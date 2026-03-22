25/03/2026 digital

Microsoft lancia Frontier Transformation: AI cambia il business delle aziende

Althoff (Microsoft): al Microsoft AI Tour a Milano per raccontare la strategia che punta a spostare l'AI da produttività a crescita aziendale

Al Microsoft AI Tour, terza edizione itinerante, Microsoft ha presentato a Milano il nuovo modello Frontier Transformation. L'evento, con 2500 partecipanti, ha spostato il discorso sull'intelligenza artificiale da mera produttività a crescita, creatività e innovazione. Sul palco, Judson Althoff, CEO di Microsoft Commercial Business, ha illustrato la visione strategica, mentre Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia, ha contestualizzato il messaggio sul mercato nazionale, dove l'adozione dell'IA è in crescita ma ancora poco trasformativa.

Althoff ha avviato il discorso con una provocazione: i modelli di IA e il silicio stanno diventando commodity. Il valore differenziante non è più il modello, ma la combinazione di intelligence - capacità dell'IA di amplificare la conoscenza specifica dell'organizzazione - e trust - garanzia di governance, sicurezza e controllo. La Frontier Transformation si articola su un framework a quattro pilastri:



- arricchimento dell'esperienza dei dipendenti.



- coinvolgimento dei clienti.

- ottimizzazione dei processi.

- accelerazione dell'innovazione.

A questi si aggiungono tre comportamenti tipici delle "frontier firm": l'IA deve inserirsi nel flusso di lavoro quotidiano, l'innovazione deve essere diffusa e accessibile a tutti, e ogni agente deve essere osservabile, gestibile e sicuro. Althoff ha mostrato un dato interno: Microsoft punta a generare oltre 100miliardi di dollari di crescita nei prossimi tre anni senza aumentare il personale, puntando sulla produttività abilitata dall'AI.

Sul piano tecnologico, l'annuncio principale è Wave 3 di Microsoft365 Copilot, che estende le capacità agentiche a Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. La novità più rilevante è WorkIQ, motore che comprende il contesto lavorativo dell'utente, i colleghi e i documenti, rendendo le risposte di Copilot più accurate e contestuali. A WorkIQ si affiancano FoundryIQ, per gestire knowledge base esterne, e FabricIQ, che consente di ragionare su dati multi-cloud e multi-sorgente.



Microsoft apre anche l'ecosistema a modelli di terze parti: grazie al programma Frontier, è possibile utilizzare Claude di Anthropic in CopilotChat, accanto ai modelli OpenAI. Viene lanciato in anteprima CopilotCowork, che permette di delegare più attività in parallelo all'assistente, mantenendo il contesto operativo.

Un'altra innovazione è Agent365, piattaforma di osservabilità e gestione degli agenti IA. In fase di preview ha già registrato 24.milioni di agenti su oltre 27.000 tenant. Da maggio sarà disponibile per tutti, consentendo monitorare, governare e mettere in sicurezza qualsiasi agente, inclusi quelli di terze parti, tramite un registro centralizzato e permessi granulari.







Infine, Microsoft ha presentato la Frontier Suite, commercializzata come Microsoft365 E7, che integra le applicazioni E5, Copilot, Agent365 e lo stack di sicurezza Entra, Defender, Intune e Purview.

I dati dell'AI Skills 4 Agents Observatory 2026 di Teha Group mostrano che il 90 % delle grandi aziende italiane utilizza l'IA, con un incremento del 5 % rispetto al 2024, ma solo un terzo registra benefici di produttività superiori al 5 %. Una diffusione totale potrebbe aggiungere al PIL italiano il 18 % entro il 2040, pari a 336miliardi di euro annui. L'adozione dell'IA agentica procede più lentamente: il 55 % delle imprese la considera ancora un salto tecnologico da preparare, e solo il 27 % la vede come motore di trasformazione del business. I principali ostacoli sono la mancanza di cultura digitale e competenze interne, segnalata dal 70 % degli intervistati, e un gap di talenti strutturale di 4,5 milioni di occupati con competenze digitali avanzate.

