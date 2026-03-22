Hint lancia la AI travel app: da 9mila a 100mila di fatturato in sei mesi, crescita 30% mensile | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

25/03/2026

digital

Hint lancia la AI travel app: da 9mila a 100mila di fatturato in sei mesi, crescita 30% mensile

Galati (Hint): la startup passa dal progetto "MR Franz" a una piattaforma globale di consigli locali con ?500mila di round preseed

 La startup italiana Hint, nata da una mappa di Tokyo integrata in Google Maps e curata dal content creator Francesco Galati (noto come "Il Signor Franz"), ha registrato un fatturato pari a  100 mila dopo soli sei mesi di attività, rispetto a 9mila di partenza. Il fatturato cresce del 30% ogni mese e la società ha avviato un rebranding da "Mr Franz" a Hint. L'obiettivo è offrire mappe per 200 destinazioni entro i prossimi due anni e lanciare una AI travel app entro l'estate.
Il modello di business si basa su local recommendations verificate da residenti, differenziandosi dalle AI generali che aggregano dati dal web. La piattaforma raccoglie suggerimenti da una rete di contributor chiamati "franzini", li organizza e li utilizza per fornire consigli personalizzati ai viaggiatori indipendenti. Il progetto è stato presentato a stakeholder, partner, investitori e media in un evento dedicato.

Hint è certamente una piattaforma globale molto ambiziosa, supportata dalla fase di test iniziale che generò 145 ordini in soli 30 giorni.
Immaginate di pianificare un viaggio perfetto, ma invece di perdervi in un mare di recensioni anonime e algoritmi ciechi, avere un amico locale che vi sussurra i veri segreti del posto: il baretto nascosto dove i residentes fanno colazione, la spiaggia meno turistica ma con il tramonto migliore, il ristorante che non finisce mai su Google ma vi cambia la vacanza. Ecco HINT: non un'altra AI che "gira" dati dal web, ma una piattaforma che punta dritto al cuore umano, raccogliendo consigli da persone del posto verificate, non bot o turisti di passaggio. Quante volte ci siamo mai sentiti traditi da una recensione a 4.9 stelle che nasconde fregature, e quante volte WhatsApp o un consiglio di un amico ci hanno salvato da delusioni, mentre TripAdvisor ci ha mandato in un "solito posto"?

Oggi HINT vanta oltre 14.000 contatti nella community, 25.000 visite mensili al sito e 3 milioni di impression sui social. Francesco Galati, co-founder e CCO, lo dice chiaro: "basta frustrazione da recensioni false, puntiamo al database mondiale di suggerimenti autentici, un travel buddyt digitale che vi accompagna dall'itinerario alla scoperta spontanea".

"Uno dei punti di forza è certamente la community - ha precisato il CEO di Hint Stefano Garavaglia - ora presente su Telegram ma che verrà integrata nell'App che stiamo preparando. Lo sforzo maggiore oggi è concentrato sulla piattaforma tecnologica, in cui l'intelligenza artificiale serve per integrare i dati e personalizzare l'esperienza, mentre le informazioni sono catalogate assolutamente a mano!".
Il round pre-seed.  Già a 500mila, con angel del turismo e creator come Jacopo D'Alesio (Jakidale) e Luca Mazzucchelli che ci mettono la faccia e i soldi. Soldi per scalare l'app, coprire più territori, da Milano a Bali, e stringere mani con giganti come Saily e Revolut

Crescita in numeri:

- 2.148 ordini registrati dalla piattaforma.


- 15 mappe attive su diverse destinazioni.
- Oltre 14.000 contatti nella community.
- 25.000 visite mensili al sito.
- 3 milioni di impression mensili sui social. Il break-even operativo è stato raggiunto dopo due mesi e la crescita continua al 30% mese su mese.
Piano di sviluppo:

- Oltre 200 destinazioni globali entro due anni.
- Lancio della prima versione dell'app entro l'estate.
- Espansione internazionale della piattaforma.
Il co-founder Francesco Galati ha dichiarato: "Il progetto è nato per superare le recensioni poco affidabili e i contenuti pensati solo per i social; vogliamo creare il più grande database di luoghi consigliati da persone del posto, il vero travel buddy digitale".

Il CEO Stefano Garavaglia ha aggiunto: "Le mappe manuali dei locali sono la base; ora l'intelligenza artificiale ci permette di personalizzare ogni viaggio mantenendo il fattore umano".
Il co-founder Marcello Ascani ha concluso: "Con l'AI possiamo costruire il primo vero travel companion digitale per chi viaggia in autonomia".
Nel board di Hint, Stefano Ceci ricopre il ruolo di Chief Visionary Officer, portando esperienza accademica e imprenditoriale nel settore turistico.
Hint punta a superare 4 milioni di ricavi nel medio termine, scalando il modello su una base globale di viaggiatori e consolidando la rete di partner per integrare servizi fintech e di viaggio direttamente nell'app.

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

L'Europa eviterà i picchi di costi del gas del 2022 con nuove strategie

La crisi in Medio Oriente spinge al rialzo prezzi di energia e chimica in Asia

Diversità funzionale e dialogo spingono le imprese familiari a innovare

Imprenditori over 60: il quadro critico delle PMI italiane

Enzo Frasio (NIQ): aiutate dall'AI, industria e GDO devono collaborare di più

Fare Business

Dai CEO ottimismo moderato e spinta strategica verso l'AI

AI spinge il Pil italiano del 18% entro il 2040: 336 miliardi di euro annui

La globalizzazione si mantiene salda su livelli record. Europa al primo posto

Da creator a imprenditore: la metamorfosi imprenditoriale di Marcello Ascani

Sovranità dei dati: la vera sfida per le imprese

Welfare aziendale: i dati che svelano il divario tra impresa e dipendente

L'Intelligenza Artificiale spinge le HR: ma solo il 15% la usa davvero

IA generativa ridefinisce il lavoro: crescita +101% e nuove figure professionali

Marketing

BNPL in crescita a febbraio: +56% su anno di richieste e importi più alti in Italia

Martech usato al 49%: la sfida della competenza operativa

email marketing: crescita dei volumi e nuova sfida sulla qualità

Digital Business

Microsoft lancia Frontier Transformation: AI cambia il business delle aziende

Hint lancia la AI travel app: da 9mila a 100mila di fatturato in sei mesi, crescita 30% mensile

Finanza e investimenti

Italiani e investimenti: prudenza, equilibrio e attenzione al momento giusto

Sfide e opportunità per chi sceglie il reddito fisso

Investire in tempo di guerra

Mercati sotto pressione: impatti del conflitto Iran-USA

Sport Business

Jordan Brand e CBF: il Jumpman sbarca sulla divisa brasiliana

Leisure

Lavoro e passione per la terra e il vino - Vinitor Sapiens

Libro ''Viaggiatori d'impresa. GEA, 60 anni di consulenza di direzione raccontati dai protagonisti''

L'AI è il terzo sistema di pensiero umano - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <