25/03/2026 idee

Diversità funzionale e dialogo spingono le imprese familiari a innovare

Uno studio dimostra che team eterogenei e discussioni aperte aumentano la spinta all'innovazione nelle PMI familiari

Il Journal of Product Innovation Management ha pubblicato un nuovo studio che riapre il dibattito sul "paradosso capacità-volontà di innovare" nelle imprese familiari. La ricerca, firmata da Paola Rovelli della Libera Università di Bolzano, Marco Mismetti della Stockholm School of Economics e dalle professoresse Cristina Bettinelli e Mara Bergamaschi dell'Università degli studi di Bergamo, sposta l'attenzione dal "quanto" si innova al "perché" le imprese decidono di innovare, analizzando i fattori che alimentano - o frenano - la volontà di attivare processi innovativi.



Al centro dell'indagine c'è il top management team, ovvero il gruppo dirigente responsabile delle decisioni strategiche, incluse quelle legate all'innovazione. Lo studio analizza due variabili: la diversità funzionale del team, cioè la differenza di competenze ed esperienze (finanza, marketing, ricerca e sviluppo) e il livello di dialogo e confronto aperto tra i membri.

L'indagine ha coinvolto 393 PMI italiane con un organico compreso tra 10 e 500 dipendenti. I risultati indicano che la diversità funzionale media è pari a 3,29 punti su 4 e si associa fortemente alla volontà di innovare, la cui media è 4,04 su 5. Tuttavia, le imprese familiari mostrano una propensione all'innovazione più bassa; il 41% del divario rispetto alle imprese non familiari è spiegato da una minore diversità funzionale nei loro team dirigenziali.



Team più omogenei, con background simili, tendono a limitare il proprio orizzonte informativo e a mostrare una minore propensione al rischio, riducendo così l'intenzione di avviare progetti innovativi.

Il valore aggiunto del lavoro è che la sola diversità non garantisce risultati. Nei casi in cui il dialogo è elevato, il beneficio della diversità funzionale sulla volontà di innovare si amplifica. Un clima di confronto in cui i membri si sentono legittimati a esprimere opinioni diverse e a sollevare dubbi favorisce la nascita di idee innovative.

Le implicazioni manageriali sono particolarmente rilevanti per le PMI familiari, spesso impegnate in passaggi generazionali e sfide competitive complesse. Per ridurre il divario tra capacità e volontà di innovare, non basta investire in tecnologia o risorse finanziarie; è fondamentale intervenire sulla composizione del vertice aziendale. Ampliare la diversità funzionale del top management team e promuovere una cultura basata sul dialogo interno rappresentano leve strategiche decisive per sostenere i processi di innovazione.





