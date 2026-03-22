25/03/2026 idee

Imprenditori over 60: il quadro critico delle PMI italiane

Piovesan (Perpethua): l'età media degli imprenditori è 56,4 anni, il 36% supera i 60 e il 20% i 65, con impatti sulla continuità delle aziende

Le PMI costituiscono il 99% delle imprese in Italia e generano più del 70% dell'occupazione, ma la loro sostenibilità è minacciata dall'età avanzata dei titolari. L'Osservatorio PMI di Perpethua, realizzato con Yuno AI, ha analizzato 67.000 aziende con fatturato tra 2 e 25 milioni di euro, rilevando un'età media di 56,4 anni. A livello nazionale, il 36% degli imprenditori ha più di 60 anni, mentre il 20% supera i 65.

Nel dettaglio, le regioni più colpite sono:



- Liguria: oltre il 40% di titolari over 60, più del 10% over 75 e quasi il 5% over 80.

- Emilia-Romagna: percentuale di over 60 pari o superiore al 40%, con over 75 che supera il 10%.



- Lombardia: il 40% degli imprenditori è over 60; il 25% supera i 65 anni.

- Veneto: 42% di titolari over 60 e il 27% over 65.

- Lazio: presenza di imprenditori attivi fino a 99 anni, con una quota significativa di over 60.

Altre regioni mostrano percentuali inferiori alla media nazionale. In Campania, ad esempio, gli over 60 rappresentano il 26% dei titolari, gli over 65 il 15% e gli over 75 il 4%. Anche Sicilia, Calabria e Puglia registrano valori più contenuti in tutte le fasce d'età.

L'invecchiamento degli imprenditori non è di per sé un problema; porta con sé esperienza e visione, ma senza un piano di successione chiaro le PMI rischiano la paralisi al ritiro del fondatore. Solo il 13% delle imprese italiane arriva alla terza generazione, con ricadute su occupazione, indotto e competitività del Made in Italy.



"L'invecchiamento degli imprenditori non è di per sé un problema, anzi spesso è sinonimo di esperienza e visione", commenta Tobia Piovesan, CEO di Perpethua. "Ma senza un piano per il passaggio di testimone, l'impresa rischia di non sopravvivere alla sua prima generazione. Il nostro lavoro, basato su un approccio personalizzato e strategico, è aiutare l'imprenditore a pianificare il passaggio, con rispetto, competenza e visione, affinché l'impresa possa continuare a crescere anche dopo di lui. Ritengo che, se da un lato i numeri mettono in luce una criticità, dall'altro evidenziano anche una straordinaria opportunità di rinnovamento, che non va sprecata".







Perpethua ha definito un percorso strutturato per gestire la transizione: mappatura dei rischi, valorizzazione dell'impresa, ricerca di partner industriali e coordinamento dell'operazione di M&A. L'obiettivo è tutelare il patrimonio costruito e garantire un futuro alla PMI, trasformando il passaggio generazionale da criticità a leva strategica di rilancio.

