un pilastro chiave per la comunicazione digitale delle PMI italiane, come dimostra l'aumento generale dei volumi. Questo non si traduce però in maggiore efficacia: costruire una relazione stabile e continuativa, supportata da contenuti personalizzati e mirati, puntando sulla qualità del messaggio piuttosto che sulla quantità, è la sfida del momento".



Le aperture sono cresciute, passando dal21,6% al23,4% medio unico, ma i clic sono rimasti sostanzialmente invariati. Il rapporto CTR/aperture (CTOR) è sceso dal6,9% al5,9%. Il dato indica che gli utenti aprono le mail solo quando il contenuto è ritenuto altamente rilevante; aumentare la frequenza di invio non garantisce maggiore efficacia, è necessario migliorare personalizzazione, pertinenza e qualità del messaggio.



Il tasso di recapito è calato dal99% al97,8% a causa di nuove policy dei principali provider di posta, che impongono configurazioni tecniche più stringenti. Le imprese che non hanno aggiornato dominio mittente e impostazioni di sicurezza hanno registrato un maggior numero di rimbalzi, con effetti negativi sulle performance complessive.

Dal punto di vista della distribuzione, il 2025 ha mostrato una stagionalità più bilanciata. I picchi sono stati registrati a settembre (2miliardi) e ottobre (1,9miliardi), mentre il mese di agosto ha mantenuto un volume più contenuto. A livello settimanale, gli invii si concentrano tra martedì e giovedì; il weekend resta marginale.

Tra i settori analizzati, l'eCommerce ha conseguito i risultati migliori, grazie a piattaforme integrate che favoriscono interazioni più efficaci. Anche Consulenza e NoProfit hanno registrato livelli di interazione superiori alla media, segno di relazioni consolidate con il pubblico. Al contrario, Turismo & Hotel ha incontrato difficoltà nel convertire le aperture in clic, in un contesto altamente competitivo. In sintesi:



- I volumi crescono, ma conta sempre di più la qualità.



- Le aperture aumentano, ma i clic premiano solo contenuti rilevanti.

- Le imprese distribuiscono meglio gli invii durante l'anno.

- Il recapito va gestito attivamente: le nuove regole dei provider hanno un impatto concreto.

- I risultati migliori sono legati a una strategia relazionale continua.

