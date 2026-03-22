25/03/2026 economia

Italiani e investimenti: prudenza, equilibrio e attenzione al momento giusto

Secondo una ricerca YouGov per XTB, il 75% degli italiani non ha investito nell'ultimo anno, con l'attenzione a un "fondo di sicurezza"

XTB ha diffuso i risultati di un'indagine commissionata a YouGov per analizzare l'atteggiamento degli italiani verso i mercati finanziari. La ricerca evidenzia una prevalenza di cautela e di pianificazione a lungo termine, delineando i comportamenti e le percezioni di chi ha operato nei mercati negli ultimi dodici mesi.

Secondo i dati, solo il 25% degli italiani ha effettuato un investimento nell'anno precedente, mentre il 75% della popolazione dichiara di non essersi avvicinata a nessun prodotto finanziario.

L'analisi degli stili di investimento identifica i profili più diffusi:



- 32% si definisce investitore prudente, privilegia la sicurezza e accetta rendimenti contenuti per limitare il rischio di perdita.



- 21% è classificato esploratore prudente, compie piccoli passi nei mercati mantenendo un approccio cauto.

- 30% adotta uno stile bilanciato, combina protezione del capitale e ricerca di opportunità.

- 10% segue un profilo più dinamico, orientato alla crescita del capitale.

- 7% si colloca nella categoria aggressiva, mira a massimizzare i rendimenti accettando rischi elevati.

La percezione del momento più opportuno per investire è legata maggiormente alla preparazione finanziaria personale piuttosto che alle condizioni di mercato. Il 21% ritiene fondamentale creare prima un piccolo fondo di emergenza, mentre il 20% investe solo quando si sente pienamente sicuro dal punto di vista finanziario. Un altro 20% sostiene che il momento ideale sia "il prima possibile", anche in giovane età o durante gli studi, segnalando un crescente interesse per l'educazione finanziaria precoce. Solo il 7% collega l'ingresso nei mercati a fasi di crescita economica, e una minima percentuale lo associa a eventi della vita personale.



Gli obiettivi dichiarati degli investitori italiani confermano la propensione alla prudenza: il 26% investe per integrare il reddito, il 25% punta al risparmio per la pensione o per il futuro, il 18% mira alla protezione del capitale e il 10% cerca opportunità a livello globale. Obiettivi più ambiziosi, come l'indipendenza finanziaria o il superamento dell'inflazione, coinvolgono una quota più contenuta di partecipanti.

Nel complesso, i risultati delineano un investitore italiano sempre più consapevole, che privilegia stabilità, gradualità e coerenza tra obiettivi personali, stile di investimento e tempistica di ingresso nei mercati, confermando una cultura finanziaria in evoluzione ma ancora fortemente orientata alla prudenza.





