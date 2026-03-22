25/03/2026 digital

Hint lancia la AI travel app: da 9mila a 100mila di fatturato in sei mesi, crescita 30% mensile

Galati (Hint): la startup passa dal progetto "MR Franz" a una piattaforma globale di consigli locali con ?500mila di round preseed

La startup italiana Hint, nata da una mappa di Tokyo integrata in Google Maps e curata dal content creator Francesco Galati (noto come "Il Signor Franz"), ha registrato un fatturato pari a 100 mila dopo soli sei mesi di attività, rispetto a 9mila di partenza. Il fatturato cresce del 30% ogni mese e la società ha avviato un rebranding da "Mr Franz" a Hint. L'obiettivo è offrire mappe per 200 destinazioni entro i prossimi due anni e lanciare una AI travel app entro l'estate.

Il modello di business si basa su local recommendations verificate da residenti, differenziandosi dalle AI generali che aggregano dati dal web. La piattaforma raccoglie suggerimenti da una rete di contributor chiamati "franzini", li organizza e li utilizza per fornire consigli personalizzati ai viaggiatori indipendenti. Il progetto è stato presentato a stakeholder, partner, investitori e media in un evento dedicato.



Hint è certamente una piattaforma globale molto ambiziosa, supportata dalla fase di test iniziale che generò 145 ordini in soli 30 giorni.

Immaginate di pianificare un viaggio perfetto, ma invece di perdervi in un mare di recensioni anonime e algoritmi ciechi, avere un amico locale che vi sussurra i veri segreti del posto: il baretto nascosto dove i residentes fanno colazione, la spiaggia meno turistica ma con il tramonto migliore, il ristorante che non finisce mai su Google ma vi cambia la vacanza. Ecco HINT: non un'altra AI che "gira" dati dal web, ma una piattaforma che punta dritto al cuore umano, raccogliendo consigli da persone del posto verificate, non bot o turisti di passaggio. Quante volte ci siamo mai sentiti traditi da una recensione a 4.9 stelle che nasconde fregature, e quante volte WhatsApp o un consiglio di un amico ci hanno salvato da delusioni, mentre TripAdvisor ci ha mandato in un "solito posto"?



Oggi HINT vanta oltre 14.000 contatti nella community, 25.000 visite mensili al sito e 3 milioni di impression sui social. Francesco Galati, co-founder e CCO, lo dice chiaro: "basta frustrazione da recensioni false, puntiamo al database mondiale di suggerimenti autentici, un travel buddyt digitale che vi accompagna dall'itinerario alla scoperta spontanea".



"Uno dei punti di forza è certamente la community - ha precisato il CEO di Hint Stefano Garavaglia - ora presente su Telegram ma che verrà integrata nell'App che stiamo preparando. Lo sforzo maggiore oggi è concentrato sulla piattaforma tecnologica, in cui l'intelligenza artificiale serve per integrare i dati e personalizzare l'esperienza, mentre le informazioni sono catalogate assolutamente a mano!".

Il round pre-seed. Già a 500mila, con angel del turismo e creator come Jacopo D'Alesio (Jakidale) e Luca Mazzucchelli che ci mettono la faccia e i soldi. Soldi per scalare l'app, coprire più territori, da Milano a Bali, e stringere mani con giganti come Saily e Revolut.



Crescita in numeri:



- 2.148 ordini registrati dalla piattaforma.







- 15 mappe attive su diverse destinazioni.

- Oltre 14.000 contatti nella community.

- 25.000 visite mensili al sito.

- 3 milioni di impression mensili sui social. Il break-even operativo è stato raggiunto dopo due mesi e la crescita continua al 30% mese su mese.

Piano di sviluppo:



- Oltre 200 destinazioni globali entro due anni.

- Lancio della prima versione dell'app entro l'estate.

- Espansione internazionale della piattaforma.

Il co-founder Francesco Galati ha dichiarato: "Il progetto è nato per superare le recensioni poco affidabili e i contenuti pensati solo per i social; vogliamo creare il più grande database di luoghi consigliati da persone del posto, il vero travel buddy digitale".

Il CEO Stefano Garavaglia ha aggiunto: "Le mappe manuali dei locali sono la base; ora l'intelligenza artificiale ci permette di personalizzare ogni viaggio mantenendo il fattore umano".

Il co-founder Marcello Ascani ha concluso: "Con l'AI possiamo costruire il primo vero travel companion digitale per chi viaggia in autonomia".

Nel board di Hint, Stefano Ceci ricopre il ruolo di Chief Visionary Officer, portando esperienza accademica e imprenditoriale nel settore turistico.

Hint punta a superare 4 milioni di ricavi nel medio termine, scalando il modello su una base globale di viaggiatori e consolidando la rete di partner per integrare servizi fintech e di viaggio direttamente nell'app.