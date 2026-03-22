25/03/2026 economia

Sfide e opportunità per chi sceglie il reddito fisso

Carpenzano (Capital Group): gli investitori devono bilanciare difesa e crescita con obbligazioni globali per affrontare la volatilità

Il 2026 si presenta come un anno complesso per i mercati, con tensioni commerciali, politiche incostanti e una fiducia fragile nelle istituzioni multilaterali. Flavio Carpenzano, Asset Class Lead Fixed Income di Capital Group, avverte che, nonostante la solidità dell'economia globale, le valutazioni delle asset class rimangono elevate e alcuni indicatori mostrano segnali di indebolimento. "Da un lato, il contesto economico globale resta solido, con tale forza riflessa nelle valutazioni elevate di diverse asset class, come azioni, oro e spread creditizi; dall'altro, alcuni indicatori iniziano a evidenziare un indebolimento, aumentando la vulnerabilità degli asset rischiosi a correzioni".



Di fronte a queste contraddizioni, gli investitori hanno due scelte principali: restare esposti al mercato nella speranza di un ulteriore slancio oppure adottare un approccio più prudente, puntando su un'allocazione di reddito fisso ben costruita.

La difesa resta un pilastro fondamentale. Mantenere una quota di obbligazioni globali core è tradizionalmente consigliato per limitare la volatilità, grazie alla loro storica bassa correlazione con le azioni. Il forte sell-off del 2022 ha messo in dubbio questa diversificazione, spingendo alcuni a esplorare asset alternativi, ma Carpenzano sottolinea che le obbligazioni non devono essere trascurate: "Riteniamo che le motivazioni tradizionali alla base dell'investimento in obbligazioni globali, in particolare la funzione di difesa e diversificazione rispetto ad asset rischiosi come le azioni, restino di grande importanza".



Le obbligazioni globali offrono anche opportunità di crescita. Con un mercato valutato intorno ai 150 000 miliardi di dollari, la classe può generare sia reddito sia apprezzamento del capitale. Carpenzano individua quattro aree chiave per un gestore attivo:



- Divergenza di politiche a livello mondiale, con differenti aspettative di politica monetaria e fiscale tra mercati sviluppati e emergenti.

- Duration, che risulta meno costosa rispetto al periodo post-crisi finanziaria globale.

- Mercati emergenti, dove tassi locali e valute offrono potenziali vantaggi grazie a economie solide e politiche monetarie anticipatrici.

- Dispersione degli spread, che consente una selezione bottom-up basata su valutazioni divergenti tra gli emittenti.







"In un contesto in cui la volatilità sarà probabilmente elevata e l'outlook in qualche modo incerto, la capacità di adattare efficacemente il posizionamento del portafoglio può contribuire a rafforzare le caratteristiche difensive e a cogliere potenziali opportunità di investimento. Questo rappresenta il cuore di un approccio dinamico alle obbligazioni globali che bilancia reddito, conservazione del capitale, diversificazione e apprezzamento del capitale", conclude Carpenzano.

